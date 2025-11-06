Live TV

Comisia Europeană a declarat că Serbia prezintă riscuri de securitate pentru UE prin emiterea pașapoartelor pentru ruși

Data publicării:
Travel Concept - Serbian Biometric Passport ih hands od young woman tourist, traveler
Pașaport biometric, Serbia. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Comisia Europeană a cerut autorităților sârbe să efectueze „verificări de securitate amănunțite” atunci când acordă cetățenia sârbă cetățenilor ruși. Acest lucru a fost menționat într-un raport întocmit de Comisia Europeană privind Serbia ca țară candidată la Uniunea Europeană pe 4 noiembrie.

Raportul afirmă că rușii care devin cetățeni sârbi dobândesc dreptul de a călători fără vize în Uniunea Europeană, ceea ce „creează riscuri potențiale pentru securitatea UE”.

Documentul menționează, de asemenea, că politica Serbiei în materie de vize „încă respectă doar parțial” lista europeană a țărilor terțe ai căror cetățeni au nevoie de vize de intrare.

În urma publicării raportului Comisiei Europene, unele instituții media au relatat că autoritățile UE au cerut Serbiei să „înceteze să acorde” cetățenie persoanelor de origine rusă. Cu toate acestea, documentul publicat nu menționează în mod direct acest lucru.

În ultimii trei ani, din 2022 până în martie 2025, Important Stories a descoperit că Serbia a acordat cetățenie unui număr de peste 200 de ruși pentru serviciile aduse republicii. Printre aceștia s-au numărat angajați ai companiilor de apărare rusești și manageri ai companiilor de stat.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
Sulf industrial granule
2
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
Torbjörn Törnqvist
3
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
tanc Arici
4
Asaltul „Aricilor”. Pentru a se apăra de drone, Rusia echipează tancurile cu instalații...
mocanu
5
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost...
Nici măcar Ilie Dumitrescu nu l-a iertat, după Basel - FCSB 3-1: "Nu stai tu să faci și să aranjezi!"
Digi Sport
Nici măcar Ilie Dumitrescu nu l-a iertat, după Basel - FCSB 3-1: "Nu stai tu să faci și să aranjezi!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ionut mosteanu selfie cu un avion militar in spate
Ionuț Moșteanu, despre apărarea României și scenariile luate în...
ilie bolojan face declaratii
Bolojan explică de ce a acceptat să se întâlnească în birou cu...
Ionuț Moșteanu.
Moșteanu, despre sistemul anti-dronă Merops primit de la americani...
2025-11-05-0524
Mark Rutte le-a vorbit studenților din București: „Vă recomand să vă...
Ultimele știri
Ionuț Moşteanu s-a întâlnit cu ministrul adjunct al apărării din Ucraina: Discuții despre cooperarea în industria de apărare
Aproape 70% dintre părinţi cred că digitalizarea poate îmbunătăţi calitatea educaţiei (Studiu)
Ministrul Bogdan Ivan: „În doi ani, România ar putea să devină exportator net de energie”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Soldatul rus condamnat în premieră în Ucraina. Foto- SBU:X
Militar rus, condamnat pentru prima oară la închisoare pe viaţă în Ucraina, pentru executarea unui prizonier de război
Oslo 20251028. A bus from the manufacturer Yutong at the bus stop in Bjoervika. Through its own tests, the public transport company Ruter has found that the Chinese Yutong buses can be stopped from China. Photo: Cornelius Poppe / NTB This text is auto t
Temeri legate de siguranță. Autobuze din Norvegia, fabricate în China, pot fi oprite prin sisteme de control de la distanță
mina
Un puternic atac rusesc a întrerupt alimentarea cu energie electrică a minelor din Dnipropetrovsk. 2.500 de oameni, blocați sub pământ
Steffen Kotre, AFD, member of the German Bundestag
Mai mulți parlamentari germani de extremă dreapta vor face o vizită în Rusia săptămâna viitoare
München, Bayern, Deutschland, 15.02.2025: Hotel Bayerischer Hof: Münchner Sicherheitskonferenz 2025: Radoslaw Sikorski,
„Populismul din Europa îngreunează aderarea la UE a noilor țări”, afirmă ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e Cătălina Jacob, reprezentanta României la Miss Universe 2025. Are 28 de ani, a studiat la Milano și...
Cancan
Mariana, prima reacție după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de...
Fanatik.ro
E cel mai nou cuplu! Surpriză totală în lumea sportului
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Adevărul despre averea lui Dani Mocanu. Dezvăluirile avocatului care l-a refuzat pe manelist: „Asta afișează...
Adevărul
Cutremur pe piața muncii: giganții încep concedierile, investițiile se opresc. Cum explică analiștii fenomenul
Playtech
Grupa a II-a de muncă. Puncte şi spor de vechime, în 2025
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză la Herson, în sudul Ucrainei. A mers la o maternitate şi la un spital pentru...
Digi Sport
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore! "N-ai ce să ceri mai mult"
Pro FM
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Film Now
Anthony Hopkins, despre decizia de a-și părăsi prima soție și fiica de doar un an: „Cel mai mare regret, dar...
Adevarul
Scandal fără precedent la Miss Universe: reprezentanta Mexicului, insultată de director. Mai multe concurente...
Newsweek
Care pensii vor scădea la mica recalculare? Aceste venituri nepermanente vă aduc o pensie mai mică
Digi FM
Carmen Brumă atrage atenția că un aliment natural, considerat medicament, te poate împiedica să slăbești...
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Brad Pitt o dă în judecată pe Angelina Jolie. De ce îi cere 35 de milioane $. Noi mesaje ies la iveală în...
UTV
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fratele său va...