Comisia Europeană a cerut autorităților sârbe să efectueze „verificări de securitate amănunțite” atunci când acordă cetățenia sârbă cetățenilor ruși. Acest lucru a fost menționat într-un raport întocmit de Comisia Europeană privind Serbia ca țară candidată la Uniunea Europeană pe 4 noiembrie.

Raportul afirmă că rușii care devin cetățeni sârbi dobândesc dreptul de a călători fără vize în Uniunea Europeană, ceea ce „creează riscuri potențiale pentru securitatea UE”.

Documentul menționează, de asemenea, că politica Serbiei în materie de vize „încă respectă doar parțial” lista europeană a țărilor terțe ai căror cetățeni au nevoie de vize de intrare.

În urma publicării raportului Comisiei Europene, unele instituții media au relatat că autoritățile UE au cerut Serbiei să „înceteze să acorde” cetățenie persoanelor de origine rusă. Cu toate acestea, documentul publicat nu menționează în mod direct acest lucru.

În ultimii trei ani, din 2022 până în martie 2025, Important Stories a descoperit că Serbia a acordat cetățenie unui număr de peste 200 de ruși pentru serviciile aduse republicii. Printre aceștia s-au numărat angajați ai companiilor de apărare rusești și manageri ai companiilor de stat.

