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Comisia Europeană acordă Ucrainei încă 3,47 miliarde de euro pentru drone, rachete și avioane de luptă Gripen

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Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski.
Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Ursula von der Leyen: Fiecare atac rusesc ne întărește hotărârea de a fi alături de Ucraina Alte plăți vor fi aprobate în următoarele săptămâni Peste 28 de miliarde de euro pentru industria ucraineană de apărare în 2026

Comisia Europeană a plătit Ucrainei o nouă tranșă de 3,47 miliarde de euro din componenta pentru apărare a împrumutului european de sprijin, în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea de drone, inclusiv cu rază lungă de acțiune, rachete și avioane de luptă Gripen, în contextul nevoilor militare urgente ale Kievului.

Finanțarea urmărește să ajute Ucraina să obțină rapid echipamentele necesare pentru a-și proteja spațiul aerian și pentru a-și consolida capacitatea de apărare în fața războiului declanșat de Rusia.

Noua plată acoperă o tranșă suplimentară din prima listă de produse pentru achiziționarea dronelor. Aceasta include și finanțare pentru drone suplimentare, inclusiv aparate cu rază lungă de acțiune, precum și pentru rachete și avioane de luptă Gripen.

Ursula von der Leyen: Fiecare atac rusesc ne întărește hotărârea de a fi alături de Ucraina

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că noua finanțare va contribui la protejarea spațiului aerian al Ucrainei și la apropierea industriilor de apărare europene și ucrainene.

„Astăzi investim o sumă suplimentară de 3,47 miliarde de euro pentru a contribui la protejarea cerului Ucrainei. Prin această nouă plată în cadrul pachetului nostru de împrumuturi în valoare de 90 de miliarde de euro, ajutăm Ucraina să își apere poporul”, a afirmat Ursula von der Leyen.

Șefa Comisiei Europene a susținut că finanțarea combină capacitatea industrială a Europei cu inovațiile dezvoltate de Ucraina în domeniul apărării.

„Fiecare atac rusesc întărește hotărârea Ucrainei de a fi liberă și hotărârea noastră de a fi alături de Ucraina, atât timp cât este nevoie”, a adăugat ea.

Alte plăți vor fi aprobate în următoarele săptămâni

Comisia Europeană anunță că un sprijin suplimentar pentru drone, muniții, sisteme de apărare aeriană și rachete urmează să fie aprobat și plătit în următoarele săptămâni.

Pentru Ucraina, finanțarea înseamnă acces mai rapid la echipamente care pot contribui la protejarea spațiului aerian și la consolidarea capacității sale de apărare. Pentru Uniunea Europeană, sprijinul acordat Kievului este justificat prin legătura directă dintre securitatea Ucrainei și cea a Europei.

Noua tranșă vine după alte trei plăți efectuate în cadrul programului. La 25 iunie, Comisia a virat Ucrainei 3,2 miliarde de euro prin programul de asistență macrofinanciară. Au urmat două plăți din componenta pentru apărare: 3,9 miliarde de euro la 30 iunie 2026 și 1,1 miliarde de euro la 15 iulie 2026.

Peste 28 de miliarde de euro pentru industria ucraineană de apărare în 2026

În cursul anului 2026, Uniunea Europeană va plăti 28,3 miliarde de euro pentru susținerea capacității industriale de apărare a Ucrainei. Alocarea fondurilor ar urma să fie finalizată până în septembrie, prin adoptarea listelor de produse, iar plățile sunt programate până la sfârșitul anului.

Împrumutul european de sprijin pentru Ucraina, în valoare totală de 90 de miliarde de euro, cuprinde 60 de miliarde de euro pentru consolidarea capacităților militare și a industriei de apărare și 30 de miliarde de euro sub formă de sprijin bugetar.

Fondurile bugetare sunt destinate menținerii funcționării statului ucrainean, asigurării serviciilor publice esențiale și consolidării rezilienței economice.

După ce Ucraina și-a prezentat strategia de finanțare în martie 2026, Consiliul a adoptat, la 23 aprilie, decizia privind asistența pusă la dispoziția Kievului în acest an. Documentul prevede un sprijin de până la 45 de miliarde de euro pentru 2026: 16,7 miliarde de euro pentru buget și 28,3 miliarde de euro pentru industria de apărare.

Componenta bugetară este împărțită în mod egal între suplimentarea Mecanismului pentru Ucraina și o nouă operațiune de asistență macrofinanciară, fiecare având o valoare de până la 8,35 miliarde de euro.

De la începutul războiului declanșat de Rusia, Uniunea Europeană și statele membre au acordat Ucrainei și cetățenilor ucraineni un sprijin total de peste 220 de miliarde de euro. Suma include 3,8 miliarde de euro provenite din veniturile generate de activele rusești imobilizate.

Editor : Ș.A.

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