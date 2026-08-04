Comisia Europeană crede că România nu are probleme cu furnizarea energiei și spune în ce situație ar interveni

Comisia Europeană a transmis, marţi, că monitorizează efectele secetei asupra Dunării, în timp ce în România şi Ungaria centralele nucleare funcţionează la capacitate minimă din cauza scăderii debitului fluviului, precizând că nu a identificat probleme de furnizare a energiei electrice, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres.

„Deocamdată, nu vedem probleme de asigurare a aprovizionării (...). Centralele electrice au deja sisteme de contingenţă în funcţiune şi există de asemenea vânzarea şi schimburile de electricitate între statele membre”, a spus la o conferinţă de presă purtătoarea de cuvânt al Comisiei Europene pentru climă şi energie, Anna-Kaisa Itkonen.

Comisia Europeană şi-a exprimat intenţia de „a convoca un grup de coordonare în domeniul energiei de îndată ce va fi necesar”, a adăugat reprezentanta Comisiei, deşi a admis că trebuie mai întâi ca Bruxelles-ul să aibă „o imagine completă asupra a ceea ce se întâmplă în ţările afectate”.

Debitul Dunării a scăzut la minime istorice din cauza ploilor insuficiente, a reducerii fluxului apei rezultate din topirea zăpezilor alpine şi a valurilor succesive de caniculă ce afectează regiunea de mai multe săptămâni.

„Dispunem de mecanisme foarte bune şi de schimburi de solidaritate regională, aşadar, în mod evident, toate acestea vor intra în acţiune de îndată ce va surveni o situaţie care să le justifice”, a mai spus aceeaşi purtătoare de cuvânt a Comisiei.

Între timp, în ce privește țara noastră, premierul Ilie Bolojan a anunțat măsuri pentru gestionarea crizei energetice.

„În acest moment, nu anticipăm probleme privind aprovizionarea cu combustibil pentru populație, agricultură și transportatori. În ultima ședință am discutat cu principalii furnizori de energie despre măsurile necesare pentru menținerea echilibrului în sistem. Am analizat soluții pentru asigurarea lichidității în piață, prin plata sumelor restante din schema de compensare, precum și colaborarea cu Transelectrica pentru identificarea unor măsuri de reducere voluntară a consumului în rândul marilor consumatori.

Totodată, am convenit cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei să accelereze emiterea tuturor documentelor necesare pentru proiectele aflate într-un stadiu avansat, astfel încât noile capacități de producție să poată fi puse în funcțiune cât mai rapid. Mulțumesc tuturor cetățenilor și companiilor care răspund apelului de a reduce consumul de energie în aceste zile. Fiecare măsură de economisire contribuie la diminuarea presiunii asupra sistemului energetic.

În zilele următoare vom adopta o hotărâre de guvern care pune în aplicare mecanismul prevăzut de lege pentru situațiile în care reducerea voluntară a consumului nu este suficientă pentru acoperirea necesarului de energie în orele de vârf.

Marile companii consumatoare ar putea fi notificate cu 24 de ore înainte cu privire la limitarea temporară a consumului, în funcție de specificul activității și de posibilitățile Sistemului Energetic Național. Este un mecanism de rezervă, pe care îl pregătim pentru a fi folosit doar dacă situația o va impune”, a transmis Bolojan.

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Editor : C.L.B.