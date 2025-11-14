Live TV

Comisia Europeană suspendă temporar evaluarea în cazul Bulgariei pentru a treia plată din PNRR, în valoare de 1,6 miliarde de euro

Comisia Europeană a suspendat temporar evaluarea preliminară a cererii Bulgariei pentru a treia plată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare de 1,6 miliarde de euro, potrivit informațiilor furnizate de postul bulgar BNR, transmite Novinite.

Pauza vine chiar dacă Executivul comunitar a aprobat cele mai recente modificări ale planului Bulgariei, pe data de 5 noiembrie.

Procesul de evaluarea preliminară ar urma să se reia odată ce statele membre UE îşi dau aprobarea. Conform surselor, cele mai recente amendamente diferă de cele ataşate la a doua plată, pe care Consiliul a avizat-o în 11 iulie, deşi nu au fost furnizate detalii suplimentare. De asemenea, este neclar cât de mult va dura până când vor fi deblocate fondurile.

Acum două zile, premierul Rosen Zhelyazkov preciza că se aşteaptă ca plata de 1,6 miliarde de euro să fie făcută până la finalul anului.

Bulgaria a trimis la Bruxelles solicitarea sa pe 1 octombrie. Deocamdată nu există indicii dacă o parte din a treia plată ar putea fi reţinută, aşa cum s-a întâmplat la tranşa precedentă.

Pe 11 noiembrie, Bulgaria a primit din a doua tranşă 438,6 milioane de euro, chiar dacă solicitase 653 milioane de euro.

Comisia Europeană a scăzut suma de 214,5 milioane de euro din cauza eşecului ţării de a efectua planificata reformă a comisiei anticorupţie, inclusă în PNRR.

