Comisia Europeană a pus vineri la dispoziţia Ucrainei 7,9 miliarde de euro, sumă a cărei acordare a fost aprobată luni, pentru a acoperi nevoile de finanţare ale ţării şi pentru a asigura funcţionarea administraţiei publice, în contextul războiului de agresiune declanşat de Rusia, aceasta fiind cea mai mare plată efectuată de UE în cadrul Mecanismului pentru Ucraina, informează executivul comunitar.

Aceasta este cea de-a noua plată acordată în cadrul Mecanismului pentru Ucraina, principalul instrument prin care UE sprijină redresarea ţării, agenda de reforme şi parcursul acesteia către aderarea la Uniunea Europeană.

Odată cu acest transfer, sprijinul total acordat de UE în cadrul Planului pentru Ucraina, de la jumătatea anului 2024, ajunge la 40 de miliarde de euro, scrie Agerpres. Suma include contribuţii externe din partea statelor membre şi a ţărilor partenere, precum şi fonduri acordate prin intermediul planului aferent împrumutului de sprijin pentru Ucraina.

Din totalul transferat vineri, 5,1 miliarde de euro provin din împrumutul de sprijin pentru Ucraina. Până în prezent, prin componenta aferentă Mecanismului pentru Ucraina din cadrul acestui împrumut au fost transferate peste 5,9 miliarde de euro.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Ucraina continuă să îşi respecte angajamentele în materie de reforme, în timp ce se apără împotriva agresiunii ruse.

„Astăzi efectuăm un transfer de aproape 8 miliarde de euro, cea mai mare plată de până acum. Este clar: progresele reale în ceea ce priveşte reformele duc la rezultate şi beneficii reale. Ucraina poate conta pe sprijinul nostru în timp ce perseverează şi avansează pe calea sa europeană”, a afirmat von der Leyen, citată într-un comunicat de presă.

Potrivit Comisiei Europene, plata a fost posibilă în urma implementării cu succes de către Ucraina a unor reforme în mai multe domenii strategice, printre care sistemul judiciar, combaterea corupţiei şi a spălării banilor, pieţele financiare, gestionarea activelor publice, capitalul uman, mediul de afaceri, descentralizarea şi politica regională.

De asemenea, reformele au vizat sectorul energetic, piaţa agroalimentară, transformarea digitală, tranziţia verde şi protecţia mediului.

Editor : A.P.