Comisia Europeană a avertizat marți 11 state membre ale UE că riscă să încalce normele blocului comunitar privind cheltuielile și a recomandat intensificarea procedurilor privind deficitul excesiv în cazul Bulgariei și Ungariei. În Pachetul de toamnă al Semestrului European pentru 2027, Comisia a afirmat că Cehia, Finlanda, Germania și România riscă să depășească limitele recomandate privind creșterea cheltuielilor nete, relatează Anadolu.

Croația, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Slovenia și Spania se confruntă cu riscul de a depăși în mod semnificativ aceste limite. Comisia a îndemnat toate cele 11 țări să ia măsuri corective în bugetele lor pentru 2027.

Măsuri insuficiente pentru a corecta deficitele excesive

Comisia a afirmat că Bulgaria și Ungaria au luat măsuri insuficiente pentru a-și corecta deficitele excesive. Aceasta a solicitat Consiliului UE să constate în mod oficial că niciuna dintre cele două țări nu a întreprins acțiuni eficiente.

O astfel de decizie ar deschide calea pentru a propune traiectorii revizuite de reducere a deficitului și suspendarea unor fonduri UE.

Comisia a afirmat că deschiderea procedurilor privind deficitul excesiv pentru Germania și Lituania nu se justifică în acest stadiu. Aceasta ar putea închide procedura privind Italia în primăvara anului 2027, dacă cifrele finale ale bugetului pentru 2026 și previziunile sale de primăvară confirmă că țara și-a corectat deficitul excesiv.

Costurile mai ridicate ale împrumuturilor afectează finanțele publice

Comisia a afirmat că o orientare fiscală ușor mai restrictivă în zona euro în 2027 ar fi adecvată. Aceasta a îndemnat la adoptarea unor bugete prudente, în special în țările care se confruntă cu datorii și costuri de împrumut mai ridicate, solicitând în același timp guvernelor să facă loc investițiilor în apărare, energie și inovare.

Comisia estimează că cheltuielile UE pentru apărare vor crește de la 1,9 % din produsul intern brut în acest an la 2,1 % în 2027 și la 2,2 % în 2028.

Nouăsprezece state membre au activat o clauză care permite o flexibilitate temporară în conformitate cu normele de cheltuieli ale blocului.

Pachetul solicită, de asemenea, efectuarea unor analize aprofundate privind Bulgaria, Ungaria, Italia, România și Slovacia în prima jumătate a anului 2027, pentru a evalua potențialele dezechilibre macroeconomice.

În cazul Bulgariei, Comisia a menționat un deficit al contului curent în creștere, o deteriorare a competitivității costurilor și o creștere rapidă a prețurilor locuințelor, alături de un nivel semnificativ al îndatorării gospodăriilor.

Editor : M.C