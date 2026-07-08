Comisia Europeană vrea o reformă amplă a departamentului de politică externă al Kajei Kallas. Care este scopul restructurării

Comisia Europeană ia în considerare combinarea mai multor unități într-un singur departament puternic pentru relații externe, au declarat trei oficiali ai UE pentru POLITICO’s Brussels Playbook.

Proiectul urmărește consolidarea influenței UE pe scena internațională și face parte dintr-o revizuire internă de amploare inițiată de Executivul condus de Ursula von der Leyen, scrie Politico.

Ideea — una dintre numeroasele opțiuni luate în considerare pentru a consolida unitățile de politică externă ale Comisiei — ar fi aceea de a maximiza aria de acțiune a executivului UE în domeniul politicii externe, în conformitate cu obiectivele unei „revizuiri la scară largă” conduse de comisarul pentru buget, Piotr Serafin.

Noul departament pentru relațiile externe ar putea include, integral sau parțial, componente ale Direcției Generale pentru Comerț (DG TRADE) sau ale Direcției Generale pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord (DG MENA). Potrivit oficialilor, care au vorbit sub protecția anonimatului deoarece planurile sunt confidențiale, alte variante aflate în discuție prevăd reorganizarea direcțiilor generale pe criterii geografice sau tematice.

O parte dintre aceste propuneri urmează să fie prezentate angajaților Comisiei în cadrul unei reuniuni generale programate pentru 13 iulie, iar comisarii europeni vor fi informați în săptămânile următoare.

„Această revizuire reprezintă un exercițiu intern important pentru instituție. Scopul său este de a face organizația mai puternică, mai flexibilă și mai bine pregătită să răspundă nevoilor cetățenilor europeni într-o lume aflată într-o schimbare rapidă”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Sub conducerea președintei Ursula von der Leyen, Comisia Europeană a făcut mai mulți pași pentru a-și consolida credibilitatea în domeniul politicii externe, ceea ce a generat tensiuni cu Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), condus de Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas.

La rândul său, Kaja Kallas încearcă să întărească SEAE și a prezentat recent o nouă structură de conducere, în cadrul căreia fostul ministru olandez al Apărării Kajsa Ollongren a fost numită secretar general, înlocuind-o pe Belén Martínez Carbonell. Alte reforme sunt așteptate să fie anunțate după încheierea verii.

Editor : M.C