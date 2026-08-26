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Comitetul Militar al NATO va discuta în Danemarca sprijinul acordat Ucrainei, în perioada 18-19 septembrie

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NATO. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
NATO. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Comitetul Militar al NATO, cel mai important for militar al Alianței, se va reuni la nivelul șefilor Apărării la Copenhaga, în Danemarca, în perioada 18-19 septembrie, pentru a discuta măsurile care urmează deciziilor summitului NATO de la Ankara, inclusiv sprijinul militar suplimentar acordat Ucrainei, scrie Ukrainskaia Pravda. Anunțul vine de la serviciul de presă al NATO din Bruxelles.

„Cea mai înaltă autoritate militară a NATO, Comitetul Militar, se va reuni la nivel de șefi ai apărării în perioada 18-19 septembrie 2026, la Copenhaga, Danemarca. Președintele Comitetului Militar (CMC), amiralul Giuseppe Cavo Dragone, va prezida reuniunea”, a declarat NATO.

La reuniune vor participa, de asemenea, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul Alexus Grynkewich, și comandantul suprem al forțelor aliate pentru transformare, amiralul Pierre Vandier.

„Împreună, conducerea militară de vârf a NATO va analiza măsurile ulterioare summitului NATO de la Ankara, abordând în special consolidarea în continuare a descurajării și apărării colective a Alianței, inovarea și tehnologia, precum și sprijinul acordat Ucrainei”, a declarat serviciul de presă al NATO.

La summitul de la Ankara, liderii statelor membre NATO au convenit ca Alianța să acorde Ucrainei cel puțin 140 de miliarde de euro sub formă de sprijin militar în perioada 2026-2027.

În special, contribuția Germaniei la pachetul de sprijin pe doi ani pentru Ucraina, convenit la summitul NATO de la Ankara, se va ridica la aproximativ 23 de miliarde de euro, sumă alocată în bugetele federale pentru 2026 și 2027 pentru asistență militară acordată Ucrainei.

În timpul părții publice a întâlnirii dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, care a avut loc cu ocazia summitului NATO din 8 iulie, Trump a declarat că Statele Unite vor acorda Ucrainei dreptul de a produce sisteme Patriot. Ulterior, s-a răzgândit și a relativizat declarațiile.

Editor : M.C

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