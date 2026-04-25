Live TV

Comoara de pe Lună: Cercetătorii chinezi au descoperit două noi minerale în scoarţa selenară

Data publicării:
Moon: Artemis II Mission
Foto: Profimedia
Din articol
Comoara Lunii Dublă confirmare - de pe Pământ şi de pe Lună Un nou pas spre înțelegerea umană asupra Lunii

Oamenii de ştiinţă din China au descoperit două noi minerale lunare după ce au analizat eşantioanele aduse de pe Lună de sonda spaţială chineză Chang'e-5, informează Xinhua și Agerpres.

Aceasta este cea mai recentă realizare ştiinţifică după prima descoperire a unui mineral lunar, changesite-(Y), în 2022. Până acum, numărul total al noilor minerale descoperite la nivel mondial în eşantioanele lunare a ajuns la opt.

La ceremonia de deschidere a Zilei Spaţiale a Chinei 2026, celebrată vineri în oraşul Chengdu, capitala provinciei Sichuan, Administraţia Spaţială Naţională a Chinei (CNSA) a anunţat două descoperiri: magnesiochangesite-(Y) şi changesite-(Ce), ambele fiind aprobate de Comisia pentru Minerale Noi, Nomenclatură şi Clasificare (CNMNC) din cadrul Asociaţiei Internaţionale de Mineralogie.

Comoara Lunii

Li Ziying, cercetător-şef la Corporaţia Nucleară Naţională a Chinei (CNNC) şi lider al echipei care a descoperit magnesiochangesite-(Y), a explicat că acest nou mineral a fost găsit în rămăşiţele bazaltice din mostrele forate în scoarţa selenară şi aduse apoi pe Terra de misiunea Chang'e-5 în anul 2020.

Este un mineral de fosfat de calciu specific pământurilor rare, care aparţine aceluiaşi grup ca şi changesite-(Y), dar posedă caracteristici unice de identificare: cu o mărime extrem de mică, apărând sub formă de cristale columnare scurte şi cu diametre ale granulelor de doar 2-30 de microni - mai mic de o treime din grosimea unui fir de păr - invizibile cu ochiul liber, cu o structură distinctă, a precizat Li Ziying.

Ge Xiangkun, director adjunct al Institutului de Analiză din cadrul Institutul de Cercetare Geologică a Uraniului din Beijing, o filială a CNNC, a menţionat că eşantioanele lunare aduse de misiunea Chang'e-5 constau în particule extrem de fine.

Echipa a trebuit să examineze nenumărate granule de regolit, analizându-le pe fiecare în parte şi făcând numeroase comparaţii înainte să depisteze în cele din urmă o compoziţie anormală, diferită de mineralele cunoscute în vasta sa bază de date. În cele din urmă, cercetătorii chinezi au localizat un singur cristal ideal pentru testare, cu o dimensiune de doar 20 de micrometri.

Analiza structurii cristaline s-a dovedit a fi o provocare şi mai mare. Urmând modelele convenţionale de structură cristalină, echipa chineză nu a putut să obţină rezultate satisfăcătoare, iar cercetarea a stagnat la un moment dat.

În loc să adere într-o manieră rigidă la convenţiile stabilite, echipa a adoptat apoi o abordare îndrăzneaţă, testând şi validând sistematic descoperirile până când au identificat în cele din urmă dovezile critice necesare pentru a confirma autenticitatea mineralului.

Dublă confirmare - de pe Pământ şi de pe Lună

Hou Zengqian, un academician de la Academia Chineză de Ştiinţe şi director al Laboratorului Principal de Stat pentru Explorarea Mineralelor şi a Pământului de Adâncime din cadrul Academiei Chineze de Ştiinţe Geologice (CAGS), a declarat că changesite-(Ce) este o nouă "specie" minerală aparţinând grupului merrillitelor, caracterizată ca fiind bogată într-un element chimic care este un pământ rar (REE): ceriu (Ce).

În comparaţie cu mineralele din grupa merrillitelor găsite în eşantioane de pe Pământ, Marte şi asteroizi, mineralele de tip changesite prezintă caracteristici distincte de îmbogăţire a REE. Tocmai această diferenţă le permite oamenilor de ştiinţă să facă diferenţa între eşantioanele lunare şi materialele provenite de pe alte corpuri cereşti, transformându-le într-un fel de "minerale de referinţă".

Wang Yanjuan, cel care a descoperit noul mineral, cercetător la CAGS, a explicat că descoperirea mineralului changesite-(Ce) s-a bazat pe mostre preţioase provenite din două surse complet diferite: una din eşantioanele colectate de misiunea Chang'e-5 din regiunea Oceanus Procellarum de pe faţa vizibilă a Lunii, iar cealaltă provine de la un meteorit lunar descoperit în deşertul Taklamakan din regiunea autonomă Xinjiang Uygur din nord-vestul Chinei în 2024, primul meteorit lunar descoperit pe teritoriul chinez şi certificat în mod oficial de organizaţiile internaţionale.

Un membru al CNMNC a declarat: "Aceasta este o descoperire remarcabilă atât pe Lună, cât şi pe un meteorit care a căzut pe Pământ!".

După ce o echipă de cercetare chineză a descoperit changesite-(Y) în 2022, oamenii de ştiinţă din Statele Unite au raportat şi ei descoperirea aceluiaşi mineral prin analiza unor eşantioane aduse pe Terra de misiunile Apollo.

Wang Yanjuan a explicat că mineralele de tip changesite din eşantioanele Apollo sunt de obicei bogate în REE grele, în timp ce mostrele din probele aduse de Chang'e-5 prezintă o îmbogăţire clară în REE uşoare. Acest fapt indică o diferenţiere semnificativă în comportamentul elementelor chimice din categoria pământurilor rare - uşoare şi grele - în timpul evoluţiei magmei de pe Lună. Această diferenţă oferă dovezi mineralogice esenţiale pentru înţelegerea mecanismelor de cristalizare şi diferenţiere ale "oceanului" de magmă lunară.

Un nou pas spre înțelegerea umană asupra Lunii

Compoziţia şi structura unică a magnsiochangesite-(Y) furnizează o nouă mostră mineralogică pentru studierea formării şi evoluţiei Lunii, a activităţii sale magmatice şi a diferenţierii chimice, a explicat Ge Xiangkun.

El a adăugat că echipa de cercetare a stabilit un sistem tehnic matur pentru studierea noilor minerale din solul lunar, tehnologia de preparare a probelor monocristaline la scară micronică atingând niveluri avansate la nivel internaţional.

Hou Zengqian a remarcat că descoperirea changesite-(Ce) îmbogăţeşte varietatea mineralelor din natură, în special de pe Lungă, dezvăluind complexitatea chimică cristalină a mineralelor din grupa merrillitelor din scoarţa lunară şi indicând diversitatea compoziţiei materialelor selenare şi a proceselor de evoluţie.

Pe măsură ce cercetările asupra mostrelor lunare continuă să se aprofundeze, înţelegerea umană asupra compoziţiei materialelor şi proceselor evolutive ale Lunii - şi chiar ale planetelor telurice - va continua să se extindă, a adăugat acelaşi cercetător chinez.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Recomandările redacţiei
Aeronave Eurofighter Typhoon
Atac masiv la granița României. Fragmente de dronă au căzut în...
Viktor Orban
Ungaria, următorul mare beneficiar SAFE, după Polonia și România...
profimedia-1093964586
Suprapunerea dintre clauza de apărare a UE și articolul 5 al NATO...
Bernard Arnault
Cel mai bogat om din Franța avertizează asupra unei „catastrofe...
Ultimele știri
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început de vară
„Vaza este spartă”: Criza petrolului schimbă definitiv industria combustibililor fosili, avertizează șeful AIE
Ce amenzi riscă șoferii care circulă cu mașina murdară și când poate fi respinsă inspecția tehnică (ITP)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se poate schimba într-o clipă pentru aceste zodii. Venus și Uranus, aliniere rară în semnul Taurului
Cancan
Fostul soț a IERTAT-O pe Ruxandra Luca! Împăcarea momentului, după episodul din benzinărie
Fanatik.ro
Gestul făcut de Gică Hagi care l-a uimit pe Ion Țiriac: ”Am avut privilegiul să stau lângă el. Vorbea singur”
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Jucătoarea de tenis care divorțează după 16 ani de relație. Are 2 copii cu bărbatul cu care a apărut într-un...
Adevărul
Grecia interzice șezlongurile pe sute de plaje. Ce îi așteaptă pe turiștii români în 2026
Playtech
Pensia pe care Traian Băsescu o primeşte de la stat. Ce avere a acumulat fostul preşedinte
Digi FM
Bolojan, anunț ferm: „Va crește vârsta de pensionare a militarilor, a polițiștilor, nu există altă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Andrea Pirlo, antrenor la FCSB? ”Vrea 6-7 sute de mii”
Pro FM
A rupt tăcerea după 15 ani. Russell Brand, adevărul despre motivul pentru care s-a căsătorit cu Katy Perry...
Film Now
Zoë Kravitz și Harry Styles s-au logodit, după opt luni de relație. Un apropiat i-a dat de gol: „Este complet...
Adevarul
Majorarea tarifelor Metrorex ar putea fi anulată. Decizia este pe masa lui Radu Miruță, viitorul interimar de...
Newsweek
Casa de pensii avertizează: O cerere de recalculare nu mai poate fi retrasă. Pensionarii pot pierde bani
Digi FM
Charlize Theron și-a ales țara în care se va muta: „Vă place sau nu, vin!”. Ce a convins-o pe actriță să ia...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce nu dispare pofta de dulce, chiar dacă renunți la zahăr. Ce spun experții
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Secretul dureros pe care tatăl Ritei Wilson l-a ascuns o viață întreagă: „Încă nu pot trece peste asta”
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”