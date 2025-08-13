Comoara descoperită de un italian în sertarul secret al unui dulap vechi, cumpărat cu 200 de euro de pe internet

Un bărbat din Italia, pasionat de mobilier vechi, a cumpărat de pe internet un dulap vechi cu 200 de euro. A constatat cu surprindere că dulapul avea un sertar cu fund dublu, în care era ascunse obligațiuni în valoare de peste 180.000 de euro.

Mauro Benzoni, un italian în vârstă de de 45 de ani, a cumpărat dulapul anul trecut, dar abia luna aceasta a început să-l restaureze. Când l-a deschis, a găsit compartimentul secret în care erau ascunse documentele, relatează La Provincia Crema.

Cele 18 obligaţiuni, emise în anii 90, aparțineau unor frați născuți la începutul secolului trecut. În perioada în care au fost cumpărate, astfel de obligațiuni poștale erau o formă de investiție populară în Italia, pentru că aveau dobânzi mari.

Obligaţiunile pot fi răscumpărate până în 2032 şi sunt pe numele a doi frați - Carlo De Martino, născut în 1907, și Francesca De Martino, născută în 1911.

Benzoni a decis să predea obligațiunile autorităților, sperând că moștenitorii acestora se vor prezenta pentru a le ridica. Este ajutat de un avocat și de poliție în demersul său.

„Sarcina noastră este să încercăm să găsim moștenitorii, dar ne bazăm și pe carabinieri, care au șanse mai mari să urmărească arborele genealogic”, explică avocatul Francesco Di Giovanni.

„De aceea, și Benzoni a apelat la ei. Cu obligațiunile poștale este mai dificil să ajungi la beneficiari, dar contăm pe răspândirea acestor informații. pentru a ne crește șansele de succes. Ar fi păcat ca această sumă să dispară”, a mai spus Di Giovanni.

Legea italiană îi permite lui Benzoni să primească 10% din valoarea lor drept recompensă pentru returnarea lor, aproximativ 18.000 de euro.

