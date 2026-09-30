Mii de obiecte din ceramică, cu o vechime de aproximativ 2.100 de ani, au fost recuperate de pe o epavă aflată în largul localităţii Adrasan din provincia Antalya, în sudul Turciei, a anunţat luni ministrul turc al Culturii şi Turismului, Mehmet Nuri Ersoy, citat de agenţia de presă Xinhua.

Săpăturile subacvatice în acest sit au început în 2025, iar arheologii au recuperat până în prezent 122 de farfurii, boluri şi tăvi de diferite forme şi dimensiuni de pe epava încărcată cu ceramică, ceea ce reflectă varietatea veselei de lux care era folosită la acea vreme, a declarat Ersoy într-o postare pe reţelele sociale.

Ceramica este asociată cu Rhosus, denumirea antică a actualului Arsuz din provincia Hatay, în sudul Turciei, potrivit comunicatului citat de Agerpres.

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Ministrul Ersoy a precizat că ceramica din Rhosus a fost menţionată în scrisorile omului de stat şi oratorului roman Cicero, care a scris despre o comandă plasată pentru prietenul său Atticus.

Obiectele fuseseră aşezate în lăzi, cu argilă între ele pentru a ajuta la conservarea lor.

Săpăturile se desfăşoară la adâncimi cuprinse între 42 şi 55 de metri, cu ajutorul unor roboţi subacvatici, a precizat ministrul.

Editor : A.P.