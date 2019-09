Compania care le permite angajaţilor să îşi crească singuri salariul

O femeie şi-a majorat singură salariul cu 7.000 de lire sterline „pentru că merita”. Acest lucru a fost posibil la o companie care permite angajaților să-și stabilească propriile salarii.

Cecilia Manduca, 25 de ani, angajată la firma londoneză GrantTree, a decis recent să-și crească salariul de la 30.000 lire sterline la 37.000 de lire sterline.

Compania GrantTree permite angajaților să decidă ce câștigă.

Decizia de majorare a propriului salariu nu poate fi luată însă înainte ca cel care decide asta să discute cu colegii săi. Totodată, salariul trebuie să fie conform cu venitul pe care angajatul l-ar câştiga la o firmă unde ar avea atribuţii similare.

"Am simțit o mulțime de îndoieli solicitând această ridicare. A fost nevoie de multe discuții cu alte persoane. Când am vorbit cu colegii mei și mi-au cerut sfaturi, sfaturile pe care mi le-au oferit au fost că, da, am meritat și am meritat”, a declarat Cecilia Manduca.

Cecilia a luat decizia de a-și majora plata după ce responsabilitățile sale la firmă s-au schimbat: „Am fost conștientă că slujba mea s-a schimbat”,

Cei 45 de angajați ai GrantTree își stabilesc propriile salarii și le pot revizui cât de des vor - atât timp cât colegii sunt de acord.

Sursa: The Sun

Redactare G. Marina