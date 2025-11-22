Compania feroviară de stat din Lituania oprește transporturile Lukoil către exclava rusă Kaliningrad, din cauza sancțiunilor SUA

Grupul feroviar de stat lituanian LTG a anunțat vineri că va opri transporturile de petrol ale companiei energetice ruse Lukoil către exclava rusă Kaliningrad, din cauza sancțiunilor impuse de SUA, anunță TVPWorld.

Situat pe coasta Mării Baltice, Kaliningradul primește o mare parte din aprovizionarea din Rusia prin transport feroviar tranzitând prin Lituania, stat membru NATO, dar poate primi și transporturi directe din propria țară, pe mare.

Luna trecută, Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei SUA a impus sancțiuni companiei Lukoil din cauza războiului din Ucraina și a avertizat companiile străine care fac afaceri cu grupul rus că vor exista consecințe dacă acest lucru va continua după termenul limită de 21 noiembrie.

„Mărfurile Lukoil și ale companiilor afiliate – petrol sau produse petroliere – nu vor mai fi transportate pe calea ferată în tranzit din Rusia către Kaliningrad”, a declarat LTG Group într-un comunicat.

Operatorul feroviar a subliniat că niciuna dintre filialele sale nu are contracte directe cu companii recent sancționate de Washington sau Londra.

Kremlinul a declarat că interesele internaționale ale Lukoil ar trebui respectate.

Anul acesta, LTG a transportat 194.000 de tone de petrol Lukoil către și dinspre Kaliningrad, a relatat postul public de televiziune din Lituania, LRT.

Anul trecut, compania a transportat 371.000 de tone de produse petroliere către exclavă rusă, dintre care 345.000 de tone erau transporturi Lukoil.

