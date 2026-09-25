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Compania italiană Eni plafonează preţul combustibililor în Italia din „solidaritate” cu clienții săi. Noile prețuri de la pompă

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Benzinărie Eni. Foto: Profimedia
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Compania petrolieră italiană Eni a anunţat vineri că, din „solidaritate”, va stabili un plafon de preţ la benzina şi motorina pe care le vinde la benzinăriile din Italia, plafon de preţ care va fi sub preţurile medii care sunt practicate în prezent pe piaţă, ca răspuns la creşterea preţurilor la combustibili, transmite EFE, citată de Agerpres.

Eni, o companie controlată de statul italian, va aplica un preţ maxim de 1,99 euro pentru un litru de benzină şi 2,19 euro pentru un litru de motorină, cu aproximativ 17 cenţi mai puţin decât preţurile medii actuale la benzinăriile din ţară. Măsura va fi în vigoare timp de 30 de zile începând cu data de 28 septembrie, deşi Eni nu exclude prelungirea ei până la sfârşitul anului, în funcţie de „evoluţiile pieţei şi ofertei”.

Potrivit companiei, reducerea este un răspuns la reducerea taxelor indirecte pe combustibil decisă de Guvernul premierului italian Giorgia Meloni pentru a aborda creşterea preţurilor, o măsură care a fost acum prelungită până pe 5 octombrie.

Prin plafonare, Eni intenţionează să „aducă o nouă contribuţie de solidaritate ţării, consumatorilor şi propriilor clienţi”, într-un context în care preţurile combustibililor, subliniază compania, au atins „niveluri extrem de ridicate pentru familiile şi întreprinderile italiene”.

Potrivit companiei petroliere italiene, scumpirea combustibililor este cauzată de „diminuarea ofertei de produse rafinate pe piaţa internaţională, rezultată din actualele crize geopolitice, dar şi de lipsa de capacitate de rafinare la nivel european” în urma închiderii a 30 de rafinării în ultimii 15 ani.

Vineri, pe autostrăzile din Italia, un litru de motorină costă în medie 2,42 euro, în timp ce benzina costă 2,24 euro, conform datelor actualizate de la Ministerul Întreprinderilor.

Editor : Liviu Cojan

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