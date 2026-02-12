Live TV

Compania ucraineană Naftogaz vrea să obţină fonduri americane pentru repararea instalaţiilor distruse de ruși

Data publicării:
Brand and logos in Kiev, Ukraine
Naftogaz, Ucraina. Foto: Profimedia
Din articol
Atacurile rusești „vor continua cu siguranţă” 

Compania ucraineană de petrol şi gaze Naftogaz vrea să obţină fonduri americane pentru restaurarea şi renovarea instalaţiilor sale, după distrugerile provocate de atacurile ruseşti, a declarat joi directorul său general, Sergii Koretskyi.

Naftogaz estimează că atacurile ruseşti au provocat pagube în valoare de cel puţin trei miliarde de euro (3,5 miliarde de dolari) instalaţiilor energetice din Ucraina, iar nevoile de echipamente depăşesc 900 de milioane de euro, a declarat Sergii Koretskyi într-un interviu pentru Bloomberg, potrivit Agerpres.

Directorul a mai spus că Naftogaz este deosebit de interesată de discuţiile care se poartă în prezent între Ucraina şi parteneri precum Exim Bank din SUA şi US International Development Finance Corp. De asemenea, Sergii Koretskyi a subliniat importanţa asistenţei europene.

La Departamentul de Stat al SUA au mai rămas necheltuite aproximativ 250 de milioane de dolari din fondurile de asistenţă pentru Ucraina, a precizat directorul Naftogaz, iar o parte din aceste fonduri ar putea fi folosite pentru achiziţionarea de compresoare de gaz fabricate în SUA, pentru a permite Kievului să îşi repare centralele electrice. Utilizarea acestor echipamente ar fi, de asemenea, un avantaj pentru companiile americane, a precizat Koretskyi.

„Acum avem nevoie de finanţare pentru importuri, investiţii şi tehnologii. Aceasta este cu siguranţă o situaţie reciproc avantajoasă pentru toate părţile. Nu spunem «ajutaţi-ne», ci oferim o cooperare reciproc avantajoasă”, a spus Koretskyi.

Atacurile rusești „vor continua cu siguranţă” 

Naftogaz, care distribuie gaze naturale pentru 12,5 milioane de gospodării, este un element cheie al sectorului energetic din Ucraina. Infrastructura sa, precum şi cea a altor companii energetice, a fost supusă unui intens bombardament rusesc în ultimele săptămâni, lipsind mulţi civili de încălzire în condiţii de temperaturi scăzute.

Cea mai mare provocare a companiei sunt consecinţele imprevizibile ale acestor atacuri, care „vor continua cu siguranţă” şi Naftogaz a început deja să se pregătească pentru următorul sezon rece, a spus Koretskyi. Potrivit acestuia, experienţa recentă i-a învăţat pe ucraineni să se pregătească pentru scenarii şi mai rele.

Koretskyi a pus accentul pe interesul Naftogaz pentru investiţiile pe termen lung în contextul eforturilor sale multianuale de înlocuire a unităţilor energetice distruse, subliniind eficienţa crescută a echipamentelor de ultimă generaţie.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Donald Trump
1
Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu...
Donald Tusk, premierul Poloniei
2
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul...
lucrări de reparații ale șinelor de la metroul bucureștean
3
CCR a declarat neconstituțională legea privind autorizarea și intabularea construcțiilor...
drapel steag spania romania
4
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează...
centrala pe carbune
5
Donald Trump va ordona Pentagonului să cumpere energie electrică produsă în centralele pe...
Cum au fost numiți românii în presa din Bosnia, după tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor
Digi Sport
Cum au fost numiți românii în presa din Bosnia, după tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
agenți ICE în Minneapolis
Emisarul lui Trump la Minneapolis a anunțat sfârșitul operațiunii anti-imigraţie: „Această comunitate este mai sigură”
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov
Trump, invitat la parada militară de la Moscova? „Îl vom întreba dacă poate veni”
ICE politie imigratie SUA
Peste 120 de români, pe lista Departamentului de Imigrare și Control Vamal al SUA
NAVE AMERICANE PE MARE
Două nave ale Marinei SUA s-au ciocnit în apele de lângă America de Sud. A fost deschisă o anchetă
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
Șeful NATO spune că Trump „e pe deplin conștient de situația gravă din Ucraina”, după atacurile rusești. „De două ori am vorbit cu el”
Recomandările redacţiei
nicusor dan consiliul european 2
Nicușor Dan: România ar putea îndeplini condițiile pentru aderarea la...
judecatori ccr
Tanczos Barna critică amânările CCR privind pensiile speciale: „N-ar...
loto numere
S-a câștigat marele premiu la 6/49. Unde a fost jucat biletul norocos...
Nicușor Dan, președintele României.
Comisia Europeană promite să vină cu propuneri privind scăderea...
Ultimele știri
Încă 10 kilometri de cale ferată au fost daţi în circulaţie pe cel mai avansat tronson din magistrala CFR, între Timişoara şi Lugoj
Dodon și Plahotniuc au negociat un acord secret care prevedea federalizarea Republicii Moldova. „Eu trebuie să mă consult cu Moscova”
Israelul face un apel direct către iranieni: Cooperați cu Mossad sau cu armata
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sumă impresionantă strânsă pentru familia mare a lui James Van Der Beek, după moartea lui: "Resursele lor...
Cancan
Ei sunt cei 10 finaliști Eurovision România 2026. TVR a făcut anunțul în urmă cu puțin timp
Fanatik.ro
Oltenii nu au băgat în seamă frigul! Câți fani s-au prezentat pe „Ion Oblemenco” la Universitatea Craiova –...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Cei mai puternici 3 oameni din România. Topul lui Dumitru Dragomir. Exclusiv
Adevărul
Ne urăsc sau ne iubesc? Adevărul nefiltrat despre ce cred ucrainenii despre români aflat direct de pe...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fata despre care s-a spus că a fost pipăită de Mihai Bendeac: "Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima și cum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal la Jocurile Olimpice! A fost interzis și nu s-a mai putut abține: "Ăsta e prețul demnității"
Pro FM
Jaafar Jackson, nepotul lui MJ, spune că a trebuit să câștige cu adevărat rolul din filmul "Michael": "Am...
Film Now
"Exact ca Mike Tyson". Jennifer Garner dezvăluie că a mușcat un coleg de ureche, la filmări: "Nu mă enervați!"
Adevarul
„Un nou record de distanță”. Dronele ucrainene au lovit o rafinărie Lukoil din Republica Komi, situată în...
Newsweek
Calcul greșit. Casa de Pensii, obligată să recunoască unui pensionar 5 ani de grupa I de muncă. Cum a reușit?
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele cancerului de colon care pot apărea la orice vârstă. Ce trebuie să știi despre boala care l-a ucis...
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Katie Holmes, mesaj scris "cu inima grea", după moartea lui James Van Der Beek: "Recunoscătoare că am...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online