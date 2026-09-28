Companie rusă de supraveghere tehnologică, inflitrată în instituții de aplicare a legii din Europa, inclusiv România (Politico)

O firmă de extragere a datelor cu sediul în SUA, acuzată că ar fi condusă în secret din Rusia, a lucrat la proiecte finanțate de UE și și-a vândut serviciile agențiilor europene de aplicare a legii, potrivit unor documente consultate de POLITICO. Aceeași tehnologie folosită de poliția occidentală ar fi fost dezvoltată în Rusia și vândută serviciilor de securitate rusești. România apare și ea menționată în articol.

Săptămâna trecută, Departamentul de Justiție al SUA a acuzat compania Oxygen Forensics — cu sediul oficial în Virginia — că a ascuns faptul că, de fapt, era deținută și gestionată de ruși. Compania dezvoltă și comercializează un software performant, capabil să extragă și să analizeze informații de pe smartphone-uri și computere, un proces cunoscut sub denumirea de „criminalistică digitală”.

„Directorul general al unei companii de software cu sediul în Virginia și un cetățean rus au fost arestați în urma unei plângeri penale federale în care li se impută faptul că au ascuns de agențiile guvernamentale americane faptul că firma lor era deținută și controlată de cetățeni ruși și că software-ul acesteia era dezvoltat în Rusia, a anunțat astăzi Departamentul Justiției.

Lee Reiber, în vârstă de 55 de ani, din Boise, Idaho, a fost arestat duminică în Idaho, a compărut marți în fața Curții Districtuale a Statelor Unite din Idaho și a fost eliberat pe cauțiune.

Se preconizează că va fi trimis în judecată la tribunalul federal din Los Angeles în următoarele săptămâni.

Oleg Sergeyevich Davydov, în vârstă de 52 de ani, din Moscova, Rusia, a fost arestat duminică la Aeroportul Heathrow din Londra, în Regatul Unit, înainte de a se îmbarca într-un zbor cu destinația Istanbul. Statele Unite intenționează să solicite extrădarea lui Davydov.

Inculpații sunt acuzați de conspirație în vederea comiterii unei fraude electronice”, era anunțul făcut de Departamentul de Justiție al SUA.

BREAKING: @TheJusticeDept arrested US-based Oxygen Forensics CEO for concealing the tech company's Russian ties.



Civil society like @zairbekds & @OlgaNYC1211 have been sounding alarm for years about US law enforcement using this 🇷🇺 company for their sensitive operations! 🧵1/ pic.twitter.com/jd1oUjhJ5C — Natalia Krapiva 👩🏻‍💻🕊 (@natynettle) September 24, 2026

Oxygen, folosită în cel puțin două proiecte finanțate de UE

Conform înregistrărilor publice analizate de POLITICO, Oxygen a fost utilizată în cel puțin două proiecte finanțate de UE menite să îmbunătățească modul în care probele electronice sunt colectate, prelucrate și partajate în cadrul anchetelor penale.

BREAKING: 🇪🇺 According to a new POLITICO investigation, Russian-controlled digital-forensics technology has been used by law-enforcement agencies across Europe.



Oxygen Forensics, a U.S.-based company officially headquartered in Virginia, develops software used to extract and… pic.twitter.com/7Zq6grxb9L — GeoInsider (@InsiderGeo) September 28, 2026

Primul proiect, EVIDENCE (Cadrul european de schimb de date informatice pentru instanțe și probe), care a primit peste 1,9 milioane de euro în finanțare din partea UE între 2014 și 2016, a inclus Oxygen Forensics printre companiile consultate cu privire la modul în care Europa ar putea gestiona și schimba mai eficient probele digitale din dosarele penale.

Astfel, compania a fost integrată într-o rețea mai amplă care includea agenția de poliție a UE Europol, agenția de cooperare judiciară Eurojust și unitatea de criminalistică digitală a Oficiului European de Luptă Antifraudă.

Al doilea proiect, INSPECTr, finanțat prin programul „Orizont 2020”, un program al UE de finanțare a cercetării și inovării, a fost conceput pentru a ajuta poliția europeană să centralizeze și să analizeze probele digitale colectate cu ajutorul unor instrumente diferite.

Ambele proiecte au fost lansate înainte de invazia rusă în Ucraina

Acesta a dezvoltat un software capabil să preia probele extrase cu ajutorul Oxygen Forensics și să faciliteze accesul și analiza acestora de către anchetatorii care utilizează alte sisteme.

Deși ambele proiecte finanțate de UE au fost lansate cu mult înainte de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina din februarie 2022 și de sancțiunile europene ulterioare, INSPECTr a continuat să funcționeze până în 2023. De asemenea, Oxygen figurează în prezent pe site-urile web ale ambelor proiecte. Pe propriul său site web, acum inactiv, Oxygen Forensics menționa Comisia Europeană drept client.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a subliniat că Oxygen Forensics nu era membru al niciunui consorțiu, „și, prin urmare, nu a primit finanțare din partea Comisiei în cadrul acestor proiecte”.

Purtătorul de cuvânt, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber despre un subiect sensibil, a afirmat că proiectele finanțate de UE sunt supuse unor standarde stricte de eligibilitate și etică și că „de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, entitățile cu sediul în Rusia nu pot participa la proiectele Orizont Europa în niciun fel”.

Legătura companiei-soră cu FSB

Mai recent, după implicarea sa în proiectele susținute de UE, produsele Oxygen au fost acreditate și achiziționate de mai multe agenții naționale de poliție din întreaga Europă, inclusiv din Germania, Spania, Italia și Polonia, conform anunțurilor din baza de date a licitațiilor UE.

O declarație publicată miercuri de Departamentul de Justiție al SUA a relevat că software-ul Oxygen Forensic a fost dezvoltat și gestionat de o echipă din Rusia sub conducerea cetățeanului rus Oleg Sergeyevich Davydov, dar se pretindea că este condus de Lee Reiber, un bărbat de 55 de ani originar din Boise, Idaho.

O declarație sub jurământ depusă odată cu plângerea arată că Oxygen Forensics a fost în contact cu Departamentul de Război al SUA și cu mai multe departamente ale Departamentului pentru Securitate Internă, inclusiv Serviciul Secret, institutul său de formare în criminalistică digitală, Homeland Security Investigations și organismul intern de supraveghere al departamentului.

Reiber a fost arestat între timp în SUA. Davydov a fost arestat duminică la Aeroportul Heathrow din Londra, în timp ce se pregătea să se îmbarce într-un zbor spre Istanbul, potrivit unui comunicat al Departamentului Justiției. Avocații celor doi nu au răspuns la solicitarea de comentarii din partea POLITICO.

Nici reprezentanții Oxygen Forensics nu au răspuns la solicitările de comentarii. Între timp, site-ul web al companiei a fost confiscat de guvernul SUA.

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Procurorii susțin că, după ce Washingtonul a impus sancțiuni împotriva Rusiei în 2022, proprietarii ruși ai Oxygen au ascuns atât faptul că dețineau compania, cât și faptul că dezvoltarea software-ului companiei continua în Rusia.

Cei cinci ruși din spatele Oxygen Forensics controlau, de asemenea, o companie-soră rusă, MKO Systems, care vindea aceeași tehnologie de bază Serviciului de Securitate al Rusiei (FSB) și Ministerului de Interne al Rusiei.

Plângerea Departamentului de Justiție nu susține că software-ul Oxygen conținea cod rău intenționat sau că compania l-a folosit pentru a obține acces neautorizat la sistemele sau datele clienților.

Anchetatorii americani au confiscat însă conturi bancare ale companiei, 57 de domenii și alte elemente de infrastructură cibernetică despre care au afirmat că au fost „utilizate în sprijinul faptelor presupuse”.

Utilizat în toată Europa, inclusiv în România

Amprenta companiei Oxygen se extinde dincolo de proiectele de cercetare susținute de Comisia Europeană.

Organizația franceză de jurnalism de investigație, Disclose, a descoperit că software-ul său de supraveghere a fost furnizat autorităților marocane în cadrul unui program de gestionare a frontierelor finanțat de UE pentru regiunea Maghrebului.

Pe lângă finanțarea achiziției software-ului, UE a finanțat și cursuri de formare susținute de angajații Oxygen Forensics pentru poliția marocană.

Compania a inclus printre clienții săi importante organisme europene de aplicare a legii.

În Ungaria, un document privind achizițiile publice arată că poliția ungară a semnat, în decembrie 2024, un contract IT cu Oxygen Forensics în valoare de 10,14 milioane de forinți (27.000 de euro), valabil până în decembrie 2025.

În Italia, o notă tehnică din aprilie 2026 emisă de Parchetul din orașul sardinian Sassari menționează în mod explicit Oxygen Forensics printre sistemele recunoscute pe care poliția judiciară le poate utiliza pentru a extrage și analiza date de pe dispozitive mobile.

Iar în Spania, un studiu din 2026 privind analiza digitală a aplicației WhatsApp pe smartphone-urile Android și Apple a fost realizat de un inspector al Poliției Naționale acreditat de Oxygen Forensics și implicat în instruirea anchetatorilor poliției în domeniul analizei digitale.

Agențiile de aplicare a legii din România și Letonia au achiziționat, de asemenea, software-ul respectiv, chiar în luna septembrie, subliniză POLITICO.

Niciuna dintre agențiile naționale de poliție implicate nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Natalia Krapiva, consilier juridic senior la grupul pentru drepturi digitale Access Now, a declarat că organizațiile societății civile au avertizat de ani de zile cu privire la proprietatea rusă a Oxygen Forensics și legăturile sale cu dezvoltarea, aspecte care, potrivit acesteia, au fost acum confirmate de cazul din SUA.

„Dacă, într-adevăr, un software de fabricație rusă, conceput pentru FSB și Comitetul de Investigații, a fost utilizat pentru gestionarea bazei de date cu probe penale a Comisiei Europene, acest lucru ridică o posibilitate serioasă ca informațiile sensibile să fi fost compromise și accesate de autoritățile ruse”, a spus Krapiva.

„Solicităm UE și fiecărui guvern care utilizează aceste instrumente să le suspende și să investigheze pe deplin modul în care o companie deținută de ruși a petrecut un deceniu în cadrul forțelor de ordine occidentale.”

În luna februarie a acestui an, site-ul Digi 24 publica un articol despre Serviciul de Imigrare și Vamă al Statelor Unite (ICE), care utilizează software-ul de piratare a telefoanelor care provine din industria rusă de criminalistică mobilă și dintr-o rețea care are legături cu FSB, serviciul de informații al Rusiei, potrivit unei investigații citate de TVPWorld.

Articolul integral poate fi AICI.

Editor : M.C