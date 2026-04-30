Companiile aeriene europene profită de criza combustibilului pentru a face presiuni împotriva beneficiilor acordate pasagerilor (FT)

Companiile aeriene europene profită de criza prețului combustibilului pentru a face presiuni asupra Regatului Unit și a Bruxelles-ului în vederea abrogării reglementărilor la care se opun, inclusiv a planurilor de a permite pasagerilor să transporte două bagaje de mână gratuite la fiecare zbor, scrie Financial Times.

Grupurile de lobby fac presiuni asupra politicienilor pentru a renunța la o serie de măsuri împotriva cărora industria se luptă de ani de zile, inclusiv regulile privind limita de bagaje de cală, taxele de mediu și modificările aduse schemelor de compensare a pasagerilor.

Aceștia au susținut că astfel de cerințe pun deja transportatorii din Uniunea Europeană și din Marea Britanie într-o poziție dezavantajoasă și ar trebui retrase pentru a-i ajuta să facă față dublării prețurilor combustibilului pentru avioane din ultimele săptămâni, scrie Financial Times.

Directorul executiv al Wizz Air, József Váradi, a spus că guvernele ar trebui să renunțe la regulile care obligă companiile aeriene să plătească despăgubiri atunci când penuria de combustibil le împiedică să opereze zboruri. El a adăugat că multe dintre regulile impuse industriei sunt „motivate politic”.

EasyJet a transmis că va înregistra pierderi mai mari decât se aștepta în lunile de primăvară, în timp ce compania germană Lufthansa a anulat 20 de mii de zboruri , afirmând că costurile mai mari ale combustibilului le-ar fi făcut neprofitabile.

Lista solicitărilor

Printre modificările analizate de Parlamentul European se numără posibilitatea ca pasagerii să aibă gratuit la bord un al doilea bagaj de mână mai mare, pe lângă unul mai mic. Unele companii permit deja acest lucru (precum British Airways), însă operatorii low-cost susțin că măsura i-ar obliga să scumpească biletele și le-ar afecta modelul de afaceri, bazat pe rotația rapidă a aeronavelor la aterizare.

Operatorii de zboruri ar dori, de asemenea, modificări ale regulilor privind “alimentarea cu combustibil”, care împiedică companiile aeriene să se alimenteze cu combustibil mai ieftin înainte de a intra în regiune. “Au trecut peste 50 de zile de la izbucnirea acestui conflict și va dura săptămâni întregi până când aprovizionarea va reveni la normal – avem nevoie de ajustări temporare ale normelor UE pentru a face față acestei noi provocări”, a precizat Ourania Georgoutsakou, șefa grupului industrial Airlines 4 Europe.

Companiile aeriene solicită și reducerea costurilor despăgubirilor acordate pasagerilor pentru zborurile anulate, potrivit a două persoane familiarizate cu discuțiile. Pe lista solicitărilor se află și modificările privind sloturile orare (pentru aterizare și decolare), care obligă companiile să le folosească sau să riște să le piardă, chiar și în perioade cu cerere redusă. În acest context, guvernul britanic a anunțat deja că va permite derogări de la regulă, dacă „penuria de combustibil le împiedică să zboare”.

La Bruxelles, oficialii sunt reticenți în privința revizuirii legislației. Totuși, țări precum Portugalia și-au exprimat îngrijorarea față de impactul scumpirii combustibilului pentru avioane asupra turismului.

Oficialii europeni au declarat că sunt dispuși să facă unele concesii industriei, care asigură peste 5 milioane de locuri de muncă în întreaga regiune, dar numai temporar. „Vom permite flexibilități în ceea ce privește sloturile aeroportuare, interdicția zborurilor fără pasageri, obligațiile de serviciu public și drepturile pasagerilor”, a declarat săptămâna trecută comisarul pentru transporturi și turism, Apostolos Tzitzikostas, promițând „modificări temporare ale legislației” în cazul în care situația se agravează.

