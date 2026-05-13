FT: Companiile aeriene reduc prețurile pentru a atrage clienții care vor să rezerve vacanțe, dar sunt îngrijorați de prețul kerosenului

Companiile aeriene din întreaga Europă reduc prețurile pentru zborurile de vară pentru a contracara întârzierea rezervărilor, deoarece clienții se tem că penuria de combustibil pentru avioane le va perturba planurile de vacanță, relatează Financial Times.

Transportatorii, agenții de turism și analiștii au afirmat că turiștii amână rezervările după avertismentele repetate privind posibila necesitate de raționalizare, în urma conflictului cu Iranul care a dus la închiderea Strâmtorii Ormuz în urmă cu mai bine de două luni. „Trăim într-un fel într-o eră similară cu cea pe care am cunoscut-o în timpul pandemiei”, a declarat investitorilor președintele Turkish Airlines, Murat Şeker. „Încă există o lipsă de vizibilitate pe termen lung.”

De la primele avertismente privind penuria de combustibil pentru avioane de la începutul lunii aprilie, prețurile au scăzut pentru zborurile către unele dintre cele mai populare destinații din sudul Europei, potrivit unei analize FT a celor mai ieftine tarife de pe Google Flights.

Între 9 aprilie — cu o zi înainte ca aeroporturile europene să avertizeze că regiunea ar putea rămâne fără combustibil pentru avioane — și 6 mai, tarifele aeriene pentru o călătorie de o săptămână în iulie au scăzut pentru 27 dintre cele mai importante 50 de rute aeriene europene către Marea Mediterană.

Scăderi cu 10% sau peste pentru 15 rute

Prețurile au scăzut cu 10% sau mai mult pentru 15 rute, inclusiv de la Heathrow la Nisa, de la Manchester la Palma și de la Gatwick la Barcelona. Acestea au scăzut cu până la 44% pentru zborurile dintre Milano și Madrid.

Pe rutele unde prețurile au crescut, schimbările au fost mai puțin semnificative. Scăderi de preț de 20% sau mai mult au fost înregistrate pe opt dintre cele mai populare 50 de rute, în timp ce doar două rute au înregistrat creșteri de preț de aceeași magnitudine.

Pe măsură ce industria intră în sezonul de vârf al verii, companiile aeriene și agențiile de turism s-au angajat într-un „joc de încredere” cu consumatorii pentru a-i convinge să facă rezervări, a declarat analistul Barclays, Andrew Lobbenberg. În timp ce turismul din SUA este încă în plină expansiune, călătorii din Europa „au rămas paralizați”, a adăugat Lobbenberg. „Oamenii sunt reticenți să facă rezervări, le fac târziu, iar companiile aeriene și agențiile de turism sunt nevoite să îi stimuleze cu prețuri mai mici.”

Ipsos a constatat că o cincime dintre consumatorii britanici chestionați au trecut de la o vacanță internațională la una internă pentru acest an, în timp ce o altă cincime se gândește să facă acest lucru. Directorul executiv al Trivago, Johannes Thomas, a declarat pentru FT că compania „nu a observat o scădere” a rezervărilor globale din Marea Britanie, dar s-a remarcat faptul că „în perioade de criză... oamenii rămân mai mult pe plan intern”.

Prețurile pe multe rute europene de top au fost reduse, chiar dacă unele companii aeriene de lung parcurs au avertizat asupra creșterilor de prețuri determinate de prețurile mai mari ale combustibilului și de reducerea programelor de zbor.

Companiile aeriene au redus deja 2 milioane de locuri la nivel global din programele de zbor din luna mai, după ce prețurile combustibilului pentru avioane s-au dublat, unele reduceri fiind făcute pentru a menține profiturile, iar altele din cauza scăderii cererii.

„Există un element de incertitudine pe termen scurt, oamenii nu știu ce se va întâmpla, îmi voi pierde locul de muncă? Nu-mi voi mai putea alimenta mașina? Există un anumit nivel de ezitare”, a declarat directorul executiv al Wizz Air, József Varadi. „Poți stimula cererea, dar cu un cost... pe termen scurt, de fapt, se observă o scădere a prețurilor.” La fel ca alți șefi de companii aeriene care încearcă să atragă rezervări, el a avertizat că așteptarea poate duce la costuri mai mari. „Oamenii ar trebui să-și asume riscul, deoarece este mai bine să rezervi acum, pentru că până la vară lucrurile s-ar putea scumpi mult față de astăzi”, a spus el.

Încercări de a calma îngrijorările consumatorilor

EasyJet, a cărei creștere este legată de soarta diviziei sale de vacanțe în plină expansiune, a încercat, de asemenea, să calmeze îngrijorările consumatorilor, angajându-se luna aceasta să nu adauge suprataxe pentru combustibilul de avion sau alte suprataxe la pachetele deja rezervate. „Înțelegem că evenimentele globale pot afecta încrederea călătorilor în acest moment, dar credem că toată lumea are dreptul să-și rezerve zborurile și vacanțele cu încredere”, a declarat directorul executiv Kenton Jarvis.

Luna trecută, compania aeriană low-cost a declarat că observă o tendință de rezervare mai târzie, avertizând că prețurile mai mari la combustibil îi vor afecta profitabilitatea. „Perioada de rezervare s-a scurtat, ceea ce reduce vizibilitatea, dar observăm, de asemenea, o cerere puternică în luna călătoriei”, a spus Jarvis la momentul respectiv.

British Airways a emis, de asemenea, săptămâna aceasta o „promisiune de vacanță” conform căreia prețurile zborurilor nu vor crește după efectuarea plăților.

Chiar dacă Europa este mai puțin expusă decât Asia la importurile de kerosen din Strâmtoarea Ormuz, regiunea este alimentată de SUA, iar aprovizionarea riscă să se epuizeze dacă ruta maritimă rămâne închisă luni de zile. „Unele țări — în special Marea Britanie — ar putea ajunge să aibă stocuri extrem de reduse și este posibil să se implementeze măsuri de raționalizare pentru a încetini consumul stocurilor”, au scris analiștii de la Goldman Sachs.

Guvernele din întreaga Europă au încercat să calmeze temerile. Marea Britanie s-a angajat weekendul trecut să modifice regulile de decolare pentru a împiedica companiile aeriene să opereze avioane goale și pentru a oferi o mai mare siguranță călătorilor. „În prezent, nu observăm întreruperi în aprovizionarea cu combustibil pentru avioane”, a declarat secretarul pentru transporturi, Heidi Alexander. „Dar dacă se va întâmpla acest lucru, vă vom susține.”

Lobbenberg, de la Barclays, a estimat că între 5 și 15% dintre zboruri ar putea fi anulate în timpul verii, în mare măsură în funcție de redeschiderea completă a strâmtorii.

Pasagerii care au rezervat deja bilete vor fi probabil transferați pe zboruri care nu au fost anulate, în timp ce prețurile pentru locurile rămase vor crește semnificativ pentru cei care nu au rezervat încă, a spus el. În cele din urmă, majoritatea zborurilor va continua să funcționeze, a prezis el: „Cerul nu va fi gol.”

