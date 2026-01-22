Companiile străine părăsesc Rusia pe măsură ce Moscova extinde confiscările de active

Optzeci de companii au părăsit piața rusă în 2025, pe măsură ce Moscova a intensificat practica confiscării forțate a întreprinderilor cu capital străin. De la invadarea Ucrainei în 2022, Rusia a vizat din ce în ce mai mult companiile private străine, o practică considerată pe scară largă ca o modalitate de a-și finanța efortul de război și de a compensa deficitele bugetare cauzate de sancțiunile occidentale, relatează TVPWorld.

Moscova a continuat această practică și anul trecut, extinzând-o la companii cu operațiuni de lungă durată pe piața rusă.

Ca răspuns, alte 80 de companii au părăsit complet Rusia în 2025, potrivit unei analize realizate de Institutul Kyiv School of Economics (KSE), aducând numărul total al companiilor internaționale care au părăsit complet țara din 2022 la 547, sau 12,8% dintre cele care operau inițial acolo.

Aproximativ 32% dintre companiile străine și-au suspendat operațiunile sau au anunțat planuri de plecare, în timp ce peste 55% continuă să opereze pe piața rusă.

Între octombrie și decembrie, KSE a înregistrat 21 de noi ieșiri complete. Acestea au inclus 11 vânzări de afaceri (printre care grupul german de asigurări Allianz), nouă lichidări (inclusiv firma finlandeză de telecomunicații Nokia) și un caz de confiscare a activelor.

Jucători importanți forțați să plece sau preluați

O altă companie care a părăsit piața rusă a fost Citibank. Filiala rusă a grupului financiar american Citigroup, una dintre cele mai mari corporații de servicii financiare din lume, și-a anunțat ieșirea în noiembrie 2025.

Aceasta a fost urmată de restructurarea, mai târziu în 2025, a Baring Vostok Capital Partners, una dintre cele mai vechi firme de investiții străine care operează în Rusia.

După ce a activat în țară din anii 1990, Moscova a reorganizat compania într-o entitate juridică rusă, Ozon Holdings, formalizând efectiv pierderea controlului de către proprietarii străini.

La jumătatea lunii ianuarie 2026, activele rusești ale Rockwool, un producător danez de materiale de izolare termică, au fost, de asemenea, transferate către entități controlate de Rusia. Valoarea netă a capitalului propriu al acestora era, potrivit rapoartelor, de 469 de milioane de euro.

Măsuri similare au fost aplicate activelor CanPack, un important producător polonez-american de ambalaje metalice pentru băuturi.

