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„Complet încercuiți”. Rușii suferă o înfrângere majoră în Donbas, unde au pierdut 240 km pătrați de teren și au fost înconjurați

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soldați ruși
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
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Din articol
Forțe ruse încercuite „Acum lucrurile stau mult mai rău” Noi oportunități pe axa Sloviansk

Ucraina a anulat câștigurile teritoriale obținute de Rusia din martie până în prezent în apropiere de Lîman, recuperând aproximativ 240 de kilometri pătrați și perturbând avansul Moscovei spre nord, către Sloviansk și Kramatorsk. Analiștii afirmă că acest recul este unul serios, dar rămâne un eveniment local mai degrabă, decât un punct de cotitură în război, scrie Kyiv Post.

Analistul OSINT Clément Molin a fost printre primii care au raportat această evoluție pe platforma X, informație confirmată ulterior de Rochan Consulting și de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), cu sediul în SUA.

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Conform lui Konrad Muzyka, coordonatorul Rochan Consulting, contraofensiva ucraineană s-a desfășurat pe parcursul a aproximativ patru luni.

Forțele ucrainene au eliberat localitatea Nove în iunie, au ajuns la Kolodezi până la mijlocul lunii august, iar apoi au lansat un alt atac între Katerynivka și Novolyubivka, tăind efectiv calea de acces a forțelor ruse ce avansau spre Lîman.

Ca urmare, Rusia a pierdut aproximativ 240 km pătrați și a eșuat în încercarea sa de a încercui aglomerația urbană Sloviansk-Kramatorsk dinspre nord, a adăugat Muzyka.

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Operațiunea a anulat câștigurile teritoriale obținute de Rusia de-a lungul acestei axe de la începutul lunii martie, a scris ISW.

Forțe ruse încercuite

Forțele ucrainene au străpuns o „linie defensivă foarte veche” și au pătruns în spatele trupelor ruse de lângă Lîman, potrivit expertului militar rus Valeri Șiriaev.

Trupelor ruse din zonă li s-a tăiat retragerea, găsindu-se „complet încercuite”, a declarat el.

„Este în mare măsură o încercuire operațională, dar strânsă: în multe localități din zona Șandrahalove se află încă luptători ruși, iar aprovizionarea lor se face exclusiv pe cale aeriană.”

Acest recul survine în contextul în care președintele rus Vladimir Putin ar fi cerut armatei sale să ocupe în întregime regiunea Donețk în următoarele șase luni.

Surse apropiate Kremlinului au declarat pentru Bloomberg că Putin a stabilit acest nou obiectiv după ce, anterior, fixase sfârșitul acestui an ca termen-limită.

Potrivit ISW, Putin a schimbat „termenele-limită” pentru ocuparea Donbasului de cel puțin 15 ori de la începutul războiului de amploare.

Valeri Șiriaev a menționat că retragerea armatei ruse poate fi confirmată, forțele ucrainene împingând treptat localitate după localitate în „zona gri”.

„Acum lucrurile stau mult mai rău”

Bloggerii militari ruși au recunoscut, de asemenea, o deteriorare a situației. Potrivit The Moscow Times, aceștia au descris situația tactică din apropiere de Lîman ca fiind tot mai gravă.

Canalul rusesc de Telegram Rybar a pus eșecurile pe seama „minciunilor sistemice din rapoartele trimise superiorilor” și a unei „evaluări incorecte a situației”.

„Din experiența de pe direcția Kupiansk, unde probleme similare au fost abordate prin atacuri nepregătite, acest lucru va duce la noi pierderi”, a scris Rybar.

Rybar a adăugat că redirecționarea rezervelor pentru a acoperi breșele din apropiere de Lîman ar putea slăbi apărarea rusă din alte sectoare, creând vulnerabilități pe care forțele ucrainene le vor exploata cel mai probabil.

Șiriaev a comparat, de asemenea, situația cu eșecurile anterioare ale Rusiei din zona Kupiansk.

„În același mod, același comandant al grupului «Vest», Kuzovlev, a raportat succesele de la Kupiansk, după care a primit chiar titlul de Erou al Rusiei. Apoi totul s-a întors invers, după ce comandamentul și conducerea politică de la vârf apucaseră deja să anunțe victoria întregii lumi. Acum lucrurile stau mult mai rău decât la Kupiansk”, a spus el.

Analiștii militari avertizează că este prea devreme pentru a numi contraofensiva ucraineană un punct de cotitură. Totuși, Molin și Șiriaev afirmă că aceasta va amâna ofensiva planificată a Rusiei către nordul Donbasului.

Noi oportunități pe axa Sloviansk

Analistul militar Ian Matveev a numit evoluțiile o criză serioasă, dar localizată pentru forțele ruse.

„O vară dezastruoasă pentru armata rusă s-a încheiat, iar toamna începe cu un scandal uriaș în jurul localității Sveatohirsk”, a spus Matveev.

„Pentru trupele ruse, această criză este relativ localizată, dar rămâne o criză - a nega acest lucru ar fi o prostie. Între timp, se deschid oportunități semnificative pentru forțele ucrainene pe întreaga axă Sloviansk”, a adăugat el.

Șiriaev a menționat că o prezență consolidată a ucrainenilor lângă Lîman le-ar putea permite în cele din urmă operatorilor de drone ucraineni să lovească spatele forțelor ruse care avansează spre Mîkolaiivka și Sloviansk.

„Dacă Forțele Armate ale Ucrainei reușesc - stabilindu-și pe deplin o poziție acolo fără interferențe, aducându-și operatorii de drone și preluând controlul asupra întregii zone -, situația se va schimba în ceea ce privește raza de tragere”, a spus el.

Operatorii de drone ucraineni ar putea obține o rază suplimentară de acțiune de 10-15 kilometri pentru dronele FPV, permițându-le să lanseze atacuri masive asupra spatelui grupului rus care avansează spre Sloviansk, a precizat Șiriaev.

De remarcat că Putin a susținut pe 1 septembrie că Grupul de Forțe „Nord” al Rusiei ar fi capturat Sveatohirsk, după ce trupele ruse au avansat până la 13 kilometri de oraș la sfârșitul primăverii și începutul verii.

Comandantul Corpului 3 de Armată al Ucrainei, generalul de brigadă Andrii Bilețkîi, a negat afirmația lui Putin privind capturarea orașului Sveatohirsk.

Într-un videoclip înregistrat pe 7 septembrie în centrul orașului, având în fundal Lavra Sveatohirsk, Bilețkîi a declarat că Brigada 60 Mecanizată menține controlul deplin asupra orașului.

Pe 6 septembrie, Administrația Militară Regională Donețk a confirmat la rândul ei că Sveatohirsk rămâne sub control ucrainean, avertizând totodată că forțele ruse bombardau masiv orașul.

Editor : B.P.

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