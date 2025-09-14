Live TV

Complexele nucleare din Ucraina, mereu la un pas de dezastru. Ce este „Sursa de neutroni”, care ar putea contamina radioactiv Harkovul

Data publicării:
ucrainenii inspectează locul în care o dronă rusească a lovit structura de izolare a reactorului 4 din centrala nucleară Cernobîl
Rușii au bombardat mai multe instalații nucleare din Ucraina în cei peste trei ani de război, inclusiv centrala de la Cernobîl. Captură foto: X
Din articol
O catastrofă nucleară în Ucraina ar putea contamina radioactiv o mare parte din Europa Sursa de neutroni de la Harkov conține materiale radioactive extrem de periculoase Atacurile asupra instalațiilor nucleare nu au „nicio logică”

O mare parte din teama legată de producerea unui dezastru nuclear apărută în urma invaziei Rusiei în Ucraina s-a concentrat asupra centralei nucleare Zaporojie, cea mai mare din Europa, care a fost cucerită de ruși încă de la începutul războiului. Dar Ucraina are o listă lungă de instalații nucleare vulnerabile, precum reactoare pentru cercetare sau producție de energie, inclusiv centrala de la Cernobîl, și depozite de combustibil nuclear epuizat.

În interiorul unui laborator din Harkov se află un dispozitiv experimental numit „Sursa de neutroni”, care conține mai multe zeci de kilograme de uraniu îmbogățit – destul cât să contamineze o mare parte din oraș, dacă aparatul ar deveni ținta unui atac direct, potrivit New York Times.

Laboratorul se află la doar 22 de kilometri de linia frontului, iar autoritățile ucrainene spun că structura clădirii a fost avariată de 74 de ori de muniția lansată de armata rusă.

„Este înfricoșător, dar ne-am obișnuit”, a spus Olenksandr Bihun, inginer șef adjunct al Institutului de Fizică și Tehnologie din Harkov, principalul centru de cercetare nucleară al Ucrainei și locul unde se află dispozitivul experimental.

Cu cât războiul durează mai mult, cu atât crește și riscul unui atac care ar putea răspândi materialul radioactiv pe o suprafață întinsă. Unele complexe beneficiază de măsuri de securitate riguroase, dar nu au fost proiectate să reziste unei explozii puternice.

„Este o situație foarte periculoasă și suntem norocoși că încă nu a avut loc un accident nuclear”, a spus Bruno Chareyron, consilier științific al Comisiei pentru Cercetare și Informare Independentă privind Radioactivitatea, din Franța.

Neutron source facility in Kharkiv operates in regular mode
Sursa de neutroni din Institutul de Fizică și Tehnologie din Harkov continuă să funcționeze în ciuda atacurilor rusești. În poză: Andrii Mistikov, inginer șef al institutului. Foto: Profimedia Images

O catastrofă nucleară în Ucraina ar putea contamina radioactiv o mare parte din Europa

Pericolele legate de împrăștierea unor materiale radioactive au început să apară încă din primele zile ale invaziei din 2022, atunci când forțele rusești au intrat în Ucraina prin zona de excludere de la Cernobîl, ridicând în aer praf cu urme mici, dar detectabile de plutoniu, izotopi de cesiu și alte elemente radioactive și punând în pericol centrala.

O dronă rusească a lovit în februarie 2025 structura masivă din oțel inoxidabil ridicată pentru a izola reactorul numărul 4 al centralei nucleare de la Cernobîl. Cu toate că nu a existat contaminare radioactivă, explozia a găurit învelișul exterior al structurii.

Centrala Zaporojie a fost lovită de mai multe ori, dar de fiecare dată dezastrul a fost evitat. În 2023, aruncarea în aer a unui baraj de pe râul Nipru a dus la secarea principalei surse pentru apa de răcire necesară celor șase reactoare ale centralei.

Și structurile rusești au suferit avarii din cauza luptelor. Resturile unei drone ucrainene doborâte de sistemele de apărare antiaeriană rusești au avariat luna trecută o stație electrică din apropiere de centrala nucleară Kursk, ceea ce i-a forțat pe operatorii ei să reducă producția de energie.

Oficialii ucraineni au acuzat Rusia că pune în pericol în mod intenționat instalațiile nucleare și face ca riscul producerii unei catastrofe nucleare, care ar putea contamina o mare parte din continentul european, să fie mult mai mare.

Atacul cu dronă asupra structurii de protecție a centralei Cernobîl a fost interpretat drept un mesaj din partea Moscovei pentru Occident, întrucât a avut loc cu doar o noapte înainte de Conferința de Securitate de la Munchen.

Sursa de neutroni de la Harkov conține materiale radioactive extrem de periculoase

Institutul de fizică din Harkov a ajutat la proiectarea primelor bombe atomice ale Uniunii Sovietice. Cu toate că a încetat să mai folosească material nuclear de calitate militară în 2010, după ce, la cererea Statelor Unite, a trimis în Rusia rezerva sa de uraniu îmbogățit, încă păstrează materiale extrem de periculoase, precum uraniul din Sursa de neutroni.

Dispozitivul conține două elemente: un miez de mărimea unui autobuz școlar dotat cu scuturi metalice antiradiații și un accelerator de particule atașat de 27 de metri lungime. Statele Unite au contribuit la finanțarea proiectului în schimbul renunțării de către Ucraina la uraniul îmbogățit pentru arme nucleare.

Zaporozhye nuclear power plant station
Centrala Zaporojie, ocupată de ruși încă de la începutul războiului din Ucraina, a fost lovită de mai multe ori, dar de fiecare dată dezastrul a fost evitat. Foto: Profimedia Images

Clădirea unde se află dispozitivul a fost avariată de atât de multe ori de drone, rachete și artilerie încât nu poate fi vorba doar de un accident, potrivit autorităților ucrainene, care au acuzat cinci ofițeri militari ruși că au atacat intenționat centrul de cercetare.

O lovitură directă ar putea contamina radioactiv o zonă în care locuiesc aproximativ 640.000 de oameni. Ofițerii ruși sunt acuzați de ecocid – încercarea de a distruge mediul folosită ca un instrument de război.

Atacurile asupra instalațiilor nucleare nu au „nicio logică”

O stație electrică a fost lovită în 2022, ceea ce a lăsat clădirea în beznă timp de luni de zile. Oamenii de știință au reușit cu greu să prevină deteriorarea stratului de aluminiu de pe fasciculele de combustibil nuclear.

„Pur și simplu nu înțeleg cu ce avem de-a face aici”, a spus Andrii Mistikov, inginer șef al institutului de fizică. Aceste atacuri asupra instalațiilor nucleare nu au „nicio logică”.

În alte părți ale institutului, cercetătorii continuă să facă experimente în domeniul energiei de fuziune cu hidrogen radioactiv, în ciuda atacurilor zilnice asupra Harkovului.

„Ne lovesc, apoi ne ridicăm și ne întoarcem la muncă”, a explicat directorul interimar al institutului, Mikola Azarienkov.

Editor : Raul Nețoiu

