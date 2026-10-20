Compromis între SUA și Iran: 6 miliarde de dolari vor fi deblocate în schimbul vizitei inspectorilor AIEA la instalațiile nucleare

Surse din Qatar „implicate în eforturile de mediere” au declarat pentru ziarul qatarez Al-Araby Al-Jadeed că „Pakistanul și Qatarul au prezentat o propunere de mediere care răspunde cerințelor Statelor Unite și ale Iranului”. Propunerea are scopul de a preveni escaladarea conflictului și deschide calea pentru ca SUA și Iranul să se întoarcă la masa negocierilor, relatează Kan Hadashot din Israel.

Propunerea, care a fost transmisă marți de comandantul armatei pakistaneze oficialilor iranieni, a primit aprobarea americană, iar consimțământul Iranului fusese obținut deja anterior. Propunerea include un răspuns parțial la cererea Iranului de a debloca fondurile iraniene înghețate, relatează și ynetnews.com.

6 miliarde de dolari vor fi deblocate în schimbul vizitei inspectorilor AIEA

Surse familiarizate cu eforturile de mediere au declarat pentru The New Arab că propunerea oferă aproximativ 6 miliarde de dolari, reprezentând fonduri iraniene înghețate în bănci din Qatar, ca „răspuns parțial” la cererea Iranului de a recupera fondurile înghețate.

Propunerea răspunde unei cereri a SUA privind dosarul nuclear al Iranului, întrucât Iranul a acceptat aparent o vizită secretă a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) la instalațiile sale nucleare, scrie newarab.com.

Iranul a prelungit deliberat negocierile cu SUA

Iranul a prelungit în mod deliberat negocierile cu SUA pentru a încerca să-l slăbească politic pe Donald Trump înaintea alegerilor intermediare din noiembrie, afirmă înalți oficiali, în timp ce temerile privind o nouă acțiune militară și neîncrederea profundă față de Washington au întărit reticența Teheranului de a ajunge la un acord rapid pentru a pune capăt războiului, scrie The Times of Israel.

Trei oficiali iranieni și o sursă din interiorul guvernului iranian, care au vorbit sub condiția anonimatului, afirmă că Teheranul este convins că președintele SUA este gata să recurgă la noi atacuri pentru a încerca să iasă din impasul în care se află războiul, care durează de opt luni.

„Iranul se pregătește pentru noi atacuri din partea Israelului și a SUA, nu pentru un acord cu America care să pună capăt războiului”, spune unul dintre oficiali. „Clasa clericală este hotărâtă să nu-i ofere lui Trump o victorie politică.”

Analistul din Teheran Saeed Leylaz afirmă că, prin prelungirea negocierilor, „Iranul influențează alegerile din SUA fără a întreprinde nicio acțiune ilegală”.

Războiul, care a început în februarie, când SUA și aliatul său, Israelul, au lansat atacuri asupra Iranului, a contribuit la scăderea popularității lui Trump la un nivel record, sondajele sugerând că americanii îngrijorați de prețurile ridicate la benzină vor pedepsi Partidul Republican în alegerile parlamentare din 3 noiembrie.

Ministerul de Externe al Iranului și Casa Albă nu au răspuns la solicitările de comentarii din partea agenției Reuters.