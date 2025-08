Comunism și „OZN-uri”. Clădirea emblematică a socialismului bulgar a fost transformată în scenă de festival

Bulgaria, la fel ca România, are nostalgicii ei. Un sondaj arată că aproximativ o treime din populație ar alege să se întoarcă la vremurile dinainte de 1989. Această nostalgie se extinde și asupra unor părți din arhitectura bulgară.Unul dintre cele mai spectaculoase vestigii ale țării este o clădire în formă de OZN, aflată în centrul țării. Până în ziua de azi, structura marcată de trecerea timpului are un loc special în inimile multor bulgari. Urmăriți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată vineri la ora 22:30 și în reluare sâmbătă, de la ora 19:30.

O dată pe an, Buzludja prinde viață. Tinerii bulgari se adună la acest vestigiu al unei viziuni asupra unui viitor utopic, pentru a dansa și a petrece toată noaptea.

Sala de ceremonii, cu diametrul de 60 de metri, a fost construită pentru a glorifica puterea partidului comunist din Bulgaria, în timpul Războiului Rece. E realizată în stilul brut popular atunci în Europa.

Astăzi, ruina nu mai stârnește teamă și uimire - dar atracția persistă.

Bedros Azinyan, fotograf: Pentru mine, Buzludja e mai mult decât un monument, pentru că am petrecut câțiva dintre cei mai frumoși ani ai tinereții mele aici. A fost o perioadă plină de dorințe și entuziasm.

Bedros Azinyan e fotograf. Vizitează monumentul încă de când era în construcție, în anii 1970.

De la începutul anilor 1980, el a documentat deschiderea oficială, glorificarea regimului socialist și încrederea în victoria socialismului - până la prăbușirea sa.

Bedros Azinyan, fotograf: Pentru mine, acest monument face parte din istoria Bulgariei, indiferent de perioada în care a fost construit.

Dar poate arhitectura să fie cu adevărat separată de epoca, sistemul și regimul pe care le-a reprezentat?

Ce cred acum locuitorii capitalei, Sofia, despre acest monument? Cum percep trecutul socialist?

- Nu pot spune că mi-aș dori să mă întorc în trecut, dar am avut o copilărie minunată în socialism. Probabil am fost doar norocoasă că am avut șansa să iau lecții de pian și de balet și să particip la activități sportive.

- Per ansamblu, amintirea mea este negativă. E mult mai bine acum!

- Nu mi-aș dori să revină nimic din acea perioadă. Îmi amintesc cât stăteam la coadă pentru pâine.

- Era un fel de pace impusă cu forța, dar totul era ca o închisoare. Iar acum nu m-aș întoarce pentru nimic în lume la acele vremuri.

Un studiu comandat de parlamentul bulgar în 2023 a scos la iveală faptul că aproape o treime dintre bulgari ar prefera să se întoarcă la socialism, dacă ar avea această opțiune.

Socialismul s-a încheiat odată cu căderea lui Todor Jivkov în 1989. În 1990, Bulgaria a organizat primele alegeri libere.

Dar simbolurile și clădirile acelei epoci pot fi încă văzute la tot pasul.

Astăzi, mulți bulgari iau ca atare această moștenire arhitecturală. Dar cineva trebuie să privească în mod critic această istorie, spune arhitecta Dora Ivanova. Ea lucrează la conservarea acestui monument din 2015.

Dora Ivanova, architectă: E important să putem analiza acest loc și să-i spunem povestea. Ideea nu este să restaurăm monumentul așa cum era inițial - nu vrem să repetăm trecutul. Nu susținem valorile și scopurile pe care acest monument le reprezenta. Era clar o clădire de propagandă și este important să înțelegem propaganda, astfel încât să ne putem proteja de ea pe viitor.

Dora Ivanova a creat Fundația Proiectul Buzludja pentru a lucra la renovarea ruinelor ca să le transforme într-un loc al dialogului, al toleranței și educației. Aceasta este viziunea ei, dar mai e mult de lucru.

Anii de nepăsare și-au pus amprenta asupra monumentului.

Fostele mozaicuri colorate și frescele impunătoare, care spuneau povestea partidului comunist, se prăbușesc. Arhitecta și fotograful speră că pot fi reconstruite și redeschise publicului.

Bedros Azinyan, fotograf: Buzludja are încă farmecul, puterea și istoria sa. Încă păstrează tot ceea ce vrei să proiectezi asupra sa. Și spun mereu că acest monument trebuie să fie lăsat în mâinile tinerilor. Ei sunt cei care vor decide dacă îi vor reda grandoarea sau îl vor lăsa pradă destinului.

Deocamdată, Buzludja prinde viață în fiecare august, când este scena unui festival. Atunci, devine o punte între trecutul și viitorul Bulgariei.

