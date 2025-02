Concedierile în masă ale administrației Trump ar putea lăsa în urmă o factură „monumentală”. „Musk a distrus 19 ani din cariera mea”

Administrația lui Donald Trump ar putea acumula o factură „monumentală” și încalcă legea prin concedierea lucrătorilor guvernamentali pe motive false, potrivit unui avocat de top din domeniul muncii, scrie The Guardian.

Oficialii au invocat „performanțe slabe” atunci când au concediat mii de lucrători federali. În multe cazuri, acest lucru nu este adevărat, potrivit angajaților implicați în acest blitz, dintre care mulți caută acum consiliere juridică.

Jacob Malcom a fost secretar adjunct interimar pentru politici și gestionarea mediului și director al biroului de analiză a politicilor din cadrul Departamentului de Interne al SUA - până săptămâna aceasta, când a demisionat în semn de protest față de concedierile în masă ale angajaților aflați în perioada de probă.

„Acest lucru se face sub pretextul „performanțe slabe” sau „competențe care nu corespund nevoilor”, dar niciuna dintre acestea nu este adevărată”, a declarat el pentru The Guardian. „În primul rând, nu a fost furnizată nicio dovadă care să sugereze această performanță slabă; de fapt, îi cunosc pe unii dintre indivizii care erau în josul lanțului meu de supraveghere și știu că erau printre cei mai performanți.

„În al doilea rând, [nu a existat] nicio dovadă sau analiză a unei lipse de aliniere cu nevoile. Unele dintre persoanele reziliate din lanțul meu lucrează de fapt la performanță și eficiență, deci lucrează literalmente la argumentul public al dogei.”

Așa-numitul „departament al eficienței guvernamentale”, o unitate condusă de magnatul miliardar Elon Musk, a fost autorizat de Trump să efectueze un blitz de amploare în cadrul guvernului federal în numele îmbunătățirii eficienței.

Însă Suzanne Summerlin, avocat specializat în dreptul muncii, a declarat că a avut loc un nivel „uluitor” de „fraudă, risipă și abuz” pe măsură ce administrația Trump a încercat să revizuiască o serie de departamente și agenții.

„Aceste concedieri pe care le efectuează fără a respecta legea vor avea ca rezultat faptul că sute de mii de foști angajați federali vor fi îndreptățiți la plata salariilor restante, plus dobânzi, plus beneficii, plus onorarii de avocat”, a declarat Summerlin. „Când va veni factura, va fi monumentală”.

Ce spune Casa Albă

Anna Kelly, un purtător de cuvânt al Casei Albe, a declarat: „Președintele Trump și administrația sa își îndeplinesc mandatul poporului american de a elimina cheltuielile inutile și de a face agențiile federale mai eficiente, ceea ce include eliminarea angajaților stagiari care nu sunt esențiali pentru misiune.”

Biroul de gestionare a personalului și Departamentul de Justiție nu au răspuns la solicitările de comentarii.

Joi, un judecător federal s-a pronunțat împotriva unui proces intentat de o serie de sindicate care solicitau un ordin de restricție și o ordonanță preliminară pentru a bloca concedierile în masă ale administrației Trump. Judecătorul a susținut că instanța nu are competență și că sindicatele trebuie să se adreseze consiliului federal al muncii.

Mii dintre cei peste 220.000 de angajați stagiari care lucrează pentru guvernul federal din SUA au primit în ultimele zile preavize de concediere, ca parte a eforturilor administrației Trump de a reduce drastic forța de muncă federală.

Câteva cazuri, explicate

O angajată federală veterană care a vorbit cu The Guardian a fost la doar câteva săptămâni distanță de a-și trece perioada de probă de un an pentru a fi angajată permanent de US Forest Service. În schimb, a primit o notificare de concediere pe motiv de performanță slabă. Ei primiseră, de fapt, evaluări pozitive ale performanțelor, o copie a cărora au împărtășit-o cu Guardian.

„Aș fi fost un angajat permanent la 10 martie”, au spus ei. „Mi-am pierdut asigurarea medicală. Am o boală incurabilă pentru care am cam nevoie de un doctor. Nu voi fi în stare să plătesc facturile. Chiar acum aștept notificarea de evacuare”.

De asemenea, aceștia trebuiau să semneze un acord de confidențialitate, văzut de The Guardian, dar au refuzat. Aceștia au solicitat să rămână anonimi de teama unor represalii ulterioare față de potențialele locuri de muncă.

„Elon Musk a distrus 19 ani din cariera mea, s-a dus.”, a declarat lucrătorul. „Ei ne-au distrus efectiv carierele. Nu ne vom reveni din asta. Nu avem cum. Repercusiunile financiare sunt catastrofale, iar el demontează totul. Adică, nu știu cum îl ajută asta pe omul care muncește.”

„Suntem cu toții contribuabili aici. Eu plătesc taxe și muncesc pe brânci pentru slujba mea, în ciuda a ceea ce crede restul publicului despre lucrătorii federali.”

Un angajat stagiar concediat care lucra la Departamentul de Sănătate și Servicii Umane s-a numărat printre cei care au primit notificări de concediere.

„Nu doar noii angajați au fost afectați. Mulți oameni erau angajați federali cu vechime care fuseseră recent promovați ca supervizori, care sunt de obicei în perioada de probă atunci când sunt promovați”, au declarat aceștia. „Afirmațiile din scrisorile de concediere potrivit cărora acestea sunt pentru „performanțe slabe” sunt false. Mulți angajați federali au obținut calificativul „excelent” sau „a realizat mai mult decât se aștepta” la evaluările lor de performanță, iar membrii echipei pot atesta munca lor excelentă și etica muncii.”

Congresul este solicitat să intervină. „Suntem îngrijorați de faptul că concedierile au avut loc din motive politice partizane și că nu respectă procedurile legale de reducere a forței de muncă”, a declarat Kia Hamadanchy, consilier politic principal la Uniunea Americană pentru Libertăți Civile. „Aceste concedieri în masă subminează funcțiile guvernamentale esențiale și amenință un control cheie asupra puterii executive.”

