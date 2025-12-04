Live TV

Concluziile anchetei în scandalul Signalgate: Pete Hegseth a riscat siguranța trupelor SUA

Data actualizării: Data publicării:
photo-collage.png - 2025-10-15T203846.645
Secretarul Apărării al Statelor Unite, Pete Hegseth. Foto. Reuters

Inspectorul general al Pentagonului a constatat că secretarul Apărării, Pete Hegseth, risca să expună tacticile SUA și să pună în pericol trupele atunci când a folosit aplicația de mesagerie Signal pentru a discuta despre atacul asupra Yemenului, susțin trei persoane familiarizate cu concluziile anchetei, relatează Politico

Autoritatea de supraveghere a Pentagonului va publica joi două rapoarte, au precizat sursele. Primul, care se referă la mesajele lui Hegseth, a constatat că acesta nu a încălcat regulile guvernamentale de clasificare a informațiilor, deoarece poate desecretiza legal informațiile înainte de a le trimite.

Dar mai arată și că Hegseth, prin mesajele despre o operațiune în desfășurare, a riscat să compromită informații militare sensibile în moduri care ar putea pune în pericol trupele și misiunile SUA, arată CNN.

Al doilea raport a ajuns la o concluzie mai generală, și anume că Pentagonul încă nu dispune de o platformă de mesagerie sigură, emisă de guvern, adecvată pentru coordonarea în timp real, ceea ce face ca înalții oficiali să depindă de aplicații comerciale care nu îndeplinesc cerințele de securitate, au mai declarat sursele.

Rapoartele încheie o investigație de nouă luni privind încălcarea de către șeful Pentagonului a standardelor agenției în ce privește distribuirea informațiilor clasificate și punerea trupelor în pericol.

Acestea vin în contextul în care Hegseth este supus unei anchete pentru rolul său într-un al doilea atac împotriva unor presupuși traficanți de droguri din Caraibe, în urma căruia au murit supraviețuitori răniți în primul atac.

Utilizarea aplicaţiei de către Hegseth a ieşit la iveală atunci când jurnalistul Jeffrey Goldberg de la The Atlantic a fost adăugat din greşeală într-un grup de chat pe Signal de consilierul pentru securitate naţională Mike Waltz.

Chat-ul îi includea pe Hegseth, pe vicepreşedintele J.D. Vance, pe secretarul de stat Marco Rubio, pe directorul serviciilor naţionale de informaţii Tulsi Gabbard şi alţii, reuniţi pentru a discuta despre operaţiunile militare împotriva mişcării Houthi susţinută de Iran.

Legiuitorii din ambele partide, inclusiv președintele Comisiei pentru servicii armate din Senat, Roger Wicker, și membrul de rang înalt Jack Reed, au insistat ca autoritatea de supraveghere a Pentagonului să examineze mesajele lui Hegseth și participarea sa la chat. Inspectorul general al agenției a anunțat la începutul lunii aprilie că va deschide o anchetă.

„Revizuirea inspectorului general îl exonerează complet pe secretarul Hegseth și dovedește ceea ce știam de la început: nu au fost divulgate informații clasificate. Această chestiune este rezolvată, iar cazul este închis”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell.

Hegseth a refuzat să participe la un interviu cu inspectorul general al Pentagonului și a furnizat doar o declarație scrisă, a declarat o persoană care a citit concluziile anchetei.

Persoana respectivă a mai spus că raportul se bazează în mare măsură pe capturi de ecran ale mesajelor publicate de The Atlantic, întrucât Hegseth a furnizat doar „câteva” dintre mesajele Signal pe care le-a trimis.

Atât Wicker, cât și Reed au refuzat să comenteze când au fost întrebați miercuri despre raport.

Senatorul Markwayne Mullin, membru al comitetului, a confirmat că a examinat documentul miercuri într-un spațiu securizat al Senatului. El a menționat că acesta „este în întregime clasificat”, dar a precizat că Hegseth a luat deciziile corecte.

„Dacă citiți raportul, nu puteți avea altă opinie decât că el a acționat în limita autorității sale și a continuat să acționeze în același mod”, a spus Mullin.

Senatorul Eric Schmitt, un alt membru al comitetului pentru servicii armate, a calificat raportul drept „fără importanță”, care face parte dintr-un „șir nesfârșit de eforturi de a-l submina pe Pete Hegseth”.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
artan
1
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
Bolivia la paz
2
Un stat sud-american elimină obligativitatea vizei pentru români, pentru a încuraja...
Amenzi pentru șoferii care nu declară un accident rutier. Foto Getty Images
3
Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor...
donald tusk friedrich merz berlin
4
Donald Tusk cere Germaniei să se grăbească în a veni cu ajutorul pentru victimele din...
Aeroportul din Kolțovo. Foto Wikimedia
5
În Rusia, pasagerii sunt abordați pe aeroporturi, pentru a li se înmâna somații de...
FOTO Adrian Mutu a pierdut 3.000.000€! A luat o decizie surprinzătoare: 1.500.000€
Digi Sport
FOTO Adrian Mutu a pierdut 3.000.000€! A luat o decizie surprinzătoare: 1.500.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
US citizen Robert Gilman in cusca detinutilor la tribunal in rusia
Un fost puşcaş marin american închis în Rusia a mai primit doi ani de detenție. Ce acuzații i s-au adus lui Robert Gilman
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
Donald Trump, nou atac violent și rasist: „Somalia pute și nu vrem gunoaie în țara noastră”
Christian Freuding
Criză de încredere între aliați. Pentagonul a întrerupt legătura cu Bundeswehr, spune șeful Armatei germane
scaune in avion
Pasagerii supraponderali, obligați să cumpere două locuri în avion. Zborurile din SUA se scumpesc
photo-collage.png - 2025-10-15T203846.645
Pete Hegseth a spus pe cine ar vrea să invite la „cina visurilor sale”: ar fi pentru pace
Recomandările redacţiei
Iuri Ușakov, Jared Kushner, Kirill Dmitriev și Steve Witkoff
Consilierul lui Putin a dezvăluit ce a influențat negocierile de la...
tanczos barna
Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie...
Ilustratie Rusia vs Europa
Cât de probabil e un război Rusia vs. Europa și ce părere au...
Protest against military conscription in Jerusalem - 02 Jun 2024
Noua criză din Israel: recrutarea evreilor ultraortodocși pentru...
Ultimele știri
Medicul care îi furniza ketamină actorului Matthew Perry a fost condamnat la 30 de luni de închisoare
Pensia de urmaș în 2025: Cine are dreptul și cum se calculează. În ce situații se acordă suma maximă prevăzută de lege
De ce nu are Roscosmos un plan de rezervă pentru trimiterea de oameni în spațiu, după defectarea platformei de lansare de la Baikonur
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna decembrie 2025 aduce eliberare și renaștere. Ce lasă fiecare zodie în urmă înainte de intrarea în 2026
Cancan
L-am surprins pe Dan Alexa cu 3 femei în aceei seară! Surpriza TOTALĂ de abia acum vine: vizită surpriză...
Fanatik.ro
Conducerea Complexului Energetic Oltenia, împărțită între PNL și PSD. Numirile politice, păstrate și după un...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Reacția Liei Olguța Vasilescu după ce mama lui Elon Musk a lăudat Târgul de Crăciun de la Craiova. Turiștii...
Adevărul
Comoara ascunsă sub copac: brățări de aur vechi de 3.300 de ani, descoperite într-o pădure din Gorj
Playtech
De ce îți doarme pisica pe piept sau în poală: cele 6 motive explicate de specialiști
Digi FM
Drama cumplită trăită de Artanu, fostul solist de la Partizan și Timpuri Noi. Și-a pierdut ambii părinți în...
Digi Sport
Reacție-fulger a ungurilor, după victoria cu România de la Campionatul Mondial
Pro FM
Dezvăluiri despre ultimele clipe din viața lui Adrian Pleșca, zis Artan. Medicii au încercat să-l resusciteze...
Film Now
Cine l-a ajutat pe Jeremy Allen White să depășească provocările din timpul filmărilor pentru „Springsteen”...
Adevarul
Salariul minim, în funcție de vechime și studii. Cum ar putea crește veniturile angajaților români. BNS a...
Newsweek
Cu cât îți va crește pensia până în 2029 dacă azi ai pensie de 2.000, 3.000 și 4.000 lei? Prognoza BNR
Digi FM
Donald Trump pare să lupte cu somnul în timpul unei ședințe televizate a Cabinetului, în timp ce secretarii...
Digi World
Trei fructe care ajută digestia, recomandate de un medic școlit la Harvard. Scapi de balonare și de senzația...
Digi Animal World
Ce a pățit un raton care a intrat din greșeală într-un magazin de băuturi alcoolice. L-au găsit leșinat în...
Film Now
Eric Dane, despre viața cu scleroză: “Nu am niciun motiv să fiu într-o stare bună. Nu cred că cineva m-ar...
UTV
Andreea Bălan a împodobit bradul de Crăciun alături de Victor Cornea și cele două fetițe. „Vă trimitem...