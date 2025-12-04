Concluziile anchetei în scandalul Signalgate: Pete Hegseth a riscat siguranța trupelor SUA

Inspectorul general al Pentagonului a constatat că secretarul Apărării, Pete Hegseth, risca să expună tacticile SUA și să pună în pericol trupele atunci când a folosit aplicația de mesagerie Signal pentru a discuta despre atacul asupra Yemenului, susțin trei persoane familiarizate cu concluziile anchetei, relatează Politico.

Autoritatea de supraveghere a Pentagonului va publica joi două rapoarte, au precizat sursele. Primul, care se referă la mesajele lui Hegseth, a constatat că acesta nu a încălcat regulile guvernamentale de clasificare a informațiilor, deoarece poate desecretiza legal informațiile înainte de a le trimite.

Dar mai arată și că Hegseth, prin mesajele despre o operațiune în desfășurare, a riscat să compromită informații militare sensibile în moduri care ar putea pune în pericol trupele și misiunile SUA, arată CNN.

Al doilea raport a ajuns la o concluzie mai generală, și anume că Pentagonul încă nu dispune de o platformă de mesagerie sigură, emisă de guvern, adecvată pentru coordonarea în timp real, ceea ce face ca înalții oficiali să depindă de aplicații comerciale care nu îndeplinesc cerințele de securitate, au mai declarat sursele.

Rapoartele încheie o investigație de nouă luni privind încălcarea de către șeful Pentagonului a standardelor agenției în ce privește distribuirea informațiilor clasificate și punerea trupelor în pericol.

Acestea vin în contextul în care Hegseth este supus unei anchete pentru rolul său într-un al doilea atac împotriva unor presupuși traficanți de droguri din Caraibe, în urma căruia au murit supraviețuitori răniți în primul atac.

Utilizarea aplicaţiei de către Hegseth a ieşit la iveală atunci când jurnalistul Jeffrey Goldberg de la The Atlantic a fost adăugat din greşeală într-un grup de chat pe Signal de consilierul pentru securitate naţională Mike Waltz.

Chat-ul îi includea pe Hegseth, pe vicepreşedintele J.D. Vance, pe secretarul de stat Marco Rubio, pe directorul serviciilor naţionale de informaţii Tulsi Gabbard şi alţii, reuniţi pentru a discuta despre operaţiunile militare împotriva mişcării Houthi susţinută de Iran.

Legiuitorii din ambele partide, inclusiv președintele Comisiei pentru servicii armate din Senat, Roger Wicker, și membrul de rang înalt Jack Reed, au insistat ca autoritatea de supraveghere a Pentagonului să examineze mesajele lui Hegseth și participarea sa la chat. Inspectorul general al agenției a anunțat la începutul lunii aprilie că va deschide o anchetă.

„Revizuirea inspectorului general îl exonerează complet pe secretarul Hegseth și dovedește ceea ce știam de la început: nu au fost divulgate informații clasificate. Această chestiune este rezolvată, iar cazul este închis”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell.

Hegseth a refuzat să participe la un interviu cu inspectorul general al Pentagonului și a furnizat doar o declarație scrisă, a declarat o persoană care a citit concluziile anchetei.

Persoana respectivă a mai spus că raportul se bazează în mare măsură pe capturi de ecran ale mesajelor publicate de The Atlantic, întrucât Hegseth a furnizat doar „câteva” dintre mesajele Signal pe care le-a trimis.

Atât Wicker, cât și Reed au refuzat să comenteze când au fost întrebați miercuri despre raport.

Senatorul Markwayne Mullin, membru al comitetului, a confirmat că a examinat documentul miercuri într-un spațiu securizat al Senatului. El a menționat că acesta „este în întregime clasificat”, dar a precizat că Hegseth a luat deciziile corecte.

„Dacă citiți raportul, nu puteți avea altă opinie decât că el a acționat în limita autorității sale și a continuat să acționeze în același mod”, a spus Mullin.

Senatorul Eric Schmitt, un alt membru al comitetului pentru servicii armate, a calificat raportul drept „fără importanță”, care face parte dintr-un „șir nesfârșit de eforturi de a-l submina pe Pete Hegseth”.

Editor : C.L.B.