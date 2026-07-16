Live TV

Condamnare la închisoare în cazul prăbușirii podului Morandi, din Genova, soldat cu 43 de morți, inclusiv doi români

Data publicării:
pod genova (30)
Podul Morandi s-a prăbușit în mijlocul sezonului turistic din 2018, pe 14 august, provocând moartea a 43 de persoane și expunând starea precară a infrastructurii italiene. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

La aproape opt ani de la moartea a 43 de persoane, inclusiv doi români, în urma prăbuşirii podului Morandi din Genova, în nord-vestul Italiei, Giovanni Castellucci, fostul director general al operatorului de autostrăzi care administra viaductul, a fost condamnat joi la 12 ani de închisoare, a anunţat tribunalul din Genova, relatează AFP și Agerpres.

Giovanni Castellucci, aflat deja în închisoare pentru un alt accident soldat cu morţi produs în 2013 pe un viaduct din sudul Italiei, a fost găsit vinovat de neglijenţă şi omor din culpă la sfârşitul unui proces care a început în 2022.

"Mă simt responsabil, dar nu vinovat", le-a spus el judecătorilor, în pofida concluziilor magistraţilor care au investigat tragedia, ale cărei imagini au făcut înconjurul lumii.

Ei au subliniat, în special, că "între inaugurarea (podului) în 1967 şi prăbuşirea sa 51 de ani mai târziu, nu au fost efectuate lucrări minime de întreţinere pentru consolidarea cablurilor pilonului numărul 9", care s-a prăbuşit în ziua tragediei.

Pe 14 august 2018, la ora locală 11:36, pe o ploaie torenţială, masivul pod Morandi, situat pe autostrada care leagă Italia de Franţa, s-a prăbuşit, zeci de vehicule căzând în gol.

Fragilitatea cablurilor era cunoscută şi lucrări fuseseră efectuate la doi piloni identici, 10 şi 11. Lucrări erau planificate şi la pilonul 9.

Această tragedie a scos la lumină starea precară a infrastructurii de transport din Italia şi rolul companiei de autostrăzi Autostrade, acuzată că a neglijat întreţinerea podului pentru a reduce costurile.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
liviu dragnea
2
Dragnea spune că doi lideri PSD l-au vizitat înainte de a da jos Guvernul Bolojan: Au...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Sondaj IRES: Pe cine ar trimite românii în Parlament, dacă duminică ar fi alegeri. Câte...
oleksandr sirski in uniforma de camuflaj
4
Oleksandr Sîrski, șeful armatei ucrainene: „Sunt soldați care nu au părăsit linia...
Vladimir Putin și Xi Jinping
5
China se pregătește în secret de prăbușirea regimului Putin și schimbarea puterii la...
FIFA n-a stat pe gânduri: decizia luată, după ce Anglia a făcut o plângere oficială împotriva Argentinei
Digi Sport
FIFA n-a stat pe gânduri: decizia luată, după ce Anglia a făcut o plângere oficială împotriva Argentinei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
romani morti alpi
Povestea celor doi alpiniști români, morți de ziua lor în Alpi. Emil Gheorghe ar fi împlinit astăzi 61 de ani: „Muntele ni l-a luat”
Mountains of the Gran Paradiso group at the head of Valnontey (Gran Paradiso National Park).
Cei doi alpiniști români care au murit în Alpii italieni erau într-o expediție pe care și-au făcut-o cadou de ziua lor
Mountains of the Gran Paradiso group at the head of Valnontey (Gran Paradiso National Park).
Doi alpiniști români au murit în masivul Gran Paradiso din Alpii italieni. Nu se mai știa nimic despre ei din 9 iulie
Femeie cautand pe harta obiective turistice in vacanta petrecuta in Italia
Destinația turistică din Italia unde turiștii riscă amenzi dacă se plimbă fără tricou sau în costum de baie: „Era și timpul”
photo- cuplu de batrani
Secretul „zonei albastre” din Europa: locul unde oamenii ajung la 100 de ani de cinci ori mai des decât în restul continentului
Recomandările redacţiei
Vasile Dîncu la o ședință de Guvern.
Vasile Dîncu: „Nu avem destule argumente să spunem că AUR e partid...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
Diana Șoșoacă și fostul ei soț au fost trimiși în judecată în dosarul...
Serhii Koreţki este noul premier al Ucrainei.
Cine este Serhii Koreţki, noul premier al Ucrainei. „Am un set clar...
Incubator
Criză la secția ATI nou-născuți de la „Marie Curie”, unde s-a cerut...
Ultimele știri
Nicușor Dan: România și SUA au un parteneriat „mai solid ca niciodată”. „Există un uriaș potențial”
Zelenski cere unitate după ruptura dintre ministrul Apărării și șeful armatei. Cum explică demiterea lui Fedorov
Dunărea, la cel mai mic debit din ultimii 30 de ani. Restricții în irigații pentru menținerea în funcțiune a centralei de la Cernavodă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Văduva lui Hugh Hefner regretă căsnicia cu mogulul: "M-am făcut tot mai mică pentru ca lumea lui să pară și...
Cancan
BREAKING! Mihai Mirăuță a fost găsit mort în casă
Fanatik.ro
Transferul lui Ștefan Baiaram la Anderlecht, anunț de ultimă oră din Belgia: „Asta e decis jucătorul!”
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
A întrerupt interviul lui Messi pentru a-i transmite un mesaj înainte de finala Argentina – Spania. Reacția...
Adevărul
Constatarea unei tinere din Spania stabilite în România: „E mai scump să cumperi un apartament în Cluj decât...
Playtech
ANAF extinde controalele fiscale pentru persoanele fizice. Cine poate intra în vizorul inspectorilor...
Digi FM
Cum a ajuns Messi să se pozeze cu bebelușul Lamine Yamal în 2007. Cei doi se înfruntă acum în finala CM 2026
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gata! A venit verdictul VAR, după ce englezii au spus că ambele goluri ale Argentinei trebuiau anulate
Pro FM
Andreea Bănică se mândrește cu felul în care arată în costum de baie la 48 de ani: "Nu încerc să păcălesc...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sacrificiul pe care Matt Damon nu îl va mai face niciodată pentru un rol: „Nu este ceva ce voi repeta”
Adevarul
„Au vopsit locul peste noapte”. Pățania unui șofer care a parcat legal într-o destinație populară de vacanță...
Newsweek
Pensionar la 60 ani, 35 ani munciți. Cu ce penalizare iese la pensie? Cât pierde la pensionarea anticipată?
Digi FM
"Glezna mea este încă ruptă". Lindsey Vonn continuă cea mai dificilă cursă din viața ei, la cinci luni după...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dick Van Dyke are 100 de ani și spune că acesta este secretul longevității sale. Studiile îi dau dreptate
Digi Animal World
Momentul când un bărbat de 65 de ani este atacat de un bizon: „Era chiar deasupra mea”. Imaginile sunt greu...
Film Now
„Dumnezeule, făceam asta când eram niște copii”. Charlize Theron, cuvinte dulci despre unul dintre actorii ei...
UTV
Loredana Groza a publicat imagini rare din tinerețe, când era o tânără mămică. Fotografiile au apărut de ziua...