Preşedintele american Donald Trump a explorat posibilitatea unei întâlniri cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul recentului său turneu în Asia, însă summitul nu s-a mai concretizat după ce Phenianul a prezentat condiţii pe care Washingtonul le-a considerat inacceptabile, a relatat sâmbătă publicaţia The Wall Street Journal, citată de agenţia niponă de presă Kyodo.

Detaliile condiţiilor puse de Coreea de Nord rămân necunoscute, notează sursa citată.

Trump, a cărui poziţie politică a fost slăbită în urma înfrângerii Partidului Republican în alegerile de la jumătatea mandatului, desfăşurate la începutul acestei luni, spera să puncteze un succes diplomatic care să-i definească moştenirea politică, dar eforturile de a organiza summitul au ajuns într-un impas, potrivit publicaţiei americane.

Înainte de a pleca în turneu în Asia, Trump le-a declarat jurnaliştilor că s-ar putea întâlni cu Kim în China, notează Agerpres.

The Wall Street Journal a relatat că Trump a insistat pe lângă consilierii săi să organizeze o întrevedere cu Kim, cu care s-a întâlnit ultima dată personal în 2019.

Editor : B.E.