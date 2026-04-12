Conducta de petrol din vestul Arabiei Saudite, esențială pentru exporturi, a fost repusă în funcțiune după atacuri

Conducta de petrol care traversează Arabia Saudită de la est la vest, o infrastructură esenţială pentru exportul de ţiţei în perioadele de blocaj al Strâmtorii Ormuz, este din nou „funcţională” după atacuri, au anunţat duminică autorităţile ţării.

„Instalaţiile energetice şi conductele de petrol est-vest avariate de atacuri sunt din nou funcţionale, îmbunătăţind fiabilitatea aprovizionării”, a afirmat Ministerul Energiei saudit, citat de agenţia oficială SPA, scrie News.ro.

Financial Times a afirmat că miercuri o importantă atac cu drone a vizat această instalaţie, Petroline, în ciuda intrării în vigoare a unui armistiţiu între Statele Unite şi Iran.

Nici guvernul saudit, nici gigantul petrolier public Aramco, proprietarul conductei, nu au comentat atunci această informaţie.

