Conducta Drujba a fost reparată și poate fi repornită, a anunțat Zelenski

The Druzhba oil pipeline.
Conducta Drujba. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Condiție pentru reluarea fluxului de petrol Tensiuni cu Ungaria și Slovacia Blocaje politice în UE și schimbare de context

Volodimir Zelenski a anunțat, marți, încheierea lucrărilor de reparații la conducta petrolieră Drujba, care alimentează Ungaria și Slovacia cu petrol rusesc. Președintele ucrainean a condiţionat redeschiderea acesteia de deblocarea împrumutului european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina blocat de Viktor Orban.

„Așa cum a fost stabilit în comunicarea cu Uniunea Europeană, Ucraina a finalizat reparațiile la segmentul conductei petroliere «Drujba», afectat de un atac rusesc. Conducta își poate relua funcționarea. Deși nimeni nu poate garanta în prezent că atacurile rusești asupra infrastructurii conductei nu se vor repeta, specialiștii noștri au asigurat condițiile de bază pentru repornirea sistemului de conducte și a echipamentelor”, a scris Zelenski, marți pe rețeaua X.

Condiție pentru reluarea fluxului de petrol

Totuși, liderul de la Kiev a precizat că redeschiderea conductei depinde de deciziile europene privind sprijinul financiar.

„Noi legăm acest lucru de deblocarea pachetului european de asistenţă pentru Ucraina, care a fost deja aprobat de Consiliul European”, a completat Zelenski, scrie EFE preluată de Agerpres.

Este vorba despre un împrumut european de 90 de miliarde de euro, pe care Ucraina îl va rambursa doar dacă Rusia va plăti „reparaţii de război”, altfel costurile urmând să fie acoperite de statele UE, cu excepția Ungariei, Cehiei și Slovaciei.

Tensiuni cu Ungaria și Slovacia

Ungaria și Slovacia nu mai primesc petrol prin conductă din 27 ianuarie, după un atac cu drone atribuit Rusiei de către Kiev. Budapesta și Bratislava acuză însă Ucraina că a întârziat intenționat reparațiile.

Premierul ungar Viktor Orban și premierul slovac Robert Fico susțin că această situație ar fi fost folosită ca formă de presiune politică, în contextul opoziției Ungariei față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

Blocaje politice în UE și schimbare de context

După oprirea livrărilor, Viktor Orban a blocat atât pachetul de sprijin financiar pentru Ucraina, cât și noi sancțiuni europene împotriva Rusiei.

Ulterior, premierul ungar a pierdut alegerile din 12 aprilie în fața conservatorului pro-european Peter Magyar, care urmează să preia funcția în jurul datei de 10 mai.

Apelul lui Zelenski către UE

În acest context, Zelenski a cerut accelerarea procesului de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană și adoptarea noului pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

El a sugerat că Budapesta ar putea debloca în curând ajutorul financiar, în urma schimbării politice și a progreselor privind conducta Drujba.

