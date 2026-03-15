Conferinţa secretă a miliardarului Peter Thiel, susținător al lui Trump, a atras atenţia Vaticanului. Ce a spus despre Anticrist

Miliardarul american de origine germană Peter Thiel, investitor în capitaluri de risc şi unul dintre primii susţinători ai preşedintelui Donald Trump, a lansat duminică o serie de prelegeri organizate cu uşile închise la Roma, în care explorează conceptul de Anticrist, atrăgând atenţia comentatorilor catolici, informează Reuters.

Conferinţa, la care se poate participa doar pe bază de invitaţie şi care se desfăşoară până miercuri, nu este deschisă pentru reprezentanţii presei, iar locul său de desfăşurare nu a fost dezvăluit public. Organizatorii, citaţi în mass-media, spun că participanţii provin din mediul academic, din sectorul tehnologiei şi din cercurile religioase.

Peter Thiel, cofondator al Palantir Technologies, o companie care produce software-uri bazate pe inteligenţa artificială (AI) şi care are legături strânse cu agenţiile de apărare şi de informaţii din Statele Unite, a acordat în ultimii ani o atenţie din ce în ce mai mare ideilor religioase şi filosofice.

Anul trecut, el a susţinut o serie similară de conferinţe la San Francisco, în care a analizat posibilitatea ca Anticristul - o figură care se opune sau îl neagă pe Hristos - să apară pe scena mondială, notează Reuters, citată de Agerpres.

În special, Peter Thiel a declarat că se teme că va apărea un Anticrist care va crea un guvern mondial unic, în baza promisiunii de a opri un dezastru nuclear provocat de AI sau de schimbările climatice.

Peter Thiel, în vârstă de 58 de ani, a crescut într-o familie creştină evanghelică şi a declarat că creştinismul îi modelează viziunea asupra lumii.

Vizita sa la Roma a atras atenţia Bisericii Romano-Catolice, care, sub conducerea papei Leon al XIV-lea, primul pontif născut în Statele Unite, a criticat în mod deschis unele dintre politicile de dreapta ale preşedintelui Donald Trump. Suveranul pontif a avertizat, de asemenea, asupra pericolelor pe care le prezintă inteligenţa artificială.

Universităţile catolice din Roma au negat speculaţiile din presă potrivit cărora ele ar putea găzdui evenimentul magnatului american, iar, conform agendei oficiale a papei Leon al XIV-lea, nu este programată nicio întâlnire între Peter Thiel şi liderul de la Vatican.

„Act prelungit de erezie”

Părintele Paolo Benanti, consilier al papei în domeniul inteligenţei artificiale, a scris într-un eseu publicat sâmbătă că Peter Thiel a acţionat ca un „teolog politic” în Silicon Valley.

„Întreaga acţiune a lui Thiel poate fi... interpretată ca un act prelungit de erezie împotriva consensului liberal: o provocare la adresa însăşi fundamentelor coexistenţei civile, pe care el le consideră acum depăşite”, a scris Paolo Benanti în eseul apărut pe site-ul publicaţiei Le Grand Continent.

Articolul său a avut titlul următor: „Erezia americană: Ar trebui Peter Thiel să fie ars pe rug?”

Un ziar deţinut de Conferinţa Episcopilor Catolici din Italia, L'Avvenire, a publicat, de asemenea, o serie de articole, săptămâna trecută, care îl criticau aspru pe Peter Thiel.

Unul dintre articole avertiza că liderilor din sectorul tehnologiei nu ar trebui să li se permită să-şi stabilească singuri limitele etice, susţinând că guvernele trebuie să apere supravegherea democratică a platformelor digitale şi să se opună răspândirii dezinformării.

Peter Thiel menţine legături strânse cu personalităţi din Washington, inclusiv cu vicepreşedintele JD Vance, el însuşi convertit la catolicism. Prezenţa lui Peter Thiel la Roma urmează unei serii de vizite în Italia ale unor personalităţi proeminente legate de mişcarea conservatoare din Statele Unite, precum Steve Bannon, Elon Musk şi chiar JD Vance.

Nu este programată nicio întâlnire între Peter Thiel şi prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, potrivit agendei oficiale a acesteia.

