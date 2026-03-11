Confirmare: Mojtaba Khamenei a fost rănit în atacul din 28 februarie, în care i-au murit șase membri ai familiei, inclusiv tatăl

Știrile care au circulat în media, din diverse surse, au acum o confirmare din partea unui reprezentant al statului iranian. Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a fost rănit în atacul din 28 februarie în care au murit șase membri ai familiei sale, inclusiv tatăl său, fostul ayatollah Ali Khamenei, a confirmat ambasadorul Teheranului în Cipru, potrivit The Guardian.

Într-un interviu acordat la ambasada sa din Nicosia, Alireza Salarian a oferit detalii despre circumstanțele în care Khamenei, în vârstă de 56 de ani, a fost rănit, spunând că a avut norocul să supraviețuiască atacului, care a distrus reședința defunctului ayatollah.

„El era și el acolo și a fost rănit în acel bombardament, dar nu am văzut acest lucru reflectat în știrile din străinătate”, a declarat el pentru Guardian.

„Am auzit că a fost rănit la picioare, la mână și la braț... Cred că se află în spital pentru că este rănit.”

Explicând de ce clericul nu a apărut în public și nu a făcut nicio declarație de când i-a succedat tatălui său duminică, devenind lider suprem al Iranului, ambasadorul a adăugat: „Nu cred că se simte confortabil în niciun fel să țină un discurs.”

Atacul a avut loc în prima zi a loviturilor aeriene lansate de SUA împotriva Iranului, când a fost vizat complexul prezidențial din centrul Teheranului. Era a zecea zi a lunii sacre Ramadan, a spus ambasadorul, iar ayatollahul Ali Khamenei se afla la reședința sa împreună cu mai mulți membri ai familiei sale, inclusiv soția lui Mojtaba, Zahra, care a fost și ea ucisă în atac.

Presa iraniană a sugerat că și soția lui Ali Khamenei, Mansour, a murit la trei zile după atacul aerian.

