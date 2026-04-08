Conflict la vârful Pentagonului. Secretarul pentru armată refuză să demisioneze în ciuda neînţelegerilor cu Pete Hegseth (WP)

Pete Hegseth și Dan Driscoll. Foto: Profimedia Images
Secretarul pentru armata SUA, Dan Driscoll, nu are intenţia să demisioneze sau să părăsească în alt mod funcţia sa de la Pentagon, a declarat acesta, marţi, pentru The Washington Post, după o serie de conflicte interne cu secretarul apărării, Pete Hegseth, care i-au determinat pe alţi oficiali americani să se întrebe cât timp vor mai putea rezista cei doi împreună.

Declaraţia lui Driscoll vine după demiterea bruscă, săptămâna trecută, a celui mai înalt ofiţer al armatei, generalul Randy George, şi a altor doi lideri militari de rang înalt şi în contextul în care purtătorul de cuvânt principal al lui Hegseth, Sean Parnell, le-a spus în particular colegilor că este interesat de postul lui Driscoll, în cazul în care acesta ar deveni vacant, potrivit unor oficiali familiarizaţi cu subiectul, relatează News.ro. 

Hegseth şi Driscoll au avut divergenţe de opinie cu privire la numeroase chestiuni, inclusiv măsurile luate de Hegseth pentru a bloca promovarea mai multor ofiţeri ai armatei, au afirmat aceste persoane, care au cerut păstrarea anonimatului.

„A fi în serviciul preşedintelui Trump a fost onoarea vieţii mele şi rămân concentrat pe a oferi Americii cea mai puternică forţă de luptă terestră pe care lumea a văzut-o vreodată”, a afirmat Driscoll într-o declaraţie adresată The Washington Post. „Nu am intenţia să plec sau să demisionez din funcţia de secretar al armatei”, a asigurat el.

Driscoll, apropiat de JD Vance 

 Casa Albă, într-o declaraţie separată, a părut să-l susţină pe Driscoll, care este prieten apropiat cu vicepreşedintele JD Vance, în timp ce a lăudat rolul armatei în războiul de câteva săptămâni al administraţiei Trump cu Iranul.

Parnell, purtătorul de cuvânt al lui Hegseth, a refuzat să răspundă la întrebările cu privire la interesul acestuia pentru funcţia de secretar al armatei şi a contestat afirmaţiile potrivit cărora ar exista tensiuni între Hegseth şi Driscoll. Într-o declaraţie, el a spus că Hegseth „menţine relaţii de lucru excelente cu secretarii fiecărei ramuri a serviciului militar, inclusiv cu secretarul armatei, Dan Driscoll.”

Alţi oficiali care au observat dinamica dintre cei doi au spus că această caracterizare este inexactă. Ei au remarcat că tensiunile dintre cei doi datează de cel puţin un an, din primăvara trecută, când numele lui Driscoll a fost vehiculat în cadrul administraţiei Trump ca un potenţial înlocuitor al lui Hegseth. Secretarul apărării se chinuia la acea vreme să-şi găsească echilibrul în mijlocul unei serii de controverse care i-au consumat o mare parte din primul său an în funcţie.

Trump a rămas alături de Hegseth în ciuda acestor probleme, declarând recent reporterilor că fostul prezentator de la Fox News şi ofiţer de rang mediu în Garda Naţională a Armatei a fost „născut pentru această funcţie”.

Oficialii din domeniul apărării aflaţi pe aceeaşi lungime de undă cu Hegseth l-au promovat pe Parnell ca un candidat viabil pentru funcţia de secretar al armatei. În calitate de purtător de cuvânt al Pentagonului şi asistent al secretarului, el a susţinut dispreţul lui Hegseth faţă de mass-media şi a fost însărcinat să supervizeze o analiză a modului în care s-a încheiat haotica evacuare a SUA din Afganistan de acum cinci ani.

Înainte de a se alătura administraţiei, Parnell a candidat pentru un loc în Camera Reprezentanţilor din Pennsylvania, în 2020, pierzând la limită, şi pentru Senat în anul următor. El a fost susţinut de Trump, dar şi-a suspendat campania în mijlocul unui conflict juridic dureros cu fosta sa soţie. 

Driscoll a fost suficient de îngrijorat de deteriorarea relaţiei sale cu Hegseth încât a cerut ajutor în toamnă de la Vance, un prieten apropiat din perioada facultăţii de drept, au spus trei persoane familiarizate cu problema.

Demiterea generalul de vârf al armatei

Demiterea de săptămâna trecută a lui George, generalul de vârf al armatei, a fost pregătită de luni de zile, au spus oficialii. Hegseth şi-a exprimat anul trecut interesul de a-l demite, dar Driscoll a găsit modalităţi de a bloca acele discuţii, au spus oficialii. 

Nu este clar dacă Vance a intervenit vreodată în favoarea lui Driscoll. Biroul vicepreşedintelui a refuzat să comenteze, conform sursei citate. 

În răspunsul său la întrebările adresate de The Washington Post, Parnell a spus că Hegseth şi Vance, care au servit în Marina Militară în timpul războiului din Irak, sunt „pe deplin aliniaţi în executarea agendei «America First» a preşedintelui Trump” şi că cei doi „lucrează perfect împreună şi împărtăşesc un puternic respect reciproc”.

Demiterea generalului George este cea mai recentă dintr-o serie de demiteri care vizează lideri militari de rang înalt, pe măsură ce Hegseth încearcă să-şi consolideze puterea la Pentagon. Generalului i s-a cerut să se pensioneze anticipat în timpul unei convorbiri telefonice cu secretarul apărării, joia trecută, au declarat oficialii. În câteva minute, decizia lui Hegseth a ajuns la CBS News, care a fost prima care a informat despre demiterea lui George, împiedicând efectiv orice efort al lui Driscoll de a salva cariera generalului înainte ca decizia să fie făcută publică, au declarat oficialii.

Concedieri fără explicaţii

Săptămâna trecută, Hegseth l-a demis şi pe generalul David Hodne, care toamna trecută devenise şeful noului Comandament de Transformare şi Instruire al Armatei din Austin, precum şi pe generalul-maior William Green Jr., şeful capelanilor armatei. 

În multe cazuri, concedierile şi îndepărtările forţate efectuate de Hegseth au avut loc fără explicaţii, deşi acesta i-a criticat de mult timp pe liderii militari de rang înalt care au susţinut iniţiativele de diversitate sau au manifestat ceea ce, în opinia sa, era o lipsă de loialitate faţă de Trump. Un număr disproporţionat dintre cei vizaţi de Hegseth au fost femei şi minorităţi.

George şi Driscoll păreau să se înţeleagă bine datorită dorinţei comune de a reforma armata pentru conflictele viitoare. Driscoll era entuziasmat de efortul pe care George îl lansase în timpul administraţiei Biden de a experimenta şi adopta în mod continuu drone şi alte tehnologii emergente. Cei doi au călătorit împreună în Ucraina toamna trecută, în parte pentru a culege lecţii învăţate din război, au spus oficialii.

Pe de altă parte, Hegseth a manifestat un interes deosebit pentru îndepărtarea generalilor din armată care au lucrat sub comanda generalului în rezervă Mark A. Milley, preşedintele Comitetului şefilor de stat major în timpul primului mandat al lui Trump, care a avut ciocniri în repetate rânduri cu preşedintele, scrie The Washington Post.

