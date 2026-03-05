Live TV

Conflictul din Iran declanşează o nouă criză a gazelor în Transnistria

transnistria profimedia
Foto: Profimedia

Conflictul din Iran a generat o nouă lipsă a gazului în regiunea separatistă Transnistria din Moldova, o situaţie ce ameninţă să repete criza care a întrerupt furnizarea de căldură şi energie electrică către gospodării şi industrie în urmă cu un an, relatează Reuters.

Regiunea pro-Moscova a fost aprovizionată mult timp cu gaz rusesc, practic fără plată, printr-o conductă ce traversează Ucraina. Însă autorităţile de la Kiev au oprit anul trecut tranzitul de gaz pe fondul prelungirii războiului cu Rusia, lăsând cei 350.000 de locuitori ai regiunii şi o mare parte a industriei sale cu energie electrică şi căldură limitate timp de peste o lună.

De atunci, regiunea a obţinut gaz mai scump de la furnizori europeni, dar volumele au fost reduse din cauza conflictului cu Iranul.

„În legătură cu evenimentele din Orientul Mijlociu, au existat întreruperi critice în aprovizionarea cu gaz”, a declarat Ministerul Dezvoltării Economice al regiunii. „Reducerile drastice ale volumelor de gaz au dus la limitarea utilizării în scopuri comerciale sau pentru încălzire termică”, a adăugat instituţia.

Igor Grosu, preşedintele parlamentului de la Chişinău, a declarat că Transnistria are rezerve de gaz suficiente „doar pentru câteva zile. Să-i întreb ce aleg – gaz în fiecare zi, chiar dacă este mai scump, sau să renunţe la acesta pentru şcoli, grădiniţe sau locuinţe?”, a arătat Grosu.

Ministerul de la Tiraspol a spus că spitalele şi grădiniţele vor avea asigurate încălzirea normală. Însă pe forumurile online părinţilor li se recomandă să-şi trimită copiii la şcoală „îmbrăcaţi cu haine groase - cardigane, pulovere şi veste.

Rapoartele din regiune au arătat că unele industrii din capitala regională Tiraspol au fost deja afectate de penuria de gaze,notează Reuters, citată de News.ro.

Transnistria s-a separat de Moldova în 1990, înainte de prăbuşirea regimului sovietic, iar de atunci regiunea a trăit în mare parte în pace alături de statul independent Moldova. Nu are recunoaştere internaţională, iar eforturile de a readuce regiunea sub controlul Moldovei nu au înregistrat progrese.

Moldova, situată între Ucraina şi România, este condusă de un guvern şi un preşedinte angajaţi să adere la Uniunea Europeană până în 2030. De asemenea, a trecut de la gazul rusesc la aprovizionarea din surse europene, menţionează Reuters.

Editor : Liviu Cojan

Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
