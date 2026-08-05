Conflictul din Ucraina, două războaie într-unul. Calculul rece pe care se bazează strategia Rusiei: „Se creează lacune peste tot”

Pe măsură ce linia frontului din Ucraina ajunge într-un impas sângeros, traiectoria viitoare a războiului se conturează în aer. Acest război aerian este o confruntare de amploare, care se întinde de la câțiva metri deasupra liniilor de copaci arși până la sateliții aflați pe orbita joasă a Pământului. Semnele fizice ale acestui conflict sunt vizibile sub forma unor urme de incendiu provocate de rachete și drone, deși o mare parte a luptei rămâne ascunsă privirii, în cursa pentru implementarea inteligenței artificiale și controlul spectrului de unde radio, relatează The New York Times.

Ucraina folosește drone explozive pentru a lovi instalațiile petroliere rusești, de la Siberia până la Sankt Petersburg, precum și porturile rusești, de la Marea Baltică până la Marea Neagră. Zi după zi, depozitele celui mai mare retailer online din Rusia sunt cuprinse de flăcări, iar Crimeea, ocupată de Rusia, este cufundată în întuneric. Rachetele de croazieră ucrainene lovesc ținte militare rusești aflate la sute de kilometri de linia frontului.

În același timp, Rusia înregistrează recorduri lunare în ceea ce privește propriile atacuri aeriene, exploatând cu efecte devastatoare lacunele din sistemul de apărare aeriană ucrainean, deja slăbit.

În luna iulie, Moscova a lansat cel puțin 126 de rachete balistice — un record în timpul războiului, potrivit unei analize realizate de sursa citată pe baza datelor furnizate de Forțele Aeriene Ucrainene. Aproximativ 400 de civili au murit luna trecută în urma atacurilor rusești, care au inclus rachete de croazieră și drone, aceasta fiind cea mai sângeroasă lună din aprilie 2022 încoace.

Miercuri, înainte de răsărit, cel puțin încă 17 persoane au fost ucise la Kiev, capitala Ucrainei, într-un atac în cadrul căruia au fost lansate 24 de rachete balistice și patru rachete hipersonice. Potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, niciuna dintre aceste rachete nu a fost doborâtă.

Pe lângă pierderile umane, atacurile rusești au obligat Ucraina să suspende livrările vitale de cereale și oțel din porturile sale maritime. De asemenea, atacurile au distrus infrastructura deja grav afectată, alimentând temerile că țara s-ar putea îndrepta spre o altă iarnă marcată de penurie de încălzire și energie electrică.

Conflictul dintre Rusia și Ucraina reprezintă, în esență, două războaie într-unul singur.

Unul dintre acestea se desfășoară non-stop, cu ajutorul soldaților de infanterie și al operatorilor de drone aflați în ascunzători de-a lungul frontului de 1287 de kilometri. Rusia continuă să încerce să cucerească teritoriu ucrainean, cu prețul a zeci de mii de vieți de soldați în fiecare lună, și avansează încet în regiunea Donbas din est. Ucraina, la rândul său, își apără în continuare teritoriul cu propria armată, aflată în inferioritate numerică, și încearcă să recucerească teritoriu acolo unde poate, inclusiv în sud.

Celălalt război se desfășoară în valuri pe cer. Acesta vizează orașe îndepărtate și obiective militare din ambele țări, adesea în întunericul nopții, și a devenit din ce în ce mai mortal atât pentru ucraineni, cât și pentru ruși.

Obiectivele acestor atacuri aeriene depășesc scopurile pur militare. Kievul urmărește să agraveze dificultățile economice cu care se confruntă Kremlinul, să aducă războiul în viața de zi cu zi a rușilor și să-l oblige pe președintele Vladimir V. Putin să accepte un armistițiu în condiții pe care nu le dictează el însuși. Pentru Moscova, este continuarea unei campanii care durează de ani de zile, menită să slăbească hotărârea ucrainenilor și să facă orașele de nelocuit.

Lupta aeriană devine din ce în ce mai intensă, pe măsură ce ambele părți produc arme tot mai inovatoare, la scară din ce în ce mai mare.

În prezent, Rusia echipează drone ieftine, inspirate din modelul iranian Shahed, cu motoare cu reacție, lansează o constelație de sateliți pentru a-și ghida armele și introduce în dotare rachete de croazieră cu cost redus, care acoperă decalajul dintre dronele de atac lente și rachetele strategice avansate. Avioanele de vânătoare rusești lansează bombe planante ghidate prin satelit, care distrug sistematic orașele și localitățile.

Ucraina produce un arsenal în continuă evoluție de drone și drone-rachete hibride, dotate cu sisteme avansate de navigație și comunicații care le permit să lovească cu o precizie sporită pe teritoriul Rusiei. Președintele Volodimir Zelenski promite să accelereze atacurile aeriene, în timp ce Ucraina testează primele sale rachete balistice fabricate pe plan intern.

Ambele țări utilizează metode noi pentru a contracara bruiajul electronic și folosesc sisteme autonome care ghidează armele către ținte fără intervenție umană.

Pe măsură ce Rusia și Ucraina își extind arsenalele ofensive, sistemele lor de apărare aeriană se străduiesc să țină pasul. Ucraina se confruntă cu o penurie acută de rachete interceptoare Patriot de fabricație americană, singura sa apărare împotriva rachetelor balistice rusești.

Liderul de la Kiev le-a dat instrucțiuni diplomaților săi să depună eforturi mai intense pentru a convinge aliații să furnizeze mai multe sisteme Patriot. Însă diminuarea stocurilor globale, ca urmare a războiului din Iran, a îngreunat această sarcină, iar președintele american Donald Trump și-a retras promisiunea de a permite Ucrainei să producă sisteme Patriot în următorii ani.

Pentru Rusia, una dintre principalele provocări este apărarea unui teritoriu vast, care a reprezentat un avantaj în războaiele din trecut, dar care a devenit acum un dezavantaj, în contextul în care Ucraina lansează drone de atac cu rază lungă de acțiune. Prin adaptarea software-ului, a echipamentelor și a tacticii, Kievul a creat breșe în ceea ce a fost odată cea mai solidă rețea de apărare aeriană din lume.

Anatolii Khrapchynskyi, ofițer de rezervă al Forțelor Aeriene Ucrainene și analist militar, a afirmat că, înainte ca rușii să lanseze invazia pe scară largă în 2022, aceștia se bazau pe efectul de descurajare oferit de arsenalul lor nuclear. Sistemele de apărare aeriană, a spus el, „erau capabile să acopere doar aproximativ 40 la sută din instalațiile lor militare strategice”.

Când invazia a intrat în impas și Rusia nu a reușit să-și asigure supremația aeriană, comandanții ruși s-au grăbit să mute sistemele defensive, precum Pantsir și Tor, mai aproape de Ucraina. Deși această măsură a asigurat protecția liniei frontului, ea a lăsat fără protecție bazele militare și centrele industriale din interiorul teritoriului rus.

Analiștii au afirmat că, în prezent, fiecare lansator și sistem radar distrus obligă Moscova să aleagă între asigurarea securității frontului și apărarea teritoriului interior al țării.

„Provocarea cu care se confruntă Rusia este, în esență, de natură geografică”, a declarat Justin Bronk, cercetător principal la Royal United Services Institute, un centru de studii în domeniul securității din Londra. „Atunci când Ucraina obligă Rusia să-și retragă forțele de pe linia frontului pentru a proteja orașele sau rafinăriile din spatele frontului, se creează lacune peste tot”.

Deși Rusia dispune în continuare de un sistem robust de apărare aeriană, presiunea exercitată a fragmentat scutul țării în sisteme de apărare izolate, pe care Ucraina le exploatează prin lovituri atât în adâncul teritoriului rus, cât și mai aproape de linia frontului, pentru a submina logistica rusă.

Un atac asupra rafinăriei centrale de petrol din Moscova, din luna iunie, care a provocat norii de fum negru care s-au ridicat deasupra capitalei ruse, a demonstrat că până și bastionul principal al Kremlinului poate fi penetrat.

Potrivit analiștilor, Kievul și-a extins recent țintele pentru a include depozitele celui mai mare retailer online din Rusia, Wildberries, obligând Moscova să-și reajusteze din nou modul în care își alocă forțele de apărare.

Pentru a acoperi vulnerabilitățile apărute, Rusia a recurs la măsuri provizorii, precum instalarea bateriilor Pantsir pe clădiri înalte, pentru a obține un câmp vizual mai bun, și desfășurarea de nave de război pentru a proteja regiunile nordice, precum Murmansk.

Comandanții ucraineni au subliniat, de asemenea, o schimbare în propria lor doctrină. În loc să aștepte aprobarea centralizată, piloții sunt autorizați să se abată de la țintele misiunii planificate dacă identifică o oportunitate de a lovi o țintă prioritară, cum ar fi un radar sau un lansator rus.

Unde Ucraina nu se poate compara cu Rusia este la nivelul capacității industriale. Moscova produce în serie, cu miile, drone de atac standardizate, momeală și rachete de croazieră. Agențiile de informații ucrainene estimează că Rusia produce aproximativ 120 de rachete balistice în fiecare lună, depășind producția totală a Statelor Unite de rachete de interceptare Patriot.

Arsenalul rus este întărit cu rachete provenite din Coreea de Nord, au afirmat oficialii ucraineni, indicând dovezi găsite printre resturile colectate în urma unui atac care a avut loc joia trecută în orașul Krivoi Rog, din centrul țării, și în urma căruia a murit o familie de 10 persoane.

De asemenea, Moscova dezvoltă propriile drone de interceptare, pe care Ucraina le-a folosit cu mare succes, și dispune în continuare de un număr semnificativ de baterii sofisticate de apărare aeriană de tip S-400 și S-300.

Un aspect esențial este faptul că sectorul industrial al apărării din Rusia se bazează pe lanțuri de aprovizionare care au rezistat sancțiunilor, valorificând microelectronica străină și tehnologia chineză cu dublă utilizare pentru a-și adapta rapid sistemele.

Strategia Rusiei se bazează pe un calcul rece: aceea că poate epuiza apărarea Ucrainei înainte ca propria sa rețea să cedeze.

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Editor : A.M.G.