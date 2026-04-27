Conflictul pe care Trump riscă să îl transforme într-un „mic Vietnam”: O luptă aproape imposibil de câștigat, la granița Venezuelei

Data publicării:
Zonele pe care le controlează în Venezuela le oferă membrilor ELN un refugiu care face aproape imposibilă pacificarea regiunilor de graniță.
„Menținerea controlului de ambele părți ale graniței va fi foarte dificilă” „Gruparea ELN este mai puternică decât a fost vreodată” Bombardamentele și raidurile nu vor funcționa contra grupării ELN

În zona de graniță dintre Columbia și Venezuela, o grupare criminală controlează teritorii mari și funcționează ca un stat separat care amenință obiectivul administrației Trump de a pune capăt comerțului cu cocaină. Armata de Eliberare Națională (ELN) refuză să negocieze un acord de pace cu guvernul columbian, iar dacă forțele americane vor încerca să o înlăture cu forța din regiune, conflictul „s-ar putea transforma într-un mic Vietnam”, potrivit fostului ministru al apărării din Columbia, Gabriel Silva.

ELN a impus reguli stricte în unele localități din regiunea Catatumbo din Columbia, inclusiv restricții de circulație începând cu ora 18:00. Soldații patrulează în uniforme militare cu camuflaj, având cagule în culorile grupului: negru și roșu.

Motocicliștii trebuie să conducă fără cască de protecție pentru ca luptătorii ELN să îi poată identifica. Persoanele care sunt prinse că au comunicat cu o grupare rivală sunt ucise, iar cadavrele lor sunt aruncate pe șosele ca un avertisment pentru alții.

Zeci de mii de localnici au fugit din zonă. „Trebuie să te supui regulilor impuse de ei, indiferent dacă îți place sau nu”, a spus Jose Pinto, activist și fost membru al unei forțe armate care a luptat contra ELN, pentru Wall Street Journal.

De când Statele Unite l-au capturat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro, președintele american Donald Trump a pus presiune pe noua conducere a țării să pună capăt comerțului cu droguri și să le permită companiilor americane să exploateze resursele minerale ale Venezuelei.

Cu o zi înainte de întâlnirea dintre Petro și Trump la Casa Albă, în luna februarie, armata columbiană a bombardat o poziție a ELN din Catatumbo, omorând cel puțin 15 militanți.

Washingtonul a pus presiune și pe președintele columbian Gustavo Petro, un fost luptător de gherilă, să facă mai multe eforturi ca să adreseze problema traficului de droguri.

În octombrie 2025, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunțat că Statele Unite au atacat o barcă aparținând grupului ELN implicată în traficul de droguri. În jur de 180 de persoane suspectate că transportau droguri au fost ucise în timpul campaniei de bombardamente în Marea Caraibilor și Oceanul Pacific începută în luna septembrie a anului trecut, potrivit New York Times.

„Menținerea controlului de ambele părți ale graniței va fi foarte dificilă”

ELN a apărut acum șase decenii în Columbia, fiind inițial o grupare de gherilă antiguvernamentală. Acum, ELN a devenit o organizație criminală transnațională, care s-a infiltrat în Venezuela și s-a aliat cu grupurile de contrabandă ca să distribuie droguri în toată lumea.

ELN controlează practic granița de 2.200 de kilometri dintre Venezuela și Columbia și rutele dintre cele două țări folosite de traficanții de droguri.

În Columbia, ELN controlează teritorii unde fermierii cultivă coca, planta din care se obține cocaina, iar în sudul Venezuelei, gruparea deține mine de aur ilegale. În localitățile de graniță, ELN impune propriile reguli și administrează pedepse nemiloase.

„Este o zonă foarte dificilă. Menținerea controlului de ambele părți ale graniței va fi foarte dificilă”, a spus fostul ministru columbian al apărării. O mare parte din zona controlată de ELN este muntoasă sau acoperită de junglă.

„ELN nu este doar o prezență armată – este o prezență socială și economică asemănătoare unui stat”, a mai spus Silva.

Washingtonul a pus presiune și pe președintele columbian Gustavo Petro, un fost luptător de gherilă, să facă mai multe eforturi ca să adreseze problema traficului de droguri.

„Gruparea ELN este mai puternică decât a fost vreodată”

ELN a ajuns la o înțelegere cu guvernul lui Maduro prin care grupării i s-a permis să facă ce vrea în zona de graniță dintre Venezuela și Columbia. La schimb, luptătorii grupării ajutau armata venezueleană să respingă eventuale incursiuni ale trupelor columbiene aliate cu Statele Unite, potrivit analiștilor.

Ministrul de interne al Venezuelei, Diosdado Cabello, a efectuat mai multe vizite în zona de graniță pentru a se asigura că traficul de droguri continuă, indicând faptul că ELN are un statut protejat. Cabello a respins acuzațiile care i-au fost aduse de Statele Unite.

ELN are acum aproximativ 7.000 de luptători – în 2014, avea doar 2.000, potrivit institutului Wilson Center de la Washington. Aproape jumătate din membrii grupării în zonele de graniță sunt venezueleni.

„ELN este mai puternică decât a fost vreodată”, a spus Jeremy McDermott, codirector al InSight Crime, care investighează grupurile de crimă organizată. ELN are foarte puțini rivali în zona de frontieră a Columbiei și controlează complet zona de graniță din Venezuela, potrivit lui McDermott.

Autoritățile din SUA l-au condamnat pe un membru al familiei fostului lider sirian Bashar al-Assad pentru acuzații de narcoterorism, după ce acesta s-ar fi înțeles să le vândă celor de la ELN „arme de calitate militară” în schimbul a jumătate de tonă de cocaină. Drogurile urmau să fie vândute în Orientul Mijlociu.

Autoritățile din SUA l-au condamnat pe un membru al familiei fostului lider sirian Bashar al-Assad pentru acuzații de narcoterorism, după ce acesta s-ar fi înțeles să le vândă celor de la ELN „arme de calitate militară".

Zonele pe care le controlează în Venezuela le oferă membrilor ELN un refugiu care face aproape imposibilă pacificarea regiunilor de graniță.

ELN a ucis 60 de soldați și polițiști columbieni în 2025 – de două ori mai mulți decât cu un an în urmă. Gruparea folosește cel puțin 150 de puncte ilegale de trecere a graniței pentru a transporta droguri, luptători, arme și alte mărfuri de contrabandă.

Bombardamentele și raidurile nu vor funcționa contra grupării ELN

În regiunea Catatumbo, ELN a declanșat un conflict violent cu gruparea Al 33-lea Front, o rămășiță a fostului FARC – Forțele Armate Revoluționare din Columbia, care s-au desființat în 2016.

Cu o zi înainte de întâlnirea dintre Petro și Trump la Casa Albă, în luna februarie, armata columbiană a bombardat o poziție a ELN din Catatumbo, omorând cel puțin 15 militanți. Câteva zile mai târziu, mai mulți luptători ELN au pătruns în Columbia din Venezuela și au împușcat mortal un polițist în Cucuta.

Pentru a slăbi puterea ELN va fi nevoie de cooperarea autorităților de la Caracas, însă armata venezueleană nu este destul de puternică pentru a putea face față grupării.

În unele zone din Venezuela, localnicii îi susțin pe luptătorii ELN, ceea ce face misiunea Statelor Unite încă și mai grea.

„Dacă vii pur și simplu și lansezi raiduri și bombardamente, nu va funcționa”, a spus și Ronal Rodriguez, cercetător din partea Universității Rosario din Columbia.

Editor : Raul Nețoiu

