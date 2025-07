Cântăreaţa americană Connie Francis, una dintre cele mai populare voci ale muzicii pop din anii '50 şi '60, a murit la vârsta de 87 de ani, a anunţat publicistul ei, citat de NBC. Artista era cunoscută pentru piese precum „Pretty Little Baby”, „Stupid Cupid”, „Who's Sorry Now” şi „Where the Boys Are”.

Anunţul decesului a fost făcut de Ron Roberts, preşedintele Concetta Records, casa de discuri deţinută de artistă, şi administratorul drepturilor ei de autor, potrivit News.ro.

„Cu adâncă durere şi cu o tristeţe extremă vă informez despre decesul dragei mele prietene Connie Francis aseară”, a scris Roberts pe Facebook.

Ştiu că Connie ar fi de acord ca fanii ei să fie printre primii care află de această veste tristă. Mai multe detalii vor urma mai târziu.

În ultima perioadă, artista s-a confruntat cu probleme de sănătate. În martie, le spunea fanilor că folosește un scaun cu rotile din cauza durerilor de şold şi că urmează terapie.

Pe 2 iulie, ea a anunțat că a fost internată pentru investigații legate de o durere extremă. În aceeaşi zi, a fost transferată de la terapie intensivă într-o cameră privată.

Ultimul ei mesaj public a fost pe 4 iulie, când le-a transmis fanilor „Un 4 iulie fericit”.

Astăzi mă simt mult mai bine după o noapte bună.

Născută Concetta Rosemarie Franconero, într-o familie italo-americană din New Jersey, Connie Francis s-a remarcat încă din adolescență în concursuri de talente şi frumuseţe, unde cânta atât cu vocea, cât și la acordeon. A devenit una dintre cele mai bine vândute artiste pop la finalul anilor ’50, graţie timbrului său vocal distinctiv.

Autobiografia sa, intitulată „Who's Sorry Now?”, a fost publicată în 1984, cu titlul unuia dintre cele mai celebre cântece ale sale.

Anul trecut, Connie Francis a cunoscut o revenire neaşteptată în topuri, după ce piesa „Pretty Little Baby”, lansată în 1962, a devenit virală pe TikTok.

Mulţumesc TikTok şi membrilor săi pentru primirea minunată şi atât de neaşteptată a înregistrării mele din 1961 „Pretty Little Baby”.

„Am aflat prima dată când Ron m-a sunat să mă anunţe că am avut ‘un hit viral’. Evident că nu sunt la curent cu terminologia din statisticile muzicale actuale, răspunsul meu iniţial a fost să întreb: «Ce este asta?»”, a scris artista în luna mai.

Editor : Ș.A.