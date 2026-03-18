Consilierul britanic pentru securitate cara participat la negocierile dintre SUA și Iran spune că se putea ajunge la un acord

Consilierul britanic pentru securitate națională, Jonathan Powell, a participat la rundele finale de negocieri dintre SUA și Iran și a considerat că oferta făcută de Teheran cu privire la programul său nuclear era suficient de semnificativă pentru a împiedica o escaladare rapidă către război, dezvăluie ziarul The Guardian.

Potrivit unor surse, Powell a considerat că s-au înregistrat progrese la Geneva la sfârșitul lunii februarie și că acordul propus de Iran era „surprinzător”.

La două zile după încheierea discuțiilor și după ce s-a stabilit o dată pentru o nouă rundă de discuții tehnice la Viena, SUA și Israelul au lansat atacul asupra Iranului.

Prezența lui Powell la discuții și cunoștințele sale aprofundate despre modul în care acestea evoluau au fost confirmate de trei surse.

Experți și nu prea

O sursă a declarat că acesta se afla în clădirea reședinței ambasadorului Omanului din Cologny, Geneva, în calitate de consilier, ceea ce reflectă îngrijorarea generală cu privire la expertiza SUA în cadrul negocierilor, reprezentată de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, și de Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump pentru diverse chestiuni.

Kushner și Witkoff l-au invitat pe Rafael Grossi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), la negocierile de la Geneva, pentru a oferi expertiză tehnică, deși Kushner avea să afirme ulterior că el și Witkoff aveau „o înțelegere destul de profundă a problemelor relevante în acest context”.

Experții nucleari aveau să declare ulterior că declarațiile lui Witkoff privind programul nuclear iranian erau pline de erori elementare.

Negociatorii americani, ginerele lui Trump, Jared Kushner, și Steve Witkoff, la cea de-a treia rundă de discuții de la Geneva, cu două zile înaintea declanțșării atacurilor din Iran. Foto: UMMAN FOREIGN MINISTRY / HANDOUT/ Profimedia

Powell are o experiență îndelungată ca mediator, iar o sursă a afirmat că Powell a adus cu el un expert de la Cabinetul de Miniștri al Regatului Unit. Un diplomat occidental a declarat: „Jonathan credea că se poate ajunge la un acord, dar Iranul nu era încă pregătit, în special în ceea ce privește problema inspecțiilor ONU la siturile sale nucleare.”

Un fost oficial care a fost informat cu privire la discuțiile de la Geneva de către unii dintre participanți a declarat: „Witkoff și Kushner nu au adus cu ei o echipă tehnică americană. L-au folosit pe Grossi ca expert tehnic, dar aceasta nu este meseria lui. Așadar, Jonathan Powell și-a adus propria echipă.

„Echipa britanică a fost surprinsă de ceea ce au pus iranienii pe masă”, a adăugat fostul oficial.

„Nu era un acord complet, dar era un progres și era puțin probabil să fie oferta finală a iranienilor. Echipa britanică se aștepta ca următoarea rundă de negocieri să aibă loc pe baza progreselor înregistrate la Geneva.”

Următoarea rundă de discuții urma să aibă loc la Viena luni, 2 martie, dar nu a mai avut loc. SUA și Israelul lansaseră atacul lor total cu două zile înainte, la 28 februarie.

Participarea lui Powell la negocierile de la Geneva, precum și la o serie de întâlniri anterioare de la începutul lunii în orașul elvețian, ajută în parte la explicarea reticenței guvernului britanic de a susține atacul SUA asupra Iranului, o reticență care a pus relația dintre Marea Britanie și SUA sub o presiune fără precedent.

Marea Britanie nu a văzut dovezi convingătoare ale unei amenințări iminente de atac cu rachete iraniene asupra Europei sau ale faptului că Iranul ar fi obținut o armă nucleară. Este pentru prima dată când a devenit clar că Marea Britanie a fost atât de strâns implicată în discuții și, prin urmare, avea motive întemeiate să decidă dacă opțiunile diplomatice fuseseră epuizate și dacă un atac american era necesar.

În schimb, Marea Britanie a considerat atacul ilegal și prematur, întrucât Powell credea că rămânea deschisă calea către o soluție negociată a problemei de lungă durată privind modul în care Iranul putea asigura SUA că nu urmărea să obțină o armă nucleară.

Downing Street a refuzat să comenteze prezența lui Powell la negocierile de la Geneva sau opinia sa cu privire la acestea.

Keir Starmer a fost criticat în repetate rânduri de Trump pentru că nu a făcut mai mult pentru a sprijini atacul SUA, inclusiv prin refuzul inițial de a permite Americii să utilizeze bazele militare britanice și prin permisiunea de a le folosi ulterior doar în scopuri defensive, după ce Iranul a început să atace aliații britanici din Golf.

Trump a avertizat că ar putea fi dăunător pentru NATO dacă statele membre europene nu răspund apelului său de a ajuta la deschiderea strâmtorii Ormuz, o cerere care a fost respinsă.

Discuțiile indirecte de la Geneva dintre Iran și SUA au fost mediate de ministrul de Externe al Omanului, Badr bin Hamad Al Busaidi.

