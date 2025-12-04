Consilierul lui Putin a dezvăluit ce a influențat negocierile de la Kremlin cu trimișii lui Trump

Iuri Ușakov, consilierul lui Vladimir Putin care a participat la negocierile de marți de la Moscova cu reprezentanții Statelor Unite, susține că SUA au promis să țină cont de poziția Moscovei. El a dat mai multe declarații după întâlnirea de la Kremlin, în care a spus cum au decurs discuțiile și ce subiecte s-au abordat: aderarea Ucrainei la NATO a fost „una dintre întrebările cheie”.

Iuri Ușakov, care a participat la discuțiile de marți cu trimisul special al Washingtonului în Rusia, Steve Witkoff, și consilierul Jared Kushner, a afirmat că echipa SUA a fost de acord să ia în considerare pozițiile Rusiei prezentate la întâlnire, scrie Kyiv Post, preluând agențiile de presă ruse.

Ușakov a confirmat că aderarea Ucrainei la NATO – a cărei blocare rămâne un obiectiv oficial de război al Kremlinului și este menționată și în actualul proiect de pace – a fost discutată, dar nu a dat mai multe detalii.

Consilierul a mai afirmat că recentele câștiguri ale Rusiei pe câmpul de luptă au influențat negocierile.

„Progresul și natura negocierilor au fost influențate de succesele armatei ruse pe câmpul de luptă în ultimele săptămâni”, a declarat Iuri Ușakov.

„Soldații noștri ruși, prin faptele lor militare, au contribuit la o evaluare mai adecvată din partea partenerilor noștri străini a căilor către o soluționare pașnică”, a adăugat el.

„Niciun compromis”

Luni, Rusia a anunțat că forțele sale armate au capturat orașul Pokrovsk din regiunea Donețk (estul Ucrainei), înaintea discuției de marți dintre Witkoff și președintele rus Vladimir Putin. Cu toate acestea, luptele în Pokrovsk continuau și miercuri, la o zi după discuțiile de la Moscova.

La sfârșitul lunii noiembrie, Rusia controla 19,3% din teritoriul Ucrainei, fie în totalitate, fie parțial.

La scurt timp după discuțiile de marți, Ușakov a declarat că Rusia și SUA nu au ajuns la „niciun compromis” în aproape cinci ore de discuții, deși a descris negocierile ca fiind „constructive, foarte utile și substanțiale”.

O întâlnire planificată la Bruxelles între Witkoff și președintele ucrainean Volodimir Zelenski după discuțiile de la Moscova a fost, de asemenea, anulată, potrivit unor surse, la cererea Kremlinului.

La ce condiții nu renunță Rusia

Înainte de discuțiile de marți de la Moscova, un oficial rus anonim ar fi declarat pentru NBC News că există „trei piloni” pe care Moscova nu va face compromisuri: anexarea rusă a Donbasului (regiunile Donețk și Lugansk), limitarea efectivelor armatei ucrainene și recunoașterea de către Occident a anexării teritoriilor ucrainene de către Rusia.

Kievul a exclus cedarea regiunii Donbas, Zelenski afirmând că această chestiune va fi abordată în cadrul discuțiilor directe cu președintele american Donald Trump.

Un înalt oficial ucrainean din domeniul apărării a declarat, de asemenea, că limitarea armatei ucrainene nu a fost discutată în cadrul primei runde de negocieri, înainte ca planul revizuit să fie prezentat Moscovei.

