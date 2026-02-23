Live TV

Consilierul lui Trump: Crimele împotriva umanității comise de Rusia nu pot fi ignorate în cadrul negocierilor diplomatice

Data publicării:
Consilierul spiritual al lui Trump, Mark Burns. Foto: Profimedia
Din articol
Poziția față de negocierile de pace

Crimele de război comise de Rusia în Ucraina nu pot fi ignorate sau respinse în cadrul negocierilor de pace, a declarat consilierul spiritual al președintelui SUA, Mark Burns, potrivit Ukrinform.

Burns a subliniat că acțiunile Rusiei nu sunt doar un război, ci o campanie deliberată de teroare. El a amintit de bombardarea sistematică a spitalelor și școlilor, uciderea copiilor și incapacitatea părinților de a-și ajuta copiii în timpul atacurilor.

Pastorul a subliniat că cruzimea Rusiei nu a încălcat doar granițele, ci și umanitatea, menționând că spitalele au fost bombardate, școlile au fost țintite și copiii au fost uciși. El a subliniat că aceste acțiuni nu sunt doar acte de război, ci constituie crime de război.

Poziția față de negocierile de pace

Consilierul spiritual a acordat o atenție deosebită problemei tragerii la răspundere a agresorului în cadrul proceselor diplomatice, avertizând în privința încercărilor de a trece cu vederea atrocitățile.

Burns a declarat că justiția trebuie să-și facă datoria atunci când tirania este expusă, subliniind că crimele împotriva umanității nu pot fi ignorate sau tăinuite în cadrul negocierilor. El a dat asigurări că va continua să sprijine Ucraina până la încetarea bombardamentelor.

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), comandamentul militar al Federației Ruse tolerează și încurajează crimele de război asupra prizonierilor de război ucraineni, în special tortura și execuțiile.

Publicația britanică The Sunday Times, împreună cu avocați și anchetatori independenți, a identificat 13 ofițeri și generali ruși implicați în uciderea a sute de civili în Bucea în martie 2022.

În plus față de comandanții de top, au fost identificați oficial peste 80 de soldați ruși.

