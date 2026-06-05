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Video Consilierul militar al liderului suprem iranian Mojtaba Khamenei îi cere lui Trump 24 de miliarde de dolari pentru un nou acord

Data publicării:
Iran Officials, Tehran, Iran - 04 Jun 2026
Mohsen Rezaei. Foto: Profimedia

Mohsen Rezaei, consilierul militar al liderului suprem iranian Mojtaba Khamenei, a stabilit condiții clare pentru un acord de pace cu Statele Unite într-un interviu acordat jurnalistului CNN Frederik Pleitgen. Potrivit lui Rezaei, Iranul se așteaptă ca Statele Unite să elibereze active iraniene blocate în valoare de 24 de miliarde de dolari.

El a declarat că un eventual acord se află într-un impas și această situație poate fi depășită doar dacă administrația Trump va accepta să deblocheze activele iraniene înghețate. „Mingea este acum în terenul lui Trump”, a spus acesta.

„24 de miliarde de dolari nu reprezintă o sumă mare pentru America dacă dorește să ajungă la un acord cu Iranul”, a declarat Rezaei.

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Cu toate acestea, dacă războiul cu Iranul se reia și blocada navală americană asupra porturilor iraniene nu este ridicată, Mohsen Rezaei afirmă că Iranul va „extinde războiul în Oceanul Indian, Strâmtoarea Bab el-Mandeb, Marea Roșie și Marea Mediterană”.

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Rezaei a adaugat că Iranul va ataca și alte baze americane din Orientul Mijlociu. „America va suferi cu siguranță pierderi mult mai mari. Pierderile Americii vor fi foarte grele.”

Întrebat care este mesajul său pentru Donald Trump, Rezaei a declarat că acesta „trebuie să ia decizii independent de Israel”. 

„Trebuie să acorde poporului iranian drepturile care i se cuvin, să pună capăt blocadei și să deblocheze activele noastre înghețate. Acest lucru poate deschide noi orizonturi pentru viitorul Iranului și al Americii. Prin urmare, Trump trebuie să lase deoparte interesele personale și să se gândească la interesele poporului american. Dacă Trump va avea curajul necesar, multe probleme vor fi rezolvate în viitor.”

Editor : M.C

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