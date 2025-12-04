Live TV

Consiliul al OSCE: Rusia acuză UE şi NATO că au transformat Marea Baltică, Marea Neagră şi Arctica în zone de confruntare

Foto: Profimedia

Uniunea Europeană şi Regatul Unit „subminează constant şi deliberat” eforturile de soluţionare a conflictului din Ucraina, a afirmat joi reprezentantul Rusiei la Consiliul ministerial al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), viceministrul rus de externe Alexander Gruşko, transmite agenţia EFE.

„Perspectiva unui acord politic şi diplomatic (în Ucraina) este văzută de Occident ca o ameninţare”, a remarcat oficialul rus, în discursul susţinut la reuniunea Consiliului ministerial al OSCE, desfăşurat la Viena.

În oglindă cu acuzaţiile unor ţări europene la adresa Rusiei, el a acuzat la rândul său aceste ţări că duc un „război hibrid” împotriva ţării sale şi că OSCE însăşi a devenit un „instrument de război hibrid şi coerciţie”, notează EFE, citată de Agerpres.

„Linia urmărită astăzi de Occident este de a încerca să-şi păstreze o influenţă totală nu doar la nivel regional, ci şi global”, a continuat diplomatul rus, care a criticat ţările UE, în special cele trei state baltice, dar nu a menţionat explicit Statele Unite, al căror preşedinte Donald Trump încearcă să ajungă la un acord cu omologul său rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

„Marea Baltică, Marea Neagră şi Arctica au fost transformate de UE şi NATO în zone de confruntare şi nu sunt semne că aceste grupuri ar fi pregătite pentru dezescaladare şi revenirea la o coexistenţă paşnică”, a mai remarcat viceministrul rus de externe.

„Dimpotrivă, vedem o pregătire deliberată a economiei, a societăţii şi a planificării militare pentru o confruntare armată inevitabilă cu Rusia, declarată ca fiind o ameninţare pe termen lung şi acuzată, în mod obsesiv, că are planuri absurde să atace NATO”, a adăugat Alexander Gruşko.

El le-a reproşat de asemenea ţărilor occidentale că nu respectă principiile OSCE, o organizaţie de securitate creată în urmă cu 30 de ani pe baza acordurilor Actului Final de la Helsinki, în timpul Războiului Rece.

„Ţările occidentale nu au văzut niciodată angajamentele OSCE ca reguli comune aplicabile tuturor. Au început să ignore acele reguli atunci când ele nu mai erau în interesul Occidentului”, a indicat viceministrul rus de externe, dând ca exemplu „bombardamentele barbare” ale NATO asupra Iugoslaviei.

Principiile OSCE includ integritatea teritorială a statelor membre şi respectarea suveranităţii acestora, precum şi abţinerea de la folosirea forţei şi a amestecului în afacerile interne, printre altele.

Putin a estimat anterior că aliaţii europeni ai Ucrainei s-au autoexclus din procesul de negociere şi că urmăresc să-l blocheze complet formulând cereri absolut inacceptabile pentru Rusia, astfel încât să o poată acuza pe aceasta că respinge procesul de pace.

Europenii „formulează cereri care pentru Rusia sunt absolut inacceptabile. Ei ştiu asta şi aşa pot să acuze Rusia că respinge procesul de pace”, întrucât unicul lor obiectiv este „să blocheze complet procesul de pace”, a spus Putin marţi, înainte să se întâlnească la Kremlin cu emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, şi cu ginerele preşedintelui american, Jared Kushner, pentru a discuta un plan de pace avansat de liderul de la Casa Albă.

Aliaţii europeni ai Ucrainei „sunt vexaţi că au fost excluşi de la negocieri, dar ei înşişi s-au exclus din negocierile de pace şi, în acelaşi timp, pun obstacole preşedintelui Trump. Ei nu au o agendă a păcii, ei sunt de partea războiului”, a remarcat Putin. „Noi nu dorim război cu Europa, dar dacă Europa îl doreşte şi începe, atunci suntem gata chiar acum. Aici nu trebuie să existe nicio îndoială”, a avertizat liderul de la Kremlin.

„Nu avem intenţia de a ataca Europa. Am spus-o de o sută de ori”, a insistat preşedintele rus, conform căruia europenii trăiesc cu „iluzia” că ar putea aplica Rusiei o „înfrângere strategică” şi i-a îndemnat „să revină la realitate, ţinând cont de situaţia de pe teren”.

