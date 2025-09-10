Live TV

Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgență miercuri, după atacul israelian asupra Qatarului

Data actualizării: Data publicării:
consiliul de securitate onu
Consiliul de Securitate al ONU Foto: Profimedia Images

Consiliul de Securitate al ONU se reuneşte miercuri de urgenţă pentru a discuta despre atacul Israelului din Qatar care a vizat lideri ai organizaţiei islamiste palestiniene Hamas, informează dpa citând surse diplomatice.

Reuniunea a fost solicitată de Algeria şi alte state membre, potrivit surselor, transmite Agerpres.

Hamas a afirmat că şase persoane au fost ucise în atacul surpriză de marţi de la Doha, între care fiul lui Khalil al-Hayya, cea mai influentă figură a mişcării palestiniene din străinătate, precum şi şeful său de cabinet.

Qatarul a condamnat atacul ca fiind „o încălcare flagrantă a legilor şi normelor internaţionale” şi o „ameninţare gravă la adresa securităţii” populaţiei sale. Qatar, alături de Egipt şi Statele Unite ale Americii, sunt mediatori în războiul din Gaza dintre Israel şi Hamas, deşi negocierile vizând încetarea focului stagnează de mai multe luni.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a explicat că raidul a fost răspunsul la un atac mortal al Hamas de luni de la Ierusalim în care doi militanţi ai mişcării au ucis şase oameni, precum şi la un alt atac asupra soldaţilor israelieni din Gaza.

Mai multe state arabe au denunţat atacul israelian, dar între liderii de pe plan mondial care au exprimat critici s-au numărat şi preşedintele american Donald Trump şi cancelarul german Friedrich Merz, mai aminteşte dpa.

Citește și:

Prima reacție a lui Donald Trump după atacul Israelului asupra Qatarului: Nu este o situație bună

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
2
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European...
sticle de plastic pe plaja
3
„Afacere” pe plajă: la cules de ambalaje reciclabile. Ce spun turiștii despre cei care...
MIG 29 Azerbaidjan
4
Apariție surpriză pe cerul Ucrainei: avion MiG-29 cu însemne ucrainene, dar camuflaj...
mercenari romani aeroport
5
Ministrul Apărării: Cei din DGIA care au știut că militarii români luptă în Congo nu vor...
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
Digi Sport
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Polish Air Defence On Polish Army Day, Warsaw, Poland - 15 Aug 2024
Provocare periculoasă: drone rusești au pătruns pe teritoriul...
profimedia-1035555002
Prima reacție a lui Donald Trump după atacul Israelului asupra...
Ursula von der Leyen
„De la promisiune la progres”: Ursula von der Leyen susține, astăzi...
soldați ruși din unitățile de asalt "Storm"
„Un conflict mult mai amar”: Rusia ar putea ajunge în situația din...
Ultimele știri
„Blocați totul”: Franța se pregătește de proteste de amploare, peste 80.000 de polițiști mobilizați
„Începe să fie pustiu”. Sezon estival la final, vânt de pagubă în stațiunile de pe litoral. Cu cât au scăzut încasările în acest an
Răspunsul producătorilor auto europeni la ofensiva Chinei. Modele electrice importante, lansate la IAA Mobility Munchen
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
doha
Cine sunt victimele atacului israelian din Qatar. Hamas publică lista celor uciși
atac doha
Momentul în care Israelul a atacat ținte Hamas în Doha. Imaginile surprinse în capitala Qatarului
qatar
Israelul a bombardat mai multe ținte Hamas în capitala Qatarului. Liderii organizației au fost vizați de atacurile armatei israeliene
profimedia-1035461957
O mașină a fost distrusă într-un atac cu dronă al Israelului, la sud de Beirut
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu. Foto: Profimedia Images
Netanyahu le cere locuitorilor orașului Gaza „să plece imediat”. Trupele israeliene își intensifică ofensiva
Partenerii noștri
Pe Roz
Haos, revelații și schimbări neașteptate. Ce aduce Uranus retrograd în Gemeni pentru fiecare zodie
Cancan
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a...
Fanatik.ro
Cum a produs fiul lui Călin Georgescu un milion de lei în anul în care tatăl său a fost la un pas să ajungă...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul lui Poli Timișoara participă la Asia Express alături de Gabi...
Adevărul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with...
Playtech
Ajutor pentru facturi la energie: cum completezi corect cererea pentru tichete
Digi FM
Un bărbat rămas blocat într-un lift din Germania, eliberat după patru zile. Autorităţile spun că a fost...
Digi Sport
Gigi Becali nu s-a abținut, după Cipru - România 2-2
Pro FM
Prietenii lui Britney Spears, îngrijorați de condițiile în care locuiește: „Casa ei este o harababură. Nu...
Film Now
Un debut global impresionant. „The Conjuring: Last Rites” înregistrează cifre excelente pentru franciză, la...
Adevarul
Scene bizare la o grădiniță din Satu Mare: Copiii, îmbrăcați în uniforme de Șoimi ai Patriei și Pionieri. Cum...
Newsweek
La ce bănci plătești comision când retragi pensia? Cum poți să nu îl mai plătești?
Digi FM
Țara în care Crăciunul a fost devansat la 1 octombrie. Președintele spune că apără "dreptul la fericire"
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Ce a răspuns Julia Roberts când i s-a cerut să numească șapte persoane pe care le-ar invita în oraș...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea