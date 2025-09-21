Live TV

Consiliul de Securitate ONU se reunește luni, după incursiunea avioanelor de luptă ruseşti spațiul aerian al Estoniei

Data publicării:
plenul consiliului de securitate ONU
Consiliul de securitate al ONU. Foto: Profimedia Images

Ministerul estonian de Externe a anunţat că o reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU va avea loc luni, la cererea sa, în urma incursiunii a trei avioane de luptă ruseşti în spaţiul aerian estonian.

Trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 au pătruns în spaţiul aerian al Estoniei deasupra Golfului Finlandei şi au rămas acolo timp de aproximativ 12 minute, au alertat vineri Estonia şi NATO.

Italia, care deţine conducerea misiunii de poliţie aeriană sub comandă NATO în ţările baltice, dar şi Suedia şi Finlanda, au trimis ridicat de la sol avioane pentru a intercepta cei trei aeronave ruseşti, relatează Agerpres.

„Pe 22 septembrie (...), Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgenţă ca răspuns la încălcarea flagrantă a spaţiului aerian estonian vineri de către Rusia”, se arată într-un comunicat al Ministerului estonian de Externe publicat duminică.

Este prima dată în cei 34 de ani de la aderarea Estoniei la ONU când această ţară membră a UE şi NATO, şi un susţinător ferm al Ucrainei, a cerut oficial o reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU.

Premierul estonian Kristen Michal a anunţat vineri că ţara sa va solicita NATO să activeze articolul 4 din Tratatul Atlantic, care prevede consultări între aliaţi în cazul unei ameninţări la adresa unuia dintre membrii săi.

Potrivit ministrului estonian de externe, Margus Tsahkna, această încălcare face „parte dintr-un model comportamental mai larg al Rusiei, menit să testeze hotărârea Europei şi a NATO”.

În urmă cu zece zile, circa 20 de drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian polonez, iar la scurt timp după aceea, o dronă de lupta rusească a rămas în spaţiul aerian al României timp de o oră.

„Acest comportament necesită un răspuns internaţional”, a spus Tshakna, potrivit comunicatului.

În opinia sa, „comportamentul Rusiei este incompatibil cu responsabilităţile unui membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU”.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rafinărie rusă atacată de dronă
1
Mass-media din Rusia poate relata despre pompele de benzină goale și prețurile...
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost creată cu inteligența artificială
2
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost...
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
3
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
Avioane MiG-31
4
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al...
MiG-31k
5
Avioane rusești, în spațiul aerian al Estoniei. Tallinn activează articolul 4 al NATO...
Ionel Ganea a câștigat procesul și va primi o sumă importantă
Digi Sport
Ionel Ganea a câștigat procesul și va primi o sumă importantă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
carduri sociale
Guvernul a redus drastic sprijinul pentru săraci. Ce spun românii...
toloka
Ucraina a prezentat oficial proiectul TOLOKA: Drona subacvatică...
BUCURESTI - MINISTRUL ECONOMIEI - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Miruță: Nu se va bloca reforma administrației. A elibera locurile...
Președintele USR Dominic Fritz
USR nominalizează un antreprenor pentru funcția de prefect al...
Ultimele știri
Un grup hotelier din Polonia oferă recompense cuplurilor care concep copii în unitățile sale
Generalul rus Alexander Lapin, care a luptat pe frontul din Ucraina, a fost demis din armată
Vulcanul Lewotobi Laki-Laki din Indonezia a intrat iar în erupție. Recomandările autorităților
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
alegeri moldova
Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din R. Moldova: Rețea secretă de știri false, descoperită de BBC
Intervision international music competition in Moscow
Cine a câștigat Intervision, rivalul rusesc al competiției muzicale Eurovision
crater în Siberia
De ce explodează tundra siberiană? Un nou studiu explică de ce apar atât de multe cratere uriașe în nordul Rusiei
Petr Pavel, preşedintele ales al Cehiei, vorbeşte în cadrul unui eveniment din Praga.
Președintele ceh, Petr Pavel, a cerut doborârea avioanelor rusești care încalcă granițele țărilor NATO
Birouri OMV din Viena. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Director executiv de la OMV, angajat cu vechime, demis pentru presupuse legături de spionaj cu Moscova
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: 'Sunt pur și simplu eronate'
Fanatik.ro
Suma uriașă pentru care Maria Sharapova și-a vândut vila din Los Angeles. Sportiva și soțul ei se mută în...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Florin Tănase. E implicată 100% în afacerea de milioane a fostbalistului...
Adevărul
Cum arată locuința unui nepalez care a muncit 4 ani în România. Reacția românilor la imaginile de la...
Playtech
Drumul născut din frica de ruși care a cucerit lumea. Transfăgărășanul, după 51 de ani, rămâne cel mai...
Digi FM
Un bărbat şi iubita lui, amendaţi cu câte 3.000 de lei de poliţişti. Ce au făcut după ce femeia s-a certat cu...
Digi Sport
Au ”explodat” la adresa CFR-ului, după decesul lui Ciprian Scrobotă: ”Josnic!”
Pro FM
Andreea Bănică, mândră de corpul ei natural, neatins de bisturiu. S-a filmat în costum de baie, din toate...
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
Adevarul
Avertismentul unui fost ministru moldovean: „Rusia va face din Moldova o bază militară"
Newsweek
Ce pensie de mizerie a primit un pensionar după 36 ani munciți pe salariul minim? O rușine națională
Digi FM
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme