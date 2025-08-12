Consiliul Europei cere statelor membre să nu vândă Israelului arme care pot fi folosite la încălcarea drepturilor omului în Fâșia Gaza

Consiliul Europei avertizează marţi împotriva vânzării de armament Israelului şi le cele celor 46 de state membre să se asigure că acest armament nu este folosit la încălcarea drepturilor omului în războiul din Fâşia Gaza.

Comisarul CoE însărcinat cu drepturile omului, Michael O'Flaherty, a cerut statelor membre „să facă tot posibilul pentru a preveni şi răspunde încălcărilor dreptului internaţional umanitar şi drepturilor omului în contextul conflictului din Fâşia Gaza”.

„Acest lucru include aplicarea unor norme juridice existente prin care să se facă în aşa fel încât transferuri de armament să nu fie autorizate atunci când există un risc ca acesta să fie folosit pentru a comite încălcări” ale drepturolor fundamentale, cere comisarul, potrivit News.ro.

Săptămâna trecută, cancelarul german Friedrich Merz a anunţat o suspendare până la noi ordine a exporturilor de armament pe care Israelul le poate folosi în războiul din Fâşia Gaza - o schimbare de politică majoră a Berlinului, un aliat tradiţional al Israelului.

„Însă trebuie să se facă mai mult şi mai rapid”, pledează comisarul CoE.

Consiliul Europei, cu sediul la Strasbourg, este gardianul democraţiei şi drepturilor omului pe continentul european.

În iunie, Michael O'Flaherty transmitea autorităţilor germane că era îngrijorat de „restricţii ale libertăţii de exprimare şi libertăţii de întrunire paşnică” ale persoanelor care manifestează „în contextul Războiului din Fâşia Gaza”.

