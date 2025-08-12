Live TV

Consiliul Europei cere statelor membre să nu vândă Israelului arme care pot fi folosite la încălcarea drepturilor omului în Fâșia Gaza

Data publicării:
Israeli airstrikes on Gaza continue
Foto: Profimedia

Consiliul Europei avertizează marţi împotriva vânzării de armament Israelului şi le cele celor 46 de state membre să se asigure că acest armament nu este folosit la încălcarea drepturilor omului în războiul din Fâşia Gaza.

Comisarul CoE însărcinat cu drepturile omului, Michael O'Flaherty, a cerut statelor membre „să facă tot posibilul pentru a preveni şi răspunde încălcărilor dreptului internaţional umanitar şi drepturilor omului în contextul conflictului din Fâşia Gaza”.

„Acest lucru include aplicarea unor norme juridice existente prin care să se facă în aşa fel încât transferuri de armament să nu fie autorizate atunci când există un risc ca acesta să fie folosit pentru a comite încălcări” ale drepturolor fundamentale, cere comisarul, potrivit News.ro.

Săptămâna trecută, cancelarul german Friedrich Merz a anunţat o suspendare până la noi ordine a exporturilor de armament pe care Israelul le poate folosi în războiul din Fâşia Gaza - o schimbare de politică majoră a Berlinului, un aliat tradiţional al Israelului.

„Însă trebuie să se facă mai mult şi mai rapid”, pledează comisarul CoE.

Consiliul Europei, cu sediul la Strasbourg, este gardianul democraţiei şi drepturilor omului pe continentul european.

În iunie, Michael O'Flaherty transmitea autorităţilor germane că era îngrijorat de „restricţii ale libertăţii de exprimare şi libertăţii de întrunire paşnică” ale persoanelor care manifestează „în contextul Războiului din Fâşia Gaza”.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
copii care alearga pe langa fantani
2
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
masini de scoala
3
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
Vladimir Soloviov
4
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
masina in soare
5
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a...
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
Digi Sport
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bogdan ivan
Bogdan Ivan apără numirea finului său în conducerea Hidroelectrica...
Nicusor Zelenski
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski. Șeful statului...
Air Force One in Anchorage Alaska
Spațiul aerian deasupra celui mai mare oraș din Alaska va fi închis...
pasaport romanesc romania shutterstock_1021828147
Promisiuni de cetățenie română pentru ruși, în schimbul a mii de...
Ultimele știri
Fâșia Gaza ar putea fi condusă de un om de afaceri după încheierea războiului. Samir Hulileh e acceptat atât de Israel, cât și de SUA
Zelenski știe deja cine a câștigat din viitoarea întâlnire Trump - Putin: „Este o victorie personală pentru el”
Alertă în toată România după evadarea unui deținut condamnat pentru act sexual cu un minor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Palestinians wait to receive food from a charity kitchen, amid a hunger crisis, in Bureij
Miniștrii de externe din 25 de țări cer „un val uriaș” de ajutor umanitar pentru Gaza
A,Smartphone,Displaying,Iran's,Supreme,Leader,,Ayatollah,Ali,Khamenei,,With
Iranul a declanșat marea epurare, după războiul cu Israel: 21.000 de persoane au fost arestate
Milan, Madonna at the Dolce &amp; Gabbana Fashion Show Party - Celebrity Sightings During Milan Women's Fashion Week: Spring/Summer 2025
Madonna îi cere papei Leon să viziteze Gaza: „Sunteţi singurul dintre noi căruia nu i se poate refuza intrarea”
profimedia-1028830348
Celălalt război al Israelului din Gaza: reporteri palestinieni uciși, acces interzis pentru presa internațională (The Guardian)
macron
Macron avertizează asupra unui „dezastru anunțat" în Fâșia Gaza și cere o misiune coordonată de ONU
Partenerii noștri
Pe Roz
Romina Gingașu și-a sărbătorit ziua de naștere în patria luxului. Meniu de 5 stele, artificii, rochie de...
Cancan
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
Fanatik.ro
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a...
Adevărul
Pensii de mizerie pentru badantele românce din Italia. Au ajuns bătaia de joc a sistemului de pensii. „O...
Playtech
Gabriela Firea, desfigurată de operațiile estetice! Cea mai recentă apariție a șocat, nimeni nu se aștepta la...
Digi FM
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kilograme în trei luni: „Am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram...
Digi Sport
"Ce păcat". A picat transferul lui Ianis Hagi
Pro FM
Misha, imagine rară alături de fiica ei și a lui Connect-R. Fanii au reacționat imediat: „Încă un pic și te...
Film Now
Orlando Bloom, de nerecunoscut în „The Cut”. Dieta extremă ținută de actor: „Nu e ceva de încercat acasă”
Adevarul
Cum se vede de pe front summitul Trump-Putin din Alaska: „Nu ne facem iluzii că Rusia se va opri”
Newsweek
Care pensionari iau bani în plus la pensie în septembrie? 2.000.000 carduri de alimente, încărcate
Digi FM
Adda, gest lăudabil și schimbare de look în același timp. Și-a tăiat părul și l-a donat femeilor bolnave de...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Ea este cea mai bătrână alpaca din lume. Secretele longevității sale, dezvăluire de proprietarii ei
Film Now
Fostul soț al lui Halle Berry, criticat după ce a spus că actrița nu era femeie de casă: Voia menajeră, voia...
UTV
Jeremy Allen White își etalează fizicul lucrat pe plajă. Actorul se pregătește pentru rolul lui Bruce...