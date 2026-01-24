Live TV

Consiliul Europei şi Uniunea Europeană au semnat un acord de finanţare privind Tribunalul Special pentru Ucraina

soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
Soldații ruși s-au predat când o dronă terestră plină cu explozibili s-a apropiat de poziția fortificată în care se ascundeau. Foto: Brigada 3 de Asalt a Ucrainei
„Crimele nepedepsite încurajează viitoare atrocităţi” „Nu poate exista pace fără justiţie”

Consiliul Europei (CoE) şi Uniunea Europeană (UE) au semnat un acord privind finanţarea unei echipe avansate pentru înfiinţarea Tribunalului Special pentru Delictul de Agresiune împotriva Ucrainei, în cadrul Consiliului Europei, a anunțat sâmbătă CoE într-un comunicat de presă.

Scopul proiectului comun este de a crea o echipă pentru a pregăti bazele instituţionale, logistice şi organizatorice ale Tribunalului Special, care va avea mandatul de a urmări penal înalţi lideri politici şi militari pentru delictul de agresiune împotriva Ucrainei.

Proiectul comun va fi gestionat de Consiliul Europei. Acesta va pune bazele alegerii judecătorilor şi procurorului Tribunalului Special şi dezvoltării regulilor de procedură şi de probaţiune ale tribunalului, precum şi a sistemului său de gestionare a instanţelor, potrivit comunicatului citat de Agerpres.

Echipa avansată va sprijini, de asemenea, angajamentele părţilor interesate pentru a consolida sprijinul pentru Tribunalul Special.

„Acordul de astăzi este un pas important către asigurarea justiţiei şi a responsabilităţii pentru poporul Ucrainei, fără de care nu poate exista o pace durabilă. Consiliul Europei va colabora cu hotărâre cu Uniunea Europeană şi cu alţi parteneri cheie din întreaga lume pentru a susţine valorile care ne sunt dragi, pentru a asigura respectarea dreptului internaţional şi pentru a ne asigura că violenţa şi impunitatea nu predomină”, a declarat secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset.

„Crimele nepedepsite încurajează viitoare atrocităţi”

Uniunea Europeană va contribui cu 10 milioane de euro la proiectul Echipa Avansată a Tribunalului Special (STAT) prin intermediul Instrumentelor de Politică Externă ale Comisiei Europene.

Proiectul va dura maximum 24 de luni sau până când activităţile vor putea fi finanţate prin intermediul viitorului Acord Parţial Extins privind Comitetul de Gestionare al Tribunalului Special.

„Crimele nepedepsite nu fac decât să încurajeze viitoare atrocităţi. Eliberarea de către Uniunea Europeană a primelor 10 milioane de euro pentru a ajuta la înfiinţarea unui Tribunal Special pentru Delictul de Agresiune împotriva Ucrainei este un pas concret către dreptate. Liderii Rusiei sunt responsabili pentru acest război şi trebuie să fie traşi la răspundere. Nu poate exista impunitate”, a declarat Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Kaja Kallas, care este şi vicepreşedintă a Comisiei Europene.

„Nu poate exista pace fără justiţie”

La rândul său, comisarul UE pentru democraţie, justiţie, statul de drept şi protecţia consumatorilor, Michael McGrath, a declarat că „Tribunalul Special este esenţial pentru asigurarea unei păci juste şi durabile (...) Nu poate exista pace durabilă fără justiţie şi nici justiţie fără responsabilitate. Astăzi, facem un pas mai aproape de a transforma aceste principii în acţiuni concrete”.

Anunţul vine după ce joi, într-un discurs dur rostit la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveţia, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a referit şi la progresele insuficiente în privinţa înfiinţării unui tribunal special pentru judecarea crimele de război ruseşti din Ucraina.

„Au avut loc multe întâlniri, totuşi Europa nu a ajuns nici măcar la punctul de a avea un sediu pentru tribunal, cu personal şi activităţi care să se desfăşoare efectiv în interior”, a acuzat preşedintele ucrainean, care a remarcat că, din „lipsă de timp sau de voinţă politică, prea des în Europa, altceva este întotdeauna mai urgent decât justiţia”.

