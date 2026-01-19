Live TV

„Consiliul pentru Pace” al lui Trump: cât costă un loc permanent în noul organism internațional

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump
Donald Trump. Foto: Profimedia
Din articol
Întrebări despre destinația fondurilor și scopul real al consiliului Gaza, ONU și alte ambiții controversate

Țările care vor un loc permanent în „Consiliul pentru Pace” propus de Donald Trump vor trebui să plătească cel puțin un miliard de dolari, potrivit unui proiect de statut, organismul fiind prezentat de fostul președinte american drept structura care va coordona reconstruirea și tranziția în Fâșia Gaza, publicația Time.

Donald Trump a descris propunerea sa privind un „Consiliu pentru Pace” drept „cel mai mare și mai prestigios consiliu constituit vreodată, oricând și oriunde”.

Bloomberg a relatat prima dată despre această taxă ridicată, iar The Times of Israel a publicat o copie a proiectului de document.

„Fiecare stat membru va avea un mandat de cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a acestui statut, cu posibilitatea reînnoirii de către președinte. Mandatul de trei ani nu se aplică statelor membre care contribuie cu peste 1.000.000.000 USD în fonduri bănești către Consiliul pentru Pace în primul an de la intrarea în vigoare a statutului”,  precizează proiectul, potrivit sursei citate.

Citește și: România a primit o invitație de la Donald Trump să devină membră a „Consiliului pentru Pace”

Întrebări despre destinația fondurilor și scopul real al consiliului

Nu este clar cum vor fi folosite exact aceste contribuții. The Washington Post a relatat, citând un oficial european de rang înalt sub protecția anonimatului, că liderii europeni poartă discuții privind ambițiile lui Trump legate de acest consiliu, care par să fie mai ample decât simpla soluționare a conflictului din Gaza. Același oficial a mai spus că, în ciuda angajamentelor Europei față de Fâșie, există puțin apetit pentru finanțarea semnificativă a unei organizații care ar promova o ordine mondială condusă de Trump, în contextul speculațiilor că „Consiliul pentru Pace” ar fi conceput ca o alternativă la Organizația Națiunilor Unite, față de care SUA, sub Trump, au devenit tot mai ostile.

Citește și: Ce este „Consiliul pentru Pace” în care Donald Trump a invitat și România și care este prețul pentru un loc permanent

Alții au fost însă mai rezervați în fața invitației. Cotidianul britanic The Times of London a relatat că miniștrii din Regatul Unit sunt îngrijorați de destinația fondurilor și de cadrul legal în baza căruia ar funcționa consiliul. Premierul Canadei, Mark Carney, le-a spus jurnaliștilor duminică că Trump l-a abordat în urmă cu câteva săptămâni în legătură cu acest consiliu, dar a precizat că „în ceea ce privește detaliile specifice ale «Consiliului pentru Pace», nu am analizat încă toate detaliile legate de structură, modul de funcționare, destinația finanțării etc. … Așadar, vom clarifica aceste aspecte în zilele următoare”.

Citește și: Trump l-a invitat pe Putin în Consiliul pentru Pace „pe canale diplomatice”

Vineri, Casa Albă a anunțat membrii fondatori ai consiliului, printre care secretarul de stat Marco Rubio, trimisul special al SUA pentru misiuni de pace Steve Witkoff, ginerele lui Trump, Jared Kushner, fostul premier britanic Tony Blair și președintele Grupului Băncii Mondiale, Ajay Banga. Un purtător de cuvânt al lui Blair a declarat pentru Bloomberg că acesta nu a fost implicat în stabilirea componenței consiliului și că întrebările legate de taxa ridicată ar trebui adresate Administrației Trump.

Gaza, ONU și alte ambiții controversate

Administrația Trump a mai declarat că acest consiliu „va stabili cadrul și va gestiona finanțarea pentru reconstrucția Gazei”, însă o analiză a proiectului de statut nu face nicio referire explicită la Gaza. Documentul descrie consiliul drept „o organizație internațională care urmărește să promoveze stabilitatea, să restabilească o guvernare fiabilă și legală și să asigure o pace durabilă în zonele afectate sau amenințate de conflict”.

În noiembrie, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat o rezoluție care sprijină propunerea lui Trump privind acest consiliu, pentru stabilirea cadrului și coordonarea finanțării reconstrucției Gazei, însă a autorizat mandatul organismului doar până în 2027.

Citește și: Reacţiile faţă de Consiliul pentru Pace anunţat de Trump. O țară europeană a acceptat fără echivoc invitația

Planurile lui Trump pentru „Consiliul pentru Pace” vin și în contextul în care acesta a amenințat că va prelua Groenlanda, avertizând târziu duminică, într-o scrisoare relatată de presă și adresată Norvegiei – una dintre mai multe țări sancționate de SUA cu tarife pentru susținerea Groenlandei – că, după ce nu a primit anul trecut Premiul Nobel pentru Pace, „nu mai simte obligația de a gândi exclusiv în termeni de pace”.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
2
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
Armata germană
3
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
nicusor dan sustine un discurs
4
Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund...
5
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul...
Nunta anului în România! La 41 de ani, arată ca la 20 și se mărită cu un bărbat cu 9 ani mai tânăr
Digi Sport
Nunta anului în România! La 41 de ani, arată ca la 20 și se mărită cu un bărbat cu 9 ani mai tânăr
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Premierul spaniol Pedro Sanchez
„Dacă Trump invadează Groenlanda, Putin va fi cel mai fericit om din lume”. Avertismentul dur al premierului spaniol, Pedro Sanchez
bruce springsteen
Bruce Springsteen răbufnește pe scenă împotriva lui Trump și ICE: „Ieșiți dracului afară din Minneapolis”
Donald Trump și Vladimir Putin dau mâna la finele declarațiilor de presă, de dupa summitul din Alaska
Trump l-a invitat pe Putin în Consiliul pentru Pace „pe canale diplomatice”
Fizicianul Cristian Presură explică de ce nu pot fi implantate cipuri prin vaccin
Un cunoscut profesor român îl compară pe Donald Trump cu Adolf Hitler: „Fixează în timp începutul căderii sale”
Robert Fico, la întâlnirea cu Donald Trump Foto Robert Fico Facebook
Premierul slovac Robert Fico s-a întâlnit cu Donald Trump și a declarat că UE este „o instituție aflată în criză profundă”
Recomandările redacţiei
trump
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă...
Spain Train Crash
MAE: Un român aflat în unul dintre trenurile implicate în accidentul...
vagoane tren accident
Tragedie feroviară în sudul Spaniei: „Un accident extrem de ciudat”...
BUCURESTI - DEZBATERE - IMPACTUL SOCIAL AL NOILOR TEHNOLOGII - 19 IUN 2023
Cine este noul secretar de stat de la Ministerul Energiei, fost...
Ultimele știri
Nicușor Dan, întâlnire cu șeful forțelor NATO din Europa: securitatea la Marea Neagră, în prim-plan
Un adolescent din Galați a furat 67.000 de lei dintr-un aparat SelfPay. Cum a păcălit angajatele magazinului
Împrumut de 150 de milioane de lei pentru facturile restante la Termoenergetica. „O gură de oxigen Municipiului Bucureşti”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată Eliza Iliescu în 2026, la 21 de ani. Tânăra a avut rezultate remarcabile la școală, iar acum e...
Cancan
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de...
Fanatik.ro
Românul care a fost pe stadion la Senegal – Maroc, șocat de ce a putut să găsească la finala Cupei Africii pe...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
David Popovici, încântat că și-a văzut visul îndeplinit. Campionul olimpic a dat vestea cea mare
Adevărul
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și...
Playtech
Vârsta de pensionare a militarilor în 2026. Ministrul Muncii: „Nu este de 48-50 de ani, cum se spune”
Digi FM
Cât plătește impozit Traian Băsescu pentru apartamentul său de 154 m pătrați: "E o creștere consistentă"
Digi Sport
David Popovici și-a văzut visul împlinit: "În premieră în România!"
Pro FM
Paula Seling, prima iubire după divorț? "Cel care îmi este liniște și forță! Pot merge mai departe știind că...
Film Now
Filmul care domină box-office-ul nord-american pentru al cincilea weekend consecutiv. Peste 1,3 miliarde...
Adevarul
Trump leagă anexarea Groenlandei de faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru pace
Newsweek
Fără precedent. Casa de Pensii, amendată cu 1.000 lei pentru că nu crește pensiile. „Nu mai amânați”
Digi FM
VIDEO "Pârtia de schi nu e podium de modă". O femeie îmbrăcată în fustă, coborâtă de pe munte de un jandarm
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Fanilor nu le vine să creadă că are aproape 80 de ani. Stallone, la sală: Devine tot mai greu, dar trebuie să...
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”