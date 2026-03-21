Consiliul pentru Pace al lui Trump vine cu un plan pentru Gaza: dezarmarea Hamas

Consiliul pentru Pace creat de președintele Donald Trump a prezentat Hamas o propunere scrisă privind modul în care organizația ar putea să își depună armele, potrivit News.ro. Propunerea ar fi fost trimisă în timpul unor întâlniri desfăşurate în ultimele zile la Cairo.

Potrivit sursei citate, la întâlniri au participat Nickolay Mladenov şi Aryeh Lightstone. Mladenov este emisarul pentru Gaza al Consiliului de Pace numit de Trump, iar Lightstone este consilier al emisarului special al lui Trump, Steve Witkoff.

Planul lui Donald Trump, acceptat și de Israel și Hamas, prevede retragerea trupelor israeliene din Fâşia Gaza şi începerea reconstrucţiei, în schimbul dezarmării Hamas.

Nickolay Mladenov susține că sunt în curs eforturi serioase pentru a aduce ajutor Fâşiei Gaza devastate de război şi că mediatorii au convenit asupra unui cadru care ar putea permite avansarea reconstrucţiei enclavei.

„Este acum pe masă. Necesită o singură alegere clară: dezarmarea completă a Hamas şi a oricărui alt grup armat, fără excepţii”, a spus Mladenov într-un mesaj publicat pe platforma X, potrivit sursei citate.

Discuţiile privind dezarmarea au fost suspendate la începutul războiului dintre Statele Unite şi Israel împotriva Iranului, care a început pe 28 februarie. Oficiali americani au spus că Hamas, susţinut de Iran, ar putea primi o amnistie în cadrul unui acord prin care ar accepta să renunţe la armamentul greu şi la armele uşoare, inclusiv puşti.

De partea cealaltă, surse apropiate Hamas susțin că organizaţia ar refuza probabil să renunţe la puşti, de teamă că ar putea deveni vulnerabilă în faţa altor miliţii din Gaza, unele dintre ele sprijinite de Israel.

Israelul nu a dat niciun semn că ar intenţiona să îşi retragă trupele, care controlează aproximativ jumătate din teritoriul Fâşiei Gaza, în timp ce Hamas menţine controlul asupra celeilalte jumătăţi şi asupra populaţiei de aproximativ două milioane de oameni.

