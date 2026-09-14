Continuă confruntările SUA - Iran: Teheranul susţine că a doborât o dronă americană MQ-1 deasupra Strâmtorii Ormuz

Garda Revoluţionară iraniană a susţinut, luni, că a interceptat şi doborât o dronă americană MQ-1 care survola Strâmtoarea Ormuz, pe fondul tensiunilor reînnoite dintre Iran şi Statele Unite pe această cale navigabilă strategică, informează EFE, potrivit Agerpres.

Forţa militară de elită iraniană a declarat că drona MQ-1 a fost doborâtă folosind un nou sistem avansat de apărare antiaeriană, potrivit unui comunicat publicat de agenţia de ştiri Tasnim.

Anunţul vine într-un moment de creştere a tensiunilor în Strâmtoarea Ormuz, unde Iranul menţine restricţii asupra transportului maritim comercial din cauza blocadei navale americane şi a confruntărilor continue dintre cele două ţări.

La 9 septembrie, Iranul a informat că a doborât şi distrus o altă dronă americană de tip MQ-1 deasupra Strâmtorii Ormuz, la o zi după ce Teheranul a anunţat capturarea unei drone subacvatice autonome americane Dive-LD la intrarea în Strâmtoarea Ormuz.

Statele Unite au confirmat ulterior pierderea aeronavei, deşi au atribuit incidentul unei defecţiuni şi au declarat că este vorba de un model mai vechi, fără sisteme sau date clasificate.

De la începutul războiului dintre Iran, SUA şi Israel, la 28 februarie, autorităţile iraniene au anunţat doborârea a zeci de drone şi a mai multor avioane de vânătoare, deşi majoritatea acestor incidente nu au fost confirmate de Washington sau Tel Aviv.

Navigaţia prin Strâmtoarea Ormuz rămâne un punct major de fricţiune între Teheran şi Washington, care au lansat atacuri reciproce într-o nouă escaladare de la începutul lunii septembrie.

Editor : C.L.B.