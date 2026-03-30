„Continuăm să vă vânăm”. Lovitură majoră pentru Rusia: Ucraina a distrus un lansator S-400 de sute de milioane de dolari

Sistem de rachete antiaeriene S-400, prezentat în cadrul unei demonstrații militare. Foto Profimedia

Forțele ucrainene au lansat o serie de lovituri coordonate asupra infrastructurii militare ruse, vizând inclusiv un lansator al sistemului antiaerian S-400 Triumf, unul dintre cele mai avansate și costisitoare din arsenalul Moscovei, în Crimeea ocupată. Potrivit Statului Major al Ucrainei, atacurile au vizat simultan și un eșalon militar, posturi de comandă, zone de concentrare a trupelor și sisteme de apărare aeriană în mai multe regiuni, de la Luhansk și Zaporojie până la Belgorod. Separat, unități ucrainene au lovit și un sistem Tor aflat în mișcare, într-o operațiune descrisă drept deosebit de complexă, care indică intensificarea presiunii asupra capacităților de apărare ale Rusiei, scrie Kyiv Post.

Sistemul S-400 „Triumf” a fost lovit în apropierea satului Gvardiiske, din Crimeea ocupată, potrivit raportului Statului Major.

Sistemul S-400 Triumf (denumire NATO: SA-21 „Growler”) este unul dintre cele mai avansate sisteme de apărare aeriană ale Rusiei, fiind adesea comparat cu sistemul de rachete Patriot, produs în SUA.

Cu o rază de acțiune raportată de până la 380 km (240 de mile), acesta este depășit doar de noul S-500, care a intrat în serviciu în 2021.

Sistemul joacă un rol-cheie în protejarea infrastructurii militare și în controlul spațiului aerian.

Potrivit Army Inform, un sistem complet S-400 costă aproximativ 1 miliard de dolari, în timp ce un raport Newsweek din 2023, care citează un expert de la Royal United Services Institute (RUSI), estimează costul unei baterii la aproximativ 200 de milioane de dolari.

S-400 a înlocuit sistemul sovietic S-300 și a fost adoptat oficial în aprilie 2007. De atunci, Rusia l-a promovat activ pentru export, potrivit publicației militare Militarniy.

Datele din surse deschise indică faptul că, până în 2021, S-400 a înlocuit aproximativ 70% din sistemele S-300 mai vechi aflate în serviciul Rusiei – aproximativ 576 de lansatoare. Un raport Newsweek din 2024 estimează că Rusia avea aproximativ 56 de sisteme S-400 la începutul anilor 2020.

De la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, sistemele S-400 au fost desfășurate pe scară largă pentru a proteja trupele ruse și obiectivele strategice din teritoriile ocupate, apărând împotriva avioanelor ucrainene, a loviturilor cu rachete și a dronelor.

Duminică, 29 martie, au fost înregistrate lovituri asupra unui eșalon militar al trupelor ruse în apropierea satului ocupat Novosvitlivka, din regiunea Luhansk.

În plus, în aceeași zi, o serie de lovituri au vizat posturi de comandă și zone de concentrare a trupelor ruse.

Un post de comandă pentru vehicule aeriene fără pilot (UAV) a fost lovit în zona Hulyaipole, din regiunea Zaporojie. De asemenea, a fost lovită o zonă de concentrare a trupelor ruse în apropierea satului Nova Tavolzhanka, din regiunea Belgorod a Rusiei.

Mai multe grupări de trupe ruse au fost lovite și în apropierea localităților Berezove din regiunea Dnipropetrovsk, Basivka din regiunea Sumî și Hulyaipole.

Pierderile inamicului și amploarea pagubelor provocate sunt în curs de clarificare. Materialele foto și video disponibile din control obiectiv confirmă precizia măsurilor luate”, se arată în raport.

Separat, un raport de luni al Forțelor pentru Sisteme fără Pilot (USF) a anunțat că unități ucrainene au lovit un sistem de rachete antiaeriene Tor în regiunea Luhansk.

Lovirea unei ținte aflate în mișcare este întotdeauna o provocare. Iar lovirea unui sistem Tor în deplasare este un nivel complet diferit de complexitate”, se arată în raport.

Un videoclip de 30 de secunde publicat de USF, filmat cu o dronă, arată cum UAV-ul se apropie de un sistem de apărare aeriană Tor al Rusiei și îl lovește, provocând o explozie puternică, cu flăcări vizibile. Kyiv Post nu a putut verifica independent momentul sau locația imaginilor.

Sistemul Tor (denumire NATO: SA-15 „Gauntlet”) este un sistem sovietic de rachete sol-aer cu rază scurtă, capabil să intercepteze avioane, elicoptere, drone și rachete de croazieră.

Costul estimat al unui sistem Tor-M1 – introdus în 1991 ca versiune modernizată a sistemului original Tor, intrat în serviciu în 1986 – este de aproximativ 25 de milioane de dolari.

USF a precizat că lovitura a fost realizată de operatorii Brigăzii 9 Separate, în coordonare cu Centrul Deep Strike.

Rezultat: sistemul Tor este avariat, apărarea antiaeriană a inamicului pe direcția respectivă este slăbită, iar Forțele de Apărare au mai mult spațiu de manevră. Continuăm să vânăm”, se mai arată în raport.

