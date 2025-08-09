Live TV

Contrapropunerile Ucrainei și Europei la pretențiile lui Vladimir Putin. Linia roșie stabilită pentru orice negocieri cu Rusia

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy Conference Call With U.S President Donald Trump
Donald Tusk, Volodimir Zelenski, Emmanuel Macron, Keir Starmer și Friedrich Merz, într-o discuție telefonică cu Donald Trump. Foto: Profimedia

Țările europene și Ucraina au răspuns „planului rus de încetare a focului” cu o contrapropunere, care, în opinia lor, ar trebui să stea la baza viitoarelor negocieri dintre Donald Trump și Vladimir Putin, informează Wall Street Journal, care citează doi oficiali europeni informați pe această temă.

Propunerea Kievului și a aliaților săi prevede un armistițiu obligatoriu înainte de luarea oricăror alte măsuri, precum și orice „schimb de teritorii” doar pe bază reciprocă – adică, dacă Ucraina își retrage trupele din unele regiuni, Rusia trebuie să își retragă trupele din altele, potrivit sursei citate.

„Nu poți începe un proces cedând teritoriu în mijlocul luptelor”, a declarat una dintre sursele publicației.

În plus, acest plan prevede că orice concesii teritoriale făcute de Kiev trebuie să fie susținute de garanții de securitate ferme – în special, potențiala aderare a Ucrainei la NATO, se arată în articol.

Surse WSJ spun că scopul planului este ca Europa și Ucraina să stabilească o linie roșie comună care ar trebui să se aplice oricăror potențiale negocieri cu Rusia.

Această propunere a fost prezentată sâmbătă la o reuniune a consilierilor pe probleme de securitate națională. Partea americană a fost reprezentată de vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și trimisii speciali ai președintelui Trump, Steve Witkoff și Keith Kellogg.

Reprezentanții europeni le-au spus că viitorul Ucrainei nu poate fi discutat fără Ucraina și că Europa va continua să furnizeze Ucrainei arme și fonduri indiferent de poziția SUA, a declarat o sursă pentru WSJ.

Pe fondul știrilor despre viitoarea întâlnire dintre Trump și Putin în Alaska, pe 15 august, precum și al afirmațiilor din mass-media conform cărora Washingtonul și Moscova doresc să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care ar bloca ocuparea de către Rusia a unei părți din teritoriile confiscate în timpul invaziei sale la scară largă, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că „răspunsul la chestiunea teritorială ucraineană se află deja în Constituția Ucrainei”.

